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Трошин Ратмир



04.02.2025 Yadro займется созданием оборудования для ЦОДов. Для этого она купила большую долю в «КБ Борей» 1
01.12.2023 Merlion – официальный дистрибьютор Borey 1
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Трошин Ратмир и организации, системы, технологии, персоны:

Борей КБ - BOREY - Конструкторское бюро 4 2
Авотел - Avotel 4 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 1
Телематические системы 54 1
Merlion - Мерлион 805 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 453 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
РТС - Региональные телематические системы 1 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 109 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2578 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2907 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12052 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 93 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4025 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4492 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 1
Авотел - Avotel Summa 2 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
Расколов Сергей 43 1
Шалимов Максим 1 1
Калинин Алексей 65 1
Калинин Александр 155 1
Первяков Владимир 2 1
Ференцев Анатолий 1 1
Родин Александр 7 1
Козлов Кирилл 6 1
Греков Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3111 1
Россия - СФО - Новосибирск 4308 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3956 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2253 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1024 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2425 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6934 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18552 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3046 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 297 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5430 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3549 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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