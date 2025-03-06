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Россия ДФО Хабаровский край Ванинский район Ванино
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Линник Иван 55 5
|Ананьин Алексей 81 2
|Патока Андрей 109 1
|Киселев Николай 13 1
|Зайцева Ольга 19 1
|Портнов Сергей 4 1
|Хитрова Елена 12 1
|Шамзон Светлана 32 1
|Кондратьев Дмитрий 33 1
|Хлевнюк Сергей 4 1
|Казаков Вячеслав 6 1
|Ратников Виктор 20 1
|Мясников Олег 5 1
|Пятков Сергей 2 1
|Портов Сергей 1 1
|Мурзин Евгений 3 1
|Волошин Владимир 10 1
|Сальников Юрий 2 1
|Устинов Олег 2 1
|Хромушкин Константин 9 1
|Оловянников Дмитрий 43 1
|Александрян Врам 4 1
|Скрыльников Алексей 2 1
|Шпорт Вячеслав 6 1
|Козловский Александр 1 1
|Скатин Андрей 4 1
|Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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