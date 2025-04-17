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Ботнарь Павел



17.04.2025 В Оренбуржье улучшили связь в еще двух малых населенных пунктах 1
03.07.2024 В Оренбуржье подготовили объекты связи к жаркой погоде 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ботнарь Павел и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9151 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28161 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2560 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3587 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8002 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2627 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10310 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2834 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 627 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1421 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бугуруслан 18 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бузулук 32 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Кувандык 10 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6443 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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