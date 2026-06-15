Индексная книга (каталог) CNews*
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Карташов Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 11
Карташов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|НМГ - Национальная Медиа Группа 125 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
|Минцифры РФ - Синергия Арктики 9 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6146 1
|Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 392 1
|Степанов Евгений 39 3
|Мартиросян Ваагн 43 2
|Кондратов Вадим 7 2
|Волошин Константин 16 2
|Пархоменко Дмитрий 7 2
|Луцкий Александр 6 2
|Добровольский Виталий 4 2
|Валишев Растям 3 2
|Янышев Сергей 2 2
|Поликарпова Виктория 2 2
|Мамонтов Олег 11 2
|Ильченко Владислав 3 2
|Зверев Константин 4 2
|Ганеева Алла 2 2
|Грибов Александр 11 2
|Колпаков Антон 57 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Максименка Николай 17 1
|Степанов Константин 15 1
|Утина Наталия 3 1
|Утина Наталья 1 1
|Желудков Александр 3 1
|Бобков Вячеслав 2 1
|Желдак Мария 1 1
|Скалий Сергей 2 1
|Мушатенко Андрей 2 1
|Осеевский Михаил 349 1
|Шадаев Максут 1200 1
|Обухов Александр 67 1
|Казаков Александр 67 1
|Николаев Айсен 55 1
|Алексеев Антон 37 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.