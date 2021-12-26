Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews
CNews проанализировал декларации 85 региональных ИТ-чиновников из всех российских регионов, у 71 из них в семье есть хотя бы одно транспортное средство. ИТ-руководители в регионах все реже владеют моделями отечественного автопрома.
На чем ездят в регионах
CNews проанализировал сведения о доходах и имуществе федеральных чиновников, отвечавших в 2020 г. за вопросы цифровизации. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». При подаче декларации госслужащие обязаны предоставлять перечень транспортных средств с указанием вида и марки. Указывать год выпуска автомобиля не требуется.
Поскольку год выпуска автомобиля указывать не обязательно, в большинстве деклараций этих сведений нет. Поэтому при составлении рейтинга, как и в прошлом году, использовался следующий подход. Если автомобиль указанной модели до сих пор представлен на рынке в новой версии, то при расчете учитывалась его стоимость в средней комплектации. Если указанная модель уже не выпускается, для оценки бралась его максимальная стоимость на вторичном рынке. Некоторые чиновники вопреки указу президента не указали конкретную марку автомобиля, поэтому оценить даже приблизительно его стоимость было невозможно. В таком случае они ставились на последние строчки рейтинга.
Первая пятерка
Владельцем самого дорогого автопарка среди региональных ИТ-чиновников в этот раз стала семья Рамзана Черхигова, министра транспорта и связи Чеченской республики. Он задекларировал ВАЗ 21065, Mercedes-Benz S500 Maybach. Супруге принадлежат Mercedes-Benz 221 и Mercedes-Benz S600. Также семье принадлежит водный транспорт «Респо V59L».
Лидер прошлого рейтинга Александр Снегирев, министр цифрового и технологического развития Сахалинской области, — на второй позиции. Чиновник владеет автомобилями Lexus GX460 и Mitsubishi Pajero.
На третьем месте — новичок рейтинга руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный. Он ездит на Volvo XC90, его супруга на Lexus NX200. До назначения руководителем департамента Станислав Завальный возглавлял АНО «Агентство по цифровому развитию и связи Краснодарского края».
На четвертую строчку рейтинга попал Адель Славутин, министр цифрового развития и связи Саратовской области. Ему принадлежит Mercedes-Benz CLS 350 d 4Matic, супруге — Chery Tiggo 4 (T19). В 2015–2019 гг. Адель Славутин занимал должность генерального директора саратовского НПЦ «Алмаз-Фазотрон», а министром цифрового развития и связи был назначен в феврале 2020 г., поэтому в прошлом аналогичном рейтинге не участвовал.
Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики, — на пятом месте. Он владеет Mercedes-Benz R 350 и Dodge Challenger SRT8, супруге принадлежит Mini Сooper Clubman. Чиновник также задекларировал мотоцикл Triumph Bonneville, водное моторное судно Stingray 390 AL и прицеп 8213А5.
Вторая пятерка
Шестое место заняла заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. В ее семье три автомобиля: Ford Explorer и Ford Fiesta принадлежат самой чиновнице, а у ее супруга Jeep Grand Cherokee.
Николай Киселев. Министр владеет Mitsubishi Pajero Sport, супруга — Lexus RX200t. До назначения в июле 2020 г. министром цифрового развития Николай Киселев был заместителем директора хабаровского филиала «Ростелекома».
Игорь Вольфсон со второй позиции рейтинга прошлого года переместился на восьмую. Автопарк министра информатизации и связи Республики Мордовия, согласно декларациям, не меняется уже третий год: у чиновника Toyota Highlander, у его супруги — Audi Q3 и снегоболотоход Stels АTV 600.
Анатолий Дюбанов, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, сменил седьмую строчку рейтинга на девятую в этом году. Транспортные средства те же: Toyota Highlander и Toyota RAV4. Анатолий Дюбанов возглавлял профильное министерство в Новосибирской области с августа 2019 г., в августе 2021 г. уже бывший министр назначен главой департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ.
Руководитель департамента цифрового развития Воронежской области Денис Волков располагается на десятой позиции. В семье по две машины у каждого из супругов. Ford Fusion и Skoda Kodiag у чиновника, у супруги — Nissan Micra и BMW X1. До назначения в феврале 2021 г. руководителем департамента Денис Волков возглавлял компанию «Интеллектуальные системы».
Кто в лес
Любовью к внедорожникам транспортные пристрастия региональных ИТ-чиновников не исчерпываются. Так, Кирилл Албычев, директор департамента ИТ и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, задекларировал снегоход Skido. Руководитель департамента ИТ и связи Магаданской области Дмитрий Мироненко задекларировал снегоболотоход «Хищник» 29077 выпуска 2017 г. У министра ИТ и связи Хабаровского края — маломерное судно Volzhanka 53 Bowrider.
Есть и любители быстрой езды. Роман Марков, первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области, имеет мотоцикл BMW R1200GS. У Дмитрия Калашникова, начальника отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, мотоцикл Kawasaki VN900B. У Марии Рудзевич, директора департамента информатизации Тюменской области, — мотоцикл Suzuki Boulevard M109R и автобус ГАЗ А64R45.
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