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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Оренбургская область Кувандык

Россия - ПФО - Оренбургская область - Кувандык

СОБЫТИЯ


03.06.2026 В Оренбуржье более 4500 жителей обеспечили быстрым мобильным интернетом 1
01.08.2024 Жителям еще 119 сел Оренбуржья стала доступна связь 4G «МегаФона» 1
03.07.2024 В Оренбуржье подготовили объекты связи к жаркой погоде 1
22.12.2023 МТС запустила сеть 4G на родине Оренбургского пухового платка 1
06.10.2023 МТС обеспечила связью поселок на пути в «оренбургскую Швейцарию» 4
02.03.2018 Tele2 добавила еще один регион на карту LTE 1
24.10.2016 МТС предоставил услуги связи удаленным пользователям Оренбуржья 1
01.10.2015 МТС обеспечила связью жителей отдаленных населенных пунктов Оренбуржья 1
02.10.2014 МТС модернизировала сеть в Оренбургской области 1
07.03.2012 Сервис «Единая сеть офисных и мобильных» от «Билайн Бизнес» стал доступен в 74 городах России 1
05.09.2011 «Ростелеком» увеличил долю владения в «Оренбург-GSM» до 100% 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 5
МегаФон 10505 2
Ростелеком 10766 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3277 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9409 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3079 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 479 1
Александровский Банк 23 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 41 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29454 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9241 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22594 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26007 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9894 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1730 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4268 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17716 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6381 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10061 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6799 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1140 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6114 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2707 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1405 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12717 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5148 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9120 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9734 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9036 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1987 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3079 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 348 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 832 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1610 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2978 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 606 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3997 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3221 1
Часы - Watch 1025 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2408 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3562 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6131 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 472 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 337 1
Байгушев Владимир 17 2
Баштовой Алексей 13 2
Провоторов Александр 158 1
Патока Андрей 110 1
Фисюк Егор 6 1
Засинец Игорь 8 1
Безбородова Наталья 1 1
Пикульников Никита 35 1
Ботнарь Павел 8 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 688 10
Россия - РФ - Российская федерация 163383 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 481 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бугуруслан 21 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 72 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бузулук 33 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Медногорск 11 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 54 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Баймакский район - Баймак - Сакмарский район - Сакмар 10 2
Армения - Республика 2425 2
Беларусь - Белоруссия 6217 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Сорочинский округ - Сорочинск 14 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3112 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2575 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1168 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1630 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1032 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 89 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 407 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 29 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 82 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 54 1
Россия - Репино 12 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Торжок 30 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Акбулак 4 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 48 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Курманаевский район - Курманаевка 3 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10744 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7306 2
Quality of Life - Качество жизни 35 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7974 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 697 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10087 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6037 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33092 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6523 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3086 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1781 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2670 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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