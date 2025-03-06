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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Хабаровский край Ванинский район Ванино

Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино

06.03.2025 Улов мобильного трафика на «Серебряной корюшке» вырос почти на 50% 1
30.05.2024 «Росморпорт» нашел двух исполнителей, чтобы мигрировать с отечественного ПО на отечественное 1
22.06.2023 4G-интернет стал надежнее для 97% населения Хабаровского края 1
06.04.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в Хабаровском крае 1
27.03.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Ванинского железнодорожного узла 1
22.11.2022 Softline Digital помогла «Дальтрансуглю» повысить уровень производственной безопасности 1
16.11.2015 ТТК предоставил услуги дальней связи Оборонэнергосбыту в Биробиджане 1
23.10.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1
21.04.2015 «Охотники» за цветметом повредили магистральную оптику, обеспечивающую связь в двух регионах Дальнего Востока 1
06.04.2015 В ТТК назначен руководитель блока «Доступ» на Дальнем Востоке 1
10.03.2015 «Ростелеком» перевел на скоростной интернет еще 3 поселка Хабаровского края 1
15.10.2014 ТТК расширил сотрудничество с оператором систем электронного правительства Хабаровского края 1
25.02.2014 МТС расширила покрытие сети LTE в Хабаровском крае 1
04.12.2013 МТС запустила LTE в Хабаровском крае 1
14.06.2013 Клиентам «Номос-Региобанка» доступны переводы «Золотой Короны» 1
18.03.2013 До 2015 г. в Хабаровском крае появятся 25 филиалов МФЦ по оказанию госуслуг 2
11.10.2012 МТС ускорила мобильный интернет в Хабаровске до 42 Мбит/с 1
13.09.2012 МТС запустила сеть 3G в Николаевске-на-Амуре 1
28.08.2012 ТТК предоставит услуг связи Ванинской таможне в Хабаровском крае 1
26.07.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Хабаровске 1
07.03.2012 Сервис «Единая сеть офисных и мобильных» от «Билайн Бизнес» стал доступен в 74 городах России 1
18.10.2010 «ВымпелКом» запустил сеть 3G в Хабаровском крае 1
09.11.2009 ВВС России: потерян Ту142М3 1
12.05.2009 Сергей Хлевнюк: В условиях кризиса меняется качество спроса на CPM-решения 2
17.03.2009 IBS Borlas: новые решения Oracle задают темп 1
29.08.2008 «Энфорта» в сентябре введет в эксплуатацию сети WiMAX еще в 13 городах 1
18.02.2008 «Смена-Трейдинг» объединила офисы в Хабаровском крае с помощью IP-сети 1
17.08.2007 Дальневосточному УВД на транспорте требуются услуги по ИБ 1
21.06.2007 «Скай Линк» увеличил территорию обслуживания на Дальнем Востоке 1
31.10.2006 Продукция Avaya задействована в проектах "АПТ Телекома" 1
28.09.2006 "Скай Линк" ввел в коммерческую эксплуатацию сеть в Хабаровске 1
11.09.2006 Алексей Ананьин: Мы готовы к новым проектам 1
14.07.2004 "Борлас" отчитался за полугодие 1
11.03.2004 "Дальсвязь" завершает реконструкцию сети в Хабаровске и продает долю в "ДВСС-900" 1

Публикаций - 34, упоминаний - 36

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 5
Ростелеком 9780 3
МегаФон 8993 3
SAP SE 5293 3
Oracle Corporation 6719 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8786 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 3
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 3
Cisco Systems 5127 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
Ростех - Автоматика Концерн 1649 1
Dell EMC 5037 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
Softline - Софтлайн 2862 1
8292 1
ZTE Corporation 750 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 424 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 1
Телефонные Системы 40 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Связьсервис - Связь Сервис 4 1
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 15 1
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
БелСофт НПП 2 1
БУХта - Buhta 87 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 3
Порт Ванино - Ванинский морской торговый порт 10 3
Уралхим - Уралкалий ПАО 99 2
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Мосводоканал МГУП 67 1
Diesel 11 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
РРК - Русская рыбная компания 4 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад 11 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
Минобороны РФ - Оборонэнергосбыт 4 1
Северсталь Инвест 4 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Мортадель 2 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 1
Интер РАО - Пермская ГРЭС 8 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Харцызский трубный завод 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3298 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
Федеральное казначейство России 1787 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 49 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3360 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20796 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9402 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12654 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8320 5
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27993 4
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 3
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 3
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4532 1
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Oracle Hyperion Financial Management - Oracle Hyperion Strategic Finance 46 2
МТС 3G-сеть 116 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 1
Avaya IP Office Cloud Platform 82 1
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 28 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 235 1
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 1
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Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 21 1
Реестр добросовестных экспортеров 200 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 212 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 49 1
Avaya Business Advocate 4 1
Avaya Definity УАТС 102 1
МТС Планшет 21 1
Cisco Unified Mobility - Cisco Unified Mobile Communicator 4 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3251 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace 46 1
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 59 1
Линник Иван 55 5
Ананьин Алексей 81 2
Патока Андрей 109 1
Киселев Николай 13 1
Зайцева Ольга 19 1
Портнов Сергей 4 1
Хитрова Елена 12 1
Шамзон Светлана 32 1
Кондратьев Дмитрий 33 1
Хлевнюк Сергей 4 1
Казаков Вячеслав 6 1
Ратников Виктор 20 1
Мясников Олег 5 1
Пятков Сергей 2 1
Портов Сергей 1 1
Мурзин Евгений 3 1
Волошин Владимир 10 1
Сальников Юрий 2 1
Устинов Олег 2 1
Хромушкин Константин 9 1
Оловянников Дмитрий 43 1
Александрян Врам 4 1
Скрыльников Алексей 2 1
Шпорт Вячеслав 6 1
Козловский Александр 1 1
Скатин Андрей 4 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1163 21
Россия - ДФО - Хабаровский край 878 19
Россия - РФ - Российская федерация 145861 17
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 202 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2686 11
Россия - ДФО - Хабаровский край - Бикинский район - Бикин 26 11
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 78 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Переяславка 12 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Николаевск-на-Амуре 12 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Князе-Волконское 9 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1582 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 898 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5201 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Амурск 22 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри 20 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 2
Европа 21820 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1580 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 938 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 579 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 249 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 724 2
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 125 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Село имени Полины Осипенко - Сельское поселение 4 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Тополево 5 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 1
Казахстан - Республика 5577 1
Земля - планета Солнечной системы 10412 1
Беларусь - Белоруссия 5733 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3984 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1182 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Германия - Федеративная Республика 12715 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 67 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1688 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6450 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10021 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7891 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 638 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2862 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5008 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5480 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5886 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5692 2
Энергетика - Energy - Energetically 5139 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 642 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1455 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2352 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 762 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1646 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 653 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 1
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