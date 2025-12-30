Разделы

Минвостокразвития РФ КРДВ Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики

Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) – государственный институт социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственный Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Корпорация является управляющей компанией Арктической зоны Российской Федерации и территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток в дальневосточных и арктических субъектах РФ. Также КРДВ курирует реализацию социальных программ, программ комплексной жилищной застройки и инициатив по повышению уровня жизни людей в ДФО и АЗРФ – Гектар, Дальневосточная Арктическая ипотека, Муравьев-Амурский 2030, Приоритет 2030. Дальний Восток, Новый облик городов Дальнего Востока, строительство города Спутник.

СОБЫТИЯ


30.12.2025 На платформе «Токеон» открыт сбор заявок на выпуск ЦФА для финансирования первого дальневосточного фильма со смешанными съемками 2
28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать 2
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 3
04.09.2025 В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку 3
04.09.2025 В 2026 г. Ozon откроет крупный логистический комплекс во Владивостоке 2
03.09.2025 Креативный бизнес на Дальнем Востоке получит доступ к цифровым инструментам для инвестиций 2
13.05.2025 В России появится ERP в рассрочку для крупного бизнеса 1
20.02.2025 В России построят крупный дата-центр за 3,2 млрд рублей 3
05.09.2024 ГК Softline и ГК Key Point договорились о создании сети модульных ЦОД при поддержке «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» 3
04.09.2024 «РТК-ЦОД» построит дата-центр в Хабаровском крае 4
17.05.2024 Облачный провайдер Cloud4Y и ГК Key Point подписали соглашение о сотрудничестве 2
26.03.2024 Первые стратонавты современной России и первый стратосферный̆ прыжок на Северный̆ полюс 1
19.02.2024 Ассоциация промышленного майнинга назвала срок запуска крупнейшего ЦОДа на Дальнем Востоке 3
05.02.2024 Резиденты ТОР «Приморье» получили цифровой ресурс для развития бизнеса 4
13.07.2023 Intelion Data Systems запустит первый в Мурманской области коммерческий ЦОД 2
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III 2
21.09.2020 Корпорация развития Дальнего Востока перенесла ИТ-инфраструктуру в облако МТС 3
25.05.2017 Legrand и «Инсистемс» запустили совместный проект по производству ИБП во Владивостоке 3
22.05.2017 «Ланит» запустил в России производство французских источников бесперебойного питания 1

Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 33 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 3
9038 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14349 2
Legrand 79 2
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 2
ДВ Инжиниринг 2 2
Ростелеком 10353 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 2
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 39 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9213 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 459 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата 13 1
Ланит Конди 3 1
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 19 1
Bitriver - Битривер 24 1
Cloud4Y 301 1
Softline - Софтлайн 3290 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 245 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 95 1
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 15 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 236 1
RuVDS - МТ Финанс 78 1
Стратонавтика 9 1
Цифровые активы 149 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 122 1
Google LLC 12288 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 280 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 500 1
Газинформсервис - ГИС 418 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2525 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8238 4
Минвостокразвития РФ - Приморье ТОР - Надеждинская ТОР - территория опережающего развития 4 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1030 2
Газпром ПАО 1422 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3005 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1797 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 566 2
ГалоПолимер 12 1
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 18 1
Роснефть НК - нефтяная компания 530 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 469 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 374 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 128 1
СПВ - Свободный порт Владивосток 2 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 119 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 14 1
Газпром СтройТЭК Салават 3 1
Энергогарант САК ПАО 8 1
ПСБ - Промсвязьбанк 904 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1333 1
Синара Банк - ДелоБанк 67 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 265 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
ГПБ - Газпромбанк 1181 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 85 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 501 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12911 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6305 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 92 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5268 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 28 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4947 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 369 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2177 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14900 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18358 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1184 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1535 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 458 2
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 498 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4926 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4148 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 750 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 466 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 289 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13367 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 447 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2372 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 547 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2244 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 1
Legrand Keor - Legrand Arhimod - серия ИБП 9 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 424 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 54 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 145 1
Linx Datacenter 54 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 346 1
1С:ERP Управление предприятием 722 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
Новые облачные технологии - МойОфис 900 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 351 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 416 1
OpenAI - ChatGPT 545 1
НКТ - Р7-Офис 481 1
Вирцер Евгений 42 5
Скалий Сергей 2 2
Карташов Андрей 9 2
Conan Alexis - Конан Алексис 3 2
Абдрахманов Рустам 38 2
Гудков Владимир 1 1
Желдак Мария 1 1
Емельянов Денис 1 1
Довлатов Артем 1 1
Семенов Тимофей 6 1
Лынник Александр 4 1
Окладникова Ирина 23 1
Сосновский Сергей 1 1
Егоркин Игорь 6 1
Шаповалова Ирина 14 1
Мямлина Ольга 2 1
Гринин Сергей 1 1
Шептун Кирилл 9 1
Шарафутдинов Андрей 1 1
Новожилова Анастасия 12 1
Батунова Анастасия 12 1
Колупаев Всеволод 3 1
Мотовилов Олег 71 1
Дайнеко Сергей 1 1
Зайков Максим 26 1
Волошин Константин 16 1
Чибис Андрей 32 1
Тихонов Денис 2 1
Юров Александр 4 1
Гончаренко Артём 8 1
Осеевский Михаил 333 1
Ример Владимир 5 1
Степанов Константин 12 1
Рензяев Константин 75 1
Греф Герман 466 1
Корниенко Михаил 25 1
Еременко Руслан 7 1
Близнюк Станислав 20 1
Ефремов Денис 6 1
Трутнев Юрий 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 157483 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2972 12
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 825 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 8
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1316 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 3
Земля - планета Солнечной системы 10669 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 2
Европа 24654 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2684 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 679 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 993 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 369 1
Россия - Восточная Сибирь 300 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 727 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 123 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Россия - ДФО - Приморский край - Надеждинский район - Вольно-Надеждинское 22 1
Индийский океан - Персидский залив 219 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3393 1
Россия - СФО - Новосибирск 4673 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1885 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4294 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 254 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 995 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1024 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 667 1
Россия - ДФО - Амурская область 857 1
Россия - ДФО - Магаданская область 487 1
Россия - УФО - Свердловская область 1760 1
Арктика - Северный полюс 179 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1082 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5877 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1933 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 2
Энергетика - Energy - Energetically 5529 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Федеральный закон 194-ФЗ - О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации 3 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 484 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 1
Парашют - Прыжки с парашютом 118 1
РГО ВОО - Барнео - комплексная высокоширотная арктическая экспедиция 7 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3781 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1357 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1325 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
Ведомости 1258 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 501 1
Российский рынок ERP 20 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 350 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1276 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 201 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
1С:Проект года 28 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 1
