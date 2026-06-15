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Карташов Андрей

СОБЫТИЯ


15.06.2026 Из локальной среды в облачную: «Ростелеком» обеспечил надежность и масштабируемость портала «Приморье.ру» 1
16.06.2025 «Ростелеком» и «РТК-ЦОД» перевели инфраструктуру Дальневосточного федерального университета в облако 1
04.09.2024 «РТК-ЦОД» построит дата-центр в Хабаровском крае 1
05.02.2024 Резиденты ТОР «Приморье» получили цифровой ресурс для развития бизнеса 1
25.11.2022 Высокоскоростной интернет пришел во второй арктический район Якутии 1
15.02.2021 Назначен директор Дальневосточного филиала «Ростелекома» 2
01.08.2008 Совет директоров «ЦентрТелекома» избрал правление 1
26.07.2007 Образовано правление «ЦентрТелекома» 1
10.10.2005 Совет директоров "Дальсвязи" исключил из состава правления компании Владислава Ильченко 1
22.07.2003 ОАО "Дальсвязь" избрало новое правление и продолжает модернизацию сети в Приморье 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Карташов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10805 5
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 309 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
ВМТС - Владивостокская междугородная телефонная станция 3 1
Электросвязь 268 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 50 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 125 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 29 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13536 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11422 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4961 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22655 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4148 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15780 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12627 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63737 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17757 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9743 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26055 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2893 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3227 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 352 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21335 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1818 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9944 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17854 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6544 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34082 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7757 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3049 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1319 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1666 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35531 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1386 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4544 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23997 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4319 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1472 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29495 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 170 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12756 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 427 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1612 1
Минцифры РФ - Синергия Арктики 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6146 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 392 1
Степанов Евгений 39 3
Мартиросян Ваагн 43 2
Кондратов Вадим 7 2
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Луцкий Александр 6 2
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Заболотный Игорь 45 1
Максименка Николай 17 1
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Шадаев Максут 1200 1
Обухов Александр 67 1
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