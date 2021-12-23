ФНС РФ ИФНС Межрайонные инспекции ФНС России
|23.12.2021
|
Налоговая устраивает личное банкротство ИТ-шнику, провалившему огромные госпроекты. Это крайне редкий судебный случай
енко К многочисленным проблемам основателя суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, который находится под арестом, добавился иск о его банкротстве от инспекции налоговой службы (ИФНС) №36 по Москве. Суть и сумма претензий в публичном доступе пока не представлены, хотя вполне разумно предположить, что дело касается неуплаченных налогов. Редакция ожидает от ИФНС к
|21.04.2015
|
«Лета Инжиниринг» внедрила электронную очередь в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея
Компания «Лета Инжиниринг» объявила о внедрении электронной системы управления очередью в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея. ФНС требовалось решение по управлен
|02.04.2013
|
«АйТи» автоматизировала учет и инвентаризацию имущества в Межрегиональной инспекции ФНС России
таризации имущества; cнижение ошибок в процессе учета имущества; упрощение учетного документооборота. С помощью «АйТи-АИ» существенно облегчен процесс инвентаризации и учета имущества Межрегиональной инспекции ФНС России по ценам. Кроме того, удалось сократить трудозатраты персонала, отвечающего за учет имущества, т.к. в системе реализована возможность в автоматическом режиме переносить дан
|06.03.2013
|
Пользователи «Контур-Экстерн» теперь могут предоставлять в ИФНС документы по требованию через интернет
» теперь могут в ответ на электронное требование сформировать опись, прикрепить к ней выгруженные из системы ЭДО электронные документы (или скан-образы бумажных документов) и направить полный пакет в ИФНС через интернет. Более того, все абоненты «Контур-Экстерна» стали полноценными пользователями системы ЭДО «Диадок»: они могут подписывать электронные документы имеющимися сертификатами элек
|09.07.2008
|
Суд отложил слушание дела по иску ЮТК к ИФНС
ЮТК сообщил об отложении слушания дела по иску к Межрегиональной ИФНС по КН № 7. 18 апреля 2008 г. было возобновлено рассмотрение дела по иску ОАО «ЮТК» к Меж
|14.05.2008
|
ИФНС по Кирову ищет поставщика расходных материалов
Инспекция федеральной налоговой службы (ИФНС) по городу Кирову объявила открытый конкурс № ОК 1/08, в ходе которого рассчитывает определить поставщика расходных материалов для копировально-множительной и прочей печатающей техники. На
|31.10.2007
|
ИФНС предъявила налоговые претензии «ЦентрТелекому» на 440 млн. руб.
Компания «ЦентрТелеком» объявила о вынесенном решении межрегиональной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №7 в отношении компании по результатам выездной плановой налоговой проверки деятельности за 2004 – 2006 годы. Проверка в компании проводилась с 19 ф
ФНС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Опанасенко Всеволод 133 6
|Калинин Алексей 65 3
|Калинин Александр 155 3
|Греков Антон 2 2
|Первяков Владимир 2 2
|Московченко Артем 2 2
|Козлов Кирилл 6 2
|Московченко Леонид 2 2
|Курбанов Тимур 13 2
|Путин Владимир 3181 2
|Алифанов Кирилл 69 2
|Меликджанян Артем 6 2
|Шифман Эдуард 17 2
|Сизов Антон 25 2
|Дудко Наталья 4 2
|Шалимов Максим 1 1
|Сорокин Максим 16 1
|Ференцев Анатолий 1 1
|Веселов Иван 1 1
|Родин Александр 7 1
|Трошин Ратмир 3 1
|Собянин Сергей 385 1
|Галицкий Александр 106 1
|Ананьев Дмитрий 78 1
|Иванов Алексей 132 1
|Делицын Леонид 128 1
|Шувалов Игорь 82 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Копейкин Алексей 16 1
|Маевский Игорь 36 1
|Панов Сергей 16 1
|Александрова Александра 10 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 59 1
|Маевский Леонид 57 1
|Жуков Александр 42 1
|Турочкин Алексей 2 1
|Тихонов Алексей 15 1
|Рождественский Алексей 9 1
|Краснов Михаил 84 1
|Елистратов Николай 90 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3210 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 3
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.