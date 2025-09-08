Разделы

Марков Роман


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Правительство Ленинградской области переходит на «Ред ОС» 1
18.04.2024 «БФТ-Холдинг» завершил перевод централизованной системы бухгалтерского учета Ленинградской области на ЭДО 1
29.12.2022 CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
31.03.2022 Облачный провайдер «T1 Cloud» стал партнером консалтинговой компании «Сферитеон» 1
29.12.2021 CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 2
27.12.2021 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Марков Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2437 1
Ростелеком 10102 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 352 1
8713 1
Volvo Cars 253 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 69 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 479 1
101Hotels.com 456 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Toyota - Lexus 81 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4705 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 57 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 78 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 363 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 91 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 231 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 28 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 56 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13094 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21545 1
OpenStack 520 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22363 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16679 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 327 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13159 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6501 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32927 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 449 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 352 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1921 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 388 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 1
BMW X - серия кроссоверов 25 1
Toyota Highlander 3 1
Nissan Micra - легковой автомобиль 3 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Mitsubishi Pajero 4 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
Chery Tiggo 27 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1167 1
Посаженников Андрей 5 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Стрельцов Андрей 61 2
Вольфсон Игорь 16 2
Троицкая Екатерина 3 2
Орлов Сергей 28 2
Распопин Николай 37 1
Ципорин Павел 102 1
Волошин Константин 16 1
Просвирякова Ирина 1 1
Снегирев Александр 9 1
Черников Алексей 53 1
Славутин Адель 5 1
Завальный Станислав 3 1
Волков Денис 9 1
Суворов Венедикт 3 1
Киселев Николай 15 1
Мироненко Дмитрий 7 1
Козлов Александр 68 1
Рудзевич Мария 36 1
Литовко Мария 3 1
Албычев Кирилл 9 1
Верещагин Сергей 5 1
Каклюгина Ирина 18 1
Калашников Дмитрий 5 1
Трегуб Владимир 2 1
Вахрин Вячеслав 3 1
Гафаров Шамиль 4 1
Дубенский Вячеслав 7 1
Ажгиревич Артем 6 1
Фрейдин Игорь 4 1
Черхигов Рамзан 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 624 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2587 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1810 2
Россия - СФО - Омская область 714 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1486 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 851 2
Россия - УФО - Тюменская область 1227 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 732 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1272 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 422 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 642 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1206 1
Европа 24502 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 954 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1598 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 944 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 950 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 909 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1947 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 971 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 643 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3098 1
Россия - ЮФО - Севастополь 565 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 853 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7916 1
Россия - УФО - Челябинская область 1341 1
Россия - ДФО - Магаданская область 452 1
Россия - ПФО - Саратовская область 777 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 550 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 878 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3011 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53825 4
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 657 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4159 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31031 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5172 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19797 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6080 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2794 1
Энергетика - Energy - Energetically 5389 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8099 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50222 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1358 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 950 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 614 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 113 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5479 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6970 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1376 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6215 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382358, в очереди разбора - 735184.
Создано именных указателей - 182420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

