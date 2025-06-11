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Юров Александр


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Признана банкротом одна из старейших российских сетей электроники «Ноу-хау» 1
08.10.2024 Налоговики банкротят одну из старейших российских сетей продажи гаджетов 1
25.05.2017 Legrand и «Инсистемс» запустили совместный проект по производству ИБП во Владивостоке 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Юров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8915 1
Ланит - diHouse - Дихаус 212 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Legrand 78 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
ДВ Инжиниринг 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 497 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 112 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 13 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14116 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28312 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24955 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12939 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11443 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1477 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3002 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 476 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 439 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1135 1
Legrand Keor ИБП 8 1
Болотов Александр 2 1
Малтабара Антон 1 1
Трофилова Ирина 2 1
Игошев Александр 2 1
Вирцер Евгений 39 1
Тихонов Денис 2 1
Бачурин Александр 2 1
Михантьев Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1230 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1625 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2757 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 496 1
Европа 24407 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1215 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 719 1
СОАУ - Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 3 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7107 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6883 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4783 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3610 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6184 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3637 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 1
Энергетика - Energy - Energetically 5257 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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