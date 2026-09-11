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Завальный Станислав
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Завальный Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 522 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2152 1
|Ростелеком 11010 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Соловьев Виталий 53 1
|Рудзевич Мария 36 1
|Снегирев Александр 13 1
|Албычев Кирилл 9 1
|Курашев Дмитрий 59 1
|Черников Алексей 53 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Киселев Николай 16 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Славутин Адель 5 1
|Калашников Дмитрий 9 1
|Волков Денис 9 1
|Троицкая Екатерина 3 1
|Марков Роман 6 1
|Черхигов Рамзан 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471436, в очереди разбора - 724611.
Создано именных указателей - 200994.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471436, в очереди разбора - 724611.
Создано именных указателей - 200994.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.