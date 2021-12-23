Налоговая устраивает личное банкротство ИТ-шнику, провалившему огромные госпроекты. Это крайне редкий судебный случай енко К многочисленным проблемам основателя суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, который находится под арестом, добавился иск о его банкротстве от инспекции налоговой службы (ИФНС) №36 по Москве. Суть и сумма претензий в публичном доступе пока не представлены, хотя вполне разумно предположить, что дело касается неуплаченных налогов. Редакция ожидает от ИФНС к

«Лета Инжиниринг» внедрила электронную очередь в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея Компания «Лета Инжиниринг» объявила о внедрении электронной системы управления очередью в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея. ФНС требовалось решение по управлен

«АйТи» автоматизировала учет и инвентаризацию имущества в Межрегиональной инспекции ФНС России таризации имущества; cнижение ошибок в процессе учета имущества; упрощение учетного документооборота. С помощью «АйТи-АИ» существенно облегчен процесс инвентаризации и учета имущества Межрегиональной инспекции ФНС России по ценам. Кроме того, удалось сократить трудозатраты персонала, отвечающего за учет имущества, т.к. в системе реализована возможность в автоматическом режиме переносить дан

Пользователи «Контур-Экстерн» теперь могут предоставлять в ИФНС документы по требованию через интернет » теперь могут в ответ на электронное требование сформировать опись, прикрепить к ней выгруженные из системы ЭДО электронные документы (или скан-образы бумажных документов) и направить полный пакет в ИФНС через интернет. Более того, все абоненты «Контур-Экстерна» стали полноценными пользователями системы ЭДО «Диадок»: они могут подписывать электронные документы имеющимися сертификатами элек

Суд отложил слушание дела по иску ЮТК к ИФНС ЮТК сообщил об отложении слушания дела по иску к Межрегиональной ИФНС по КН № 7. 18 апреля 2008 г. было возобновлено рассмотрение дела по иску ОАО «ЮТК» к Меж

ИФНС по Кирову ищет поставщика расходных материалов Инспекция федеральной налоговой службы (ИФНС) по городу Кирову объявила открытый конкурс № ОК 1/08, в ходе которого рассчитывает определить поставщика расходных материалов для копировально-множительной и прочей печатающей техники. На