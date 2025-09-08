Получите все материалы CNews по ключевому слову
Марков Роман
УПОМИНАНИЯ
Марков Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Broadcom - VMware 2437 1
|Ростелеком 10102 1
|Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 352 1
|1С 8713 1
|Посаженников Андрей 5 2
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Стрельцов Андрей 61 2
|Вольфсон Игорь 16 2
|Троицкая Екатерина 3 2
|Орлов Сергей 28 2
|Распопин Николай 37 1
|Ципорин Павел 102 1
|Волошин Константин 16 1
|Просвирякова Ирина 1 1
|Снегирев Александр 9 1
|Черников Алексей 53 1
|Славутин Адель 5 1
|Завальный Станислав 3 1
|Волков Денис 9 1
|Суворов Венедикт 3 1
|Киселев Николай 15 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Козлов Александр 68 1
|Рудзевич Мария 36 1
|Литовко Мария 3 1
|Албычев Кирилл 9 1
|Верещагин Сергей 5 1
|Каклюгина Ирина 18 1
|Калашников Дмитрий 5 1
|Трегуб Владимир 2 1
|Вахрин Вячеслав 3 1
|Гафаров Шамиль 4 1
|Дубенский Вячеслав 7 1
|Ажгиревич Артем 6 1
|Фрейдин Игорь 4 1
|Черхигов Рамзан 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382358, в очереди разбора - 735184.
Создано именных указателей - 182420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.