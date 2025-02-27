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Индексная книга (каталог) CNews*
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Волошин Константин



27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
15.05.2023 Масложировой бизнес «Русагро» применяет математического двойника цепей поставок от «Корус консалтинг» для оптимизации логистики и закупок подсолнечника 1
17.04.2023 Масложировой бизнес «Русагро» оптимизировал логистику с помощью «Корус консалтинг» 1
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III 1
29.12.2021 CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
30.11.2016 «Ростелеком» обеспечил Сахалин резервной оптической связью с материком 1
25.01.2016 «Ростелеком» расширил спутниковые каналы Курильской гряды 1
01.04.2015 Роман Дяблов назначен региональным управляющим директором Tele2 в Приморском крае 1
31.07.2012 Константин Волошин назначен исполняющим обязанности гендиректора «Акос» 2
06.12.2011 Digital Design внедрила DocsVision в Quantum Capital Consulting 1
16.04.2007 В "Сахателекоме" назначен генеральный директор 1
10.10.2005 Совет директоров "Дальсвязи" исключил из состава правления компании Владислава Ильченко 1
01.10.2003 "Дальсвязь" ждeт роста прибыли и планирует займы 1
17.09.2003 "Дальсвязь" раскрыла планы на будущее 1
22.07.2003 ОАО "Дальсвязь" избрало новое правление и продолжает модернизацию сети в Приморье 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Волошин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 6
Ростелеком - Связьинвест 1708 5
Ростелеком 9766 4
АКОС 68 3
Ростелеком - Сахателеком 63 2
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 2
Корус Консалтинг ГК 1227 2
LLamasoft 9 2
Docsvision - ДоксВижн 1009 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 424 1
Key Point - Кей Пойнт 28 1
Корус Консалтинг - LAMACON - Logistics and Mathematics Consulting 8 1
Горизонт РТ 17 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1642 2
Русагро масло 3 2
Русагро Группа Компаний 279 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
Альфа-Банк 1778 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
101Hotels.com 456 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - Далькомбанк 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
Минвостокразвития РФ - Приморье ТОР - Надеждинская ТОР - территория опережающего развития 4 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 26 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 11 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24619 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4686 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10821 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 2
Пропускная способность - Bandwidth 1756 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2130 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1190 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6986 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7450 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1708 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9397 1
ВОЛС - ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 35 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12823 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7157 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 1
Аналоговые технологии 2776 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2198 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2034 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2504 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1076 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1065 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 637 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1322 1
Microsoft Windows 2000 8661 2
LLamasoft Supply Chain Guru 7 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1336 1
Microsoft Exchange 1719 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 624 1
Docsvision СЭД - ECM-система 237 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 120 1
Logijet TMS 2 1
Карташов Андрей 8 2
Добровольский Виталий 4 2
Заболотный Игорь 45 2
Ильченко Владислав 3 2
Мамонтов Олег 10 2
Лившиц Дмитрий 23 1
Алексеев Антон 32 1
Степанов Евгений 29 1
Колпаков Антон 57 1
Распопин Николай 33 1
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