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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200994
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Завальный Станислав

СОБЫТИЯ


11.09.2026 «МегаФон» запустил 5G в Краснодаре 1
13.10.2022 UserGate и департамент информатизации и связи Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 1
27.12.2021 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
19.07.2021 В 2021 году «Транстелеком» подключит к интернету почти 900 социально значимых объектов Краснодарского края 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Завальный Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 522 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2152 1
Ростелеком 11010 1
Volvo Cars 262 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 506 1
Toyota - Lexus 107 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 73 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 83 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 99 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1447 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4971 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13996 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54422 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26624 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1439 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8856 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1769 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4050 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4826 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18190 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35481 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13020 1
Toyota Highlander 3 1
BMW X - серия кроссоверов 28 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 1
UserGate SUMMA 48 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Mitsubishi Pajero 5 1
Nissan Micra - легковой автомобиль 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6346 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Соловьев Виталий 53 1
Рудзевич Мария 36 1
Снегирев Александр 13 1
Албычев Кирилл 9 1
Курашев Дмитрий 59 1
Черников Алексей 53 1
Мироненко Дмитрий 7 1
Киселев Николай 16 1
Вольфсон Игорь 16 1
Славутин Адель 5 1
Калашников Дмитрий 9 1
Волков Денис 9 1
Троицкая Екатерина 3 1
Марков Роман 6 1
Черхигов Рамзан 6 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2310 3
Россия - РФ - Российская федерация 167487 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1309 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 647 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1101 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 660 1
Россия - ДФО - Магаданская область 538 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 971 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1067 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 833 1
Россия - УФО - Тюменская область 1378 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 937 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1101 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1822 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1092 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 511 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2085 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58156 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4453 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21877 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 687 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3215 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1012 1
Quality of Life - Качество жизни 37 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1506 1
Энергетика - Energy - Energetically 5921 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34063 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6119 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 800 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7561 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6649 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12387 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 120 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471436, в очереди разбора - 724611.
Создано именных указателей - 200994.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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