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Волошин Константин
Волошин Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
|Карташов Андрей 8 2
|Добровольский Виталий 4 2
|Заболотный Игорь 45 2
|Ильченко Владислав 3 2
|Мамонтов Олег 10 2
|Лившиц Дмитрий 23 1
|Алексеев Антон 32 1
|Степанов Евгений 29 1
|Колпаков Антон 57 1
|Распопин Николай 33 1
|Посаженников Андрей 3 1
|Марков Роман 5 1
|Просвирякова Ирина 1 1
|Троицкая Екатерина 2 1
|Ципорин Павел 102 1
|Стрельцов Андрей 60 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Орлов Сергей 28 1
|Желудков Александр 3 1
|Суворов Венедикт 3 1
|Николаев Николай 5 1
|Дяблов Роман 11 1
|Максименка Николай 17 1
|Леоненко Сергей 5 1
|Утина Наталья 1 1
|Бобков Вячеслав 2 1
|Вирцер Евгений 39 1
|Красилов Дмитрий 16 1
|Зайков Максим 25 1
|Довлатов Артем 1 1
|Утина Наталия 3 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 1
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