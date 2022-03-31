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Облачный провайдер «T1 Cloud» стал партнером консалтинговой компании «Сферитеон»

Облачный провайдер «T1 Cloud» стал партнером компании «Сферитеон», оказывающей услуги консалтинга, аудита, консультирования и сервиса.

Компания планирует разместить в облаке «T1 Cloud» собственные ресурсы, а в дальнейшем привлекать в облако своих заказчиков. Один из первых проектов в совместной проработке с партнером – внедрение на облаке «Т1 Cloud» сервиса электронной почты на базе российского решения, миграция инфраструктуры заказчика из облака европейского провайдера в облако «Т1 Cloud» и использование услуги «Виртуальный дата центр» на базе собственного решения по виртуализации.

«Сферитеон оказывает консалтинговые и интеграционные услуги. В нашем портфеле есть решения нового поколения в области сервиса по мониторингу систем любой сложности, аудита и оптимизации ИТ-инфраструктуры и нагрузок. Надежность и доступность ИТ-платформы, на базе которой мы оказываем свои услуги, являются главными параметрами при выборе», – сказал менеджер по инфраструктурным проектам «Сферитеон» Роман Марков.

«Мы усиливаем нашу экспертизу, расширяя возможности по переходу на актуальные решения совместно с партнерами. Это особенно своевременно в связи со специальным предложением команды «T1 Cloud» по бесплатному и оперативному переезду с любой зарубежной площадки в российское облако на базе Openstack или Vmware», – отметил Вячеслав Дубенский, руководитель направления по развитию партнерской сети «T1 Cloud».

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