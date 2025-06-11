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Михантьев Александр
УПОМИНАНИЯ
|11.06.2025
|Признана банкротом одна из старейших российских сетей электроники «Ноу-хау» 1
|08.10.2024
|Налоговики банкротят одну из старейших российских сетей продажи гаджетов 2
Михантьев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8915 1
|Ланит - diHouse - Дихаус 212 1
|МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 497 1
|Юров Александр 3 1
|Малтабара Антон 1 1
|Трофилова Ирина 2 1
|Игошев Александр 2 1
|Болотов Александр 2 1
|Бачурин Александр 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149647 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 1
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