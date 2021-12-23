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ФНС РФ ИФНС Межрайонные инспекции ФНС России



23.12.2021 Налоговая устраивает личное банкротство ИТ-шнику, провалившему огромные госпроекты. Это крайне редкий судебный случай

енко К многочисленным проблемам основателя суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, который находится под арестом, добавился иск о его банкротстве от инспекции налоговой службы (ИФНС) №36 по Москве. Суть и сумма претензий в публичном доступе пока не представлены, хотя вполне разумно предположить, что дело касается неуплаченных налогов. Редакция ожидает от ИФНС к
21.04.2015 «Лета Инжиниринг» внедрила электронную очередь в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея

Компания «Лета Инжиниринг» объявила о внедрении электронной системы управления очередью в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея. ФНС требовалось решение по управлен
02.04.2013 «АйТи» автоматизировала учет и инвентаризацию имущества в Межрегиональной инспекции ФНС России

таризации имущества; cнижение ошибок в процессе учета имущества; упрощение учетного документооборота. С помощью «АйТи-АИ» существенно облегчен процесс инвентаризации и учета имущества Межрегиональной инспекции ФНС России по ценам. Кроме того, удалось сократить трудозатраты персонала, отвечающего за учет имущества, т.к. в системе реализована возможность в автоматическом режиме переносить дан
06.03.2013 Пользователи «Контур-Экстерн» теперь могут предоставлять в ИФНС документы по требованию через интернет

» теперь могут в ответ на электронное требование сформировать опись, прикрепить к ней выгруженные из системы ЭДО электронные документы (или скан-образы бумажных документов) и направить полный пакет в ИФНС через интернет. Более того, все абоненты «Контур-Экстерна» стали полноценными пользователями системы ЭДО «Диадок»: они могут подписывать электронные документы имеющимися сертификатами элек
09.07.2008 Суд отложил слушание дела по иску ЮТК к ИФНС

ЮТК сообщил об отложении слушания дела по иску к Межрегиональной ИФНС по КН № 7. 18 апреля 2008 г. было возобновлено рассмотрение дела по иску ОАО «ЮТК» к Меж
14.05.2008 ИФНС по Кирову ищет поставщика расходных материалов

Инспекция федеральной налоговой службы (ИФНС) по городу Кирову объявила открытый конкурс № ОК 1/08, в ходе которого рассчитывает определить поставщика расходных материалов для копировально-множительной и прочей печатающей техники. На
31.10.2007 ИФНС предъявила налоговые претензии «ЦентрТелекому» на 440 млн. руб.

Компания «ЦентрТелеком» объявила о вынесенном решении межрегиональной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №7 в отношении компании по результатам выездной плановой налоговой проверки деятельности за 2004 – 2006 годы. Проверка в компании проводилась с 19 ф

Публикаций - 110, упоминаний - 123

ФНС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

8241 12
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1049 8
Ростелеком - Связьинвест 1708 6
Ростелеком 9718 6
Т-Платформы - T-Platforms 395 6
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 6
Microsoft Corporation 24646 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 810 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 4
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 127 4
МегаФон 8883 4
SAP SE 5280 4
1С-Рарус 887 4
Такском - Taxcom 240 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 3
InfoWatch - Инфовотч 1015 3
HP Inc. 5689 3
Oracle Corporation 6701 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 3
АйТи 1368 3
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Meta Platforms - Facebook 4442 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 2
Broadcom - VMware 2365 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 2
Cisco Systems 5118 2
IBM - International Business Machines Corp 9443 2
Trend Micro 604 2
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 154 2
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 2
Softline - Софтлайн 2828 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 3
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 2
BLF Partners 13 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 2
Альфа-Групп 697 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 2
Россети Ленэнерго 1701 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 8 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 21 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 194 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
ТрансКонтейнер 38 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 153 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Кировский завод 35 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 22 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Малахит 21 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 55 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2896 50
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 107 20
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5932 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 8
Судебная власть - Judicial power 2318 8
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 6
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2000 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2850 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4527 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 2
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 679 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5453 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 503 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 233 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 125 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 571 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
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Опанасенко Всеволод 133 6
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Шифман Эдуард 17 2
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Ференцев Анатолий 1 1
Веселов Иван 1 1
Родин Александр 7 1
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Собянин Сергей 385 1
Галицкий Александр 106 1
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Тихонов Алексей 15 1
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Краснов Михаил 84 1
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