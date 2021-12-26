Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews

CNews проанализировал декларации 85 региональных ИТ-чиновников из всех российских регионов, у 71 из них в семье есть хотя бы одно транспортное средство. ИТ-руководители в регионах все реже владеют моделями отечественного автопрома.

На чем ездят в регионах

CNews проанализировал сведения о доходах и имуществе федеральных чиновников, отвечавших в 2020 г. за вопросы цифровизации. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». При подаче декларации госслужащие обязаны предоставлять перечень транспортных средств с указанием вида и марки. Указывать год выпуска автомобиля не требуется.

Поскольку год выпуска автомобиля указывать не обязательно, в большинстве деклараций этих сведений нет. Поэтому при составлении рейтинга, как и в прошлом году, использовался следующий подход. Если автомобиль указанной модели до сих пор представлен на рынке в новой версии, то при расчете учитывалась его стоимость в средней комплектации. Если указанная модель уже не выпускается, для оценки бралась его максимальная стоимость на вторичном рынке. Некоторые чиновники вопреки указу президента не указали конкретную марку автомобиля, поэтому оценить даже приблизительно его стоимость было невозможно. В таком случае они ставились на последние строчки рейтинга.

Первая пятерка

Владельцем самого дорогого автопарка среди региональных ИТ-чиновников в этот раз стала семья Рамзана Черхигова, министра транспорта и связи Чеченской республики. Он задекларировал ВАЗ 21065, Mercedes-Benz S500 Maybach. Супруге принадлежат Mercedes-Benz 221 и Mercedes-Benz S600. Также семье принадлежит водный транспорт «Респо V59L».

Лидер прошлого рейтинга Александр Снегирев, министр цифрового и технологического развития Сахалинской области, — на второй позиции. Чиновник владеет автомобилями Lexus GX460 и Mitsubishi Pajero.

На третьем месте — новичок рейтинга руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный. Он ездит на Volvo XC90, его супруга на Lexus NX200. До назначения руководителем департамента Станислав Завальный возглавлял АНО «Агентство по цифровому развитию и связи Краснодарского края».

На четвертую строчку рейтинга попал Адель Славутин, министр цифрового развития и связи Саратовской области. Ему принадлежит Mercedes-Benz CLS 350 d 4Matic, супруге — Chery Tiggo 4 (T19). В 2015–2019 гг. Адель Славутин занимал должность генерального директора саратовского НПЦ «Алмаз-Фазотрон», а министром цифрового развития и связи был назначен в феврале 2020 г., поэтому в прошлом аналогичном рейтинге не участвовал.

Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики, — на пятом месте. Он владеет Mercedes-Benz R 350 и Dodge Challenger SRT8, супруге принадлежит Mini Сooper Clubman. Чиновник также задекларировал мотоцикл Triumph Bonneville, водное моторное судно Stingray 390 AL и прицеп 8213А5.

Вторая пятерка

Шестое место заняла заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. В ее семье три автомобиля: Ford Explorer и Ford Fiesta принадлежат самой чиновнице, а у ее супруга Jeep Grand Cherokee.

Николай Киселев. Министр владеет Mitsubishi Pajero Sport, супруга — Lexus RX200t. До назначения в июле 2020 г. министром цифрового развития Николай Киселев был заместителем директора хабаровского филиала «Ростелекома».

Игорь Вольфсон со второй позиции рейтинга прошлого года переместился на восьмую. Автопарк министра информатизации и связи Республики Мордовия, согласно декларациям, не меняется уже третий год: у чиновника Toyota Highlander, у его супруги — Audi Q3 и снегоболотоход Stels АTV 600.

Анатолий Дюбанов, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, сменил седьмую строчку рейтинга на девятую в этом году. Транспортные средства те же: Toyota Highlander и Toyota RAV4. Анатолий Дюбанов возглавлял профильное министерство в Новосибирской области с августа 2019 г., в августе 2021 г. уже бывший министр назначен главой департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ.



Руководитель департамента цифрового развития Воронежской области Денис Волков располагается на десятой позиции. В семье по две машины у каждого из супругов. Ford Fusion и Skoda Kodiag у чиновника, у супруги — Nissan Micra и BMW X1. До назначения в феврале 2021 г. руководителем департамента Денис Волков возглавлял компанию «Интеллектуальные системы».

Кто в лес

Любовью к внедорожникам транспортные пристрастия региональных ИТ-чиновников не исчерпываются. Так, Кирилл Албычев, директор департамента ИТ и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, задекларировал снегоход Skido. Руководитель департамента ИТ и связи Магаданской области Дмитрий Мироненко задекларировал снегоболотоход «Хищник» 29077 выпуска 2017 г. У министра ИТ и связи Хабаровского края — маломерное судно Volzhanka 53 Bowrider.

Что такое геокластер и чем он может быть полезен владельцам бизнеса Бизнес

Есть и любители быстрой езды. Роман Марков, первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области, имеет мотоцикл BMW R1200GS. У Дмитрия Калашникова, начальника отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, мотоцикл Kawasaki VN900B. У Марии Рудзевич, директора департамента информатизации Тюменской области, — мотоцикл Suzuki Boulevard M109R и автобус ГАЗ А64R45.

Транспортные средства региональных ИТ-чиновников в 2020 г. №2020 №2019 ФИО Должность Регион Автомобиль Автомобиль супруги (супруга) Иные транспортные средства Совокупная средняя оценочная стоимость, ₽тыс. 1 ― Рамзан Черхигов министр транспорта и связи Чеченская республика ВАЗ 21065, Mercedes-Benz S500 Maybach Mercedes-Benz 221, Mercedes-Benz S600 водный транспорт Респо V59L 16 800 2 1 Александр Снегирев министр цифрового и технологического развития Сахалинская область 10 300 3 ― Станислав Завальный руководитель департамента информатизации и связи Краснодарский край Volvo XC90 Lexus NX200 10 200 4 ― Адель Славутин министр цифрового развития и связи Саратовская область Mercedes-Benz CLS 350 d 4Matic Chery Tiggo 4 (T19) 9 300 5 ― Алексей Черников зампредседателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Пермский край Mercedes R 350, Dodge Challenger SRT8 Mini Cooper Clubman мотоцикл Triumph Bonneville, водное моторное судно Stingray 390 AL, прицеп 8213А5 9 200 6 ― Екатерина Троицкая зампредседателя правительства Ярославская область Ford Explorer, Ford Fiesta Jeep Grand Cherokee 8 700 7 ― Николай Киселев министр цифрового развития Камчатский край Mitsubishi Pajero Sport Lexus RX200t 8 000 8 2 Игорь Вольфсон министр информатизации и связи Республика Мордовия Toyota Highlander Audi Q3 снегоболотоход Stels АTV 600 (супруга) 7 700 9 7 Анатолий Дюбанов министр цифрового развития и связи Новосибирская область Toyota Highlander Toyota RAV4 7 500 10 ― Денис Волков руководитель департамента цифрового развития Воронежская область Ford Fusion, Skoda Kodiag Nissan Micra, BMW X1 7 100 11 8 Вадим Рыскаль министр цифровых технологий и связи Калининградская область Toyota Highlander Mazda CX-5 7 000 12 ― Сергей Щебекин министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Республика Карелия Toyota Land Cruiser Kia Rio 6 600 13 11 Павел Ципорин директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийский АО - Югра Nissan Murano Nissan Murano 6 600 14 ― Константин Пресняков зампредседателя правительства - руководитель департамента ИТ и связи Самарская область Subaru Outback Nissan Qashqai 6 000 15 13 Николай Распопин министр цифрового развития Красноярский край Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Pajero Sport 6 000 16 ― Алексей Этеев министр цифрового развития Республика Калмыкия Lexus RX300 6 000 17 ― Иван Ковалев министр энергетики, промышленности и связи Ставропольский край Toyota Land Cruiser 200 6 000 18 ― Андрей Стрельцов начальник управления информационных технологий, связи и документооборота Тамбовская область Toyota RAV4 Volkswagen Golf 5 800 19 ― Урана Насюрюн министр информатизации и связи (1) Республика Тыва Subaru Forester, Subaru Forester 5 600 20 19 Сергей Ефимов министр информационных технологий и связи Нижегородская область Audi A6 5 000 21 14 Павел Окладников министр связи и ИТ Архангельская область Jeep Grand Cherokee 5 000 22 5 Ярослав Раков министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульская область BMW X5 Xdrive 40D, 2017 г. 4 500 23 ― Сергей Орлов директор департамента цифрового развития Владимирская область Nissan Juke, Hyundai Santa Fe 4 100 24 ― Михаил Пономарьков министр цифрового развития и связи Свердловская область Toyota Camry, Toyota Auris (2) 4 000 25 ― Михаил Афанасьев министр внутренней политики, информации и связи Республика Крым Mercedes-Benz Sprinter 4 000 26 ― Константин Волошин зампредседателя правительства - министр цифрового развития и связи Приморский край Volkswagen Tiguan 2020 г. 4 000 27 ― Дмитрий Вавилин министр экономического развития и промышленности Ульяновская область Infiniti QX60 прицеп 829450 3 900 28 34 Николай Степанов и.о. министра цифрового развития Республика Алтай ВАЗ 21063 Toyota RAV4 3 800 29 ― Денис Земнухов министр цифрового развития и связи Амурская область Nissan Leaf 3 700 30 ― Алексей Кидалов председатель комитета ИТ Волгоградская область Mitsubishi Outlander Hyundai Solaris 3 600 31 ― Виталий Рахманов и.о. начальника управления цифрового развития и связи Администрации Псковская область Renault Megane Renault Scenic 3 300 32 ― Александр Руппель замглавы администрации (губернатора) Краснодарский край Nissan Murano 3 300 33 27 Андрей Посаженников министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омская область Лада 4x4 2131 Нива Nissan X-Trail 3 200 34 30 Ислам Ашхотов министр цифрового развития Кабардино-Балкарская Республика Toyota RAV4 3 000 35 18 Кристина Майнина министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Республика Чувашия Audi A3 3 000 36 31 Екатерина Кузьмина председатель государственного комитета цифрового развития и связи Республика Хакасия Toyota RAV4 3 000 37 36 Заурбек Шу министр цифрового развития, ИКТ Республика Адыгея Mazda 6 3 000 38 26 Дмитрий Разумовский министр цифрового развития Калужская область Kia Ceed Кia Rio 2 900 39 29 Ирина Просвирякова председатель Комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодская область Nissan Terrano, Volkswagen Polo 2 600 40 ― Евгений Полуянов министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовская область Тoyota Camry 2 500 41 17 Дмитрий Мироненко руководитель департамента ИТ и связи Магаданская область Toyota Land Cruiser 77, 1989 г.в. Lexus RX350, 2008 г.в. снегоболотоход «Хищник» 29077, 2017 г.в. 2 500 42 33 Тимур Меджитов министр информатизации и связи Удмуртская Республика Mitsubishi Outlander 2 500 43 ― Валерий Стройков министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанская область Kia K5 2 500 44 ― Роман Марков первый зампредседателя правительства Ленинградская область Land Rover Discovery 4 мотоцикл BMW R1200GS 2 500 45 35 Максим Рымар министр государственного управления, ИТ и связи Московская область Chevrolet Tahoe GMT 900 2008 г., Nissan Qashqai Tekna, 1,6 2008 г. 2 400 46 ― Андрей Артемов член правительства - руководитель ДИТ Орловская область Opel Mokka (Wolj) SsangYong Actyon 2 400 47 32 Екатерина Мальцева начальник управления межведомственного взаимодействия и ИТ Минэкономразвития Иркутская область Kia Rio Toyota Ractis 2 000 48 ― Илья Золотухин министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальский край Nissan Qashqai 2 000 49 ― Евгений Дейкин и.о. департамента цифровой трансформации Томская область Toyota Corolla Spacio, Renault Duster 1 900 50 39 Евгений Зрюмов министр цифрового развития и связи Алтайский край Suzuki Grand Vitara 1 700 51 ― Алексей Сухих министр ИТ и связи Кировская область Ford Focus C-MAX прицеп автомобильный ВМЗ-96,601 1 500 52 ― Алексей Костин и.о. начальника управления цифрового развития, ИТ и связи Пензенская область Ford Focus 1 500 53 ― Алексей Гусев министр ИТ и связи Хабаровский край Nissan Bassara, Nissan March маломерное судно Volzhanka 53 Bowrider 1 350 54 47 Андрей Жданов начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации управления специальных программ Чукотский АО Nissan Patrol, 2002 г.в. 1 200 55 51 Алан Салбиев руководитель управления по информационным технологиям и связи Республика Северная Осетия (Алания) Lexus RX300, 2004 г. 1 200 56 38 Дмитрий Калашников начальник отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольский край Kia Rio мотоцикл Kawasaki VN900B 1 100 57 ― Максим Садиков министр цифрового развития и связи Кемеровская область Nissan Juke 1 100 58 ― Иван Егоров зампредседателя правительства - министр экономического развития Тверская область Citroen C4 Picasso, 2015 г. 1 100 59 44 Гульжан Фахрутдинова директор департамента ИТ и цифрового развития Курганская область Lada Vesta SW Cross 1 100 60 ― Игорь Фетисов министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинская область Citroen C-Crosser 1 100 61 ― Алексей Набутовский и.о. министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханская область Hyundai Solaris 1 100 62 46 Венедикт Суворов руководитель департамента информатизации и связи Республика Марий Эл Lada Xray Cross 1 000 63 ― Андрей Рудометкин начальник департамента цифрового развития Смоленская область Renault Logan 850 64 50 Дмитрий Диденко начальник управления цифрового развития Костромская область Toyota Ipsum 800 65 ― Геннадий Разумикин министр цифрового развития государственного управления Республика Башкортостан Ford Mondeo, 2007 800 66 ― Андрей Майоров министр цифрового развития и ИКТ Новгородская область Citroen C5, 2006 г. 400 67 ― Антон Лебедев руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкий АО Daewoo Matiz 370 68 53 Айрат Хайруллин министр информатизации и связи Республика Татарстан Volkswagen 69 ― Мария Рудзевич директор департамента информатизации Тюменская область мотоцикл Suzuki Boulevard M109R, автобус ГАЗ А64R45 70 37 Кирилл Албычев директор департамента ИТ и связи Ямало-Ненецкий АО снегоход Skido 71 ― Оксана Демченко первый замгубернатора Мурманская область Kia Honda (1) ― занимал должность до октября 2021 г.

(2) ― источник получения средств на приобретение автомобиля: кредитный договор, накопления за предыдущие годы

Читайте также:

Рейтинг региональных ИТ-чиновников России по доходам

Рейтинг доходов 87 федеральных ИТ-чиновников России

Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг

CNews выпустил рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями