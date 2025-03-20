Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171319
ИКТ 13346
Организации 10468
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3405
Системы 25262
Персоны 73432
География 2776
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2593
Мероприятия 846

Киселев Николай


20.03.2025 Камчатский край запускает программу по поиску уязвимостей 1
08.11.2022 «Ростелеком» обеспечивает киберзащиту правительства Камчатского края 1
27.12.2021 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
28.08.2018 «Система-112» Чукотки найдет абонента и разошлет SMS-оповещения 1
21.04.2017 «Ростелеком» автоматизирует систему образования Чукотки 1
15.07.2016 «Ростелеком» поддержит электронное правительство на Чукотке 1
30.03.2016 «Ростелеком» в Хабаровском крае автоматизирует сферу дошкольного образования 1
15.02.2016 «Ростелеком» обеспечил связью экстренные службы Хабаровского края 1
15.01.2016 «Ростелеком» автоматизирует МФЦ Чукотки 1
08.12.2015 «Ростелеком» интегрирует электронные сервисы в систему образования ЕАО 1
15.10.2014 ТТК расширил сотрудничество с оператором систем электронного правительства Хабаровского края 1
18.07.2013 ТТК предоставил доступ в интернет КГКУ «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края» 1
14.06.2006 В Северодвинске построят плавучую АЭС на судовых реакторах 1
14.06.2006 В Северодвинске построят плавучую АЭС на судовых реакторах 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Киселев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9807 9
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2051 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 951 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
КТЗ - Калужский турбинный завод 10 2
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 2
Volvo Cars 253 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 9 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Toyota - Lexus 72 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 49 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 21 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31198 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8552 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16134 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11185 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9419 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 354 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10223 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3781 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11530 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21440 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2271 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28063 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28159 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 308 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12875 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4700 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1736 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 238 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 547 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  672 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4057 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 296 1
Hacktivism - Хактивизм 208 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 226 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5312 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 19 1
Toyota Highlander 3 1
Nissan Micra - легковой автомобиль 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 269 1
BMW X - серия кроссоверов 23 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Mitsubishi Pajero 4 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Chery Tiggo 13 1
Кириенко Сергей 149 2
Новиков Сергей 45 2
Кириенко Владимир 139 2
Обозов Сергей 4 2
Дюбанов Анатолий 95 1
Рудзевич Мария 36 1
Вольфсон Игорь 16 1
Мироненко Дмитрий 7 1
Черников Алексей 53 1
Албычев Кирилл 8 1
Снегирев Александр 9 1
Линник Иван 55 1
Завальный Станислав 3 1
Волков Денис 9 1
Славутин Адель 5 1
Троицкая Екатерина 2 1
Ляпунов Игорь 123 1
Марков Роман 5 1
Калашников Дмитрий 4 1
Черхигов Рамзан 6 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1167 10
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 396 6
Россия - ДФО - Хабаровский край 882 5
Россия - РФ - Российская федерация 146358 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 948 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 951 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1189 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1678 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 731 2
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 131 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52333 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17227 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 316 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 202 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 517 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1700 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 806 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1812 1
Россия - ПФО - Саратовская область 737 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 611 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 867 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 901 1
Россия - УФО - Тюменская область 1174 1
Россия - ДФО - Магаданская область 428 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1484 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 883 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2692 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 856 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Переяславка 12 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Бикинский район - Бикин 26 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 34 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3184 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2149 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29525 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5474 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 495 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 627 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10048 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3995 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18835 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5828 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 571 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2633 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7038 1
Энергетика - Energy - Energetically 5159 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5939 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1341 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1281 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 855 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1223 1
Образование в России 2232 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 266 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 95 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8854 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5223 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6779 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1007 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347990, в очереди разбора - 762996.
Создано именных указателей - 171319.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще