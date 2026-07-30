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Россия УФО Свердловская область Новоуральский городской округ Новоуральск

Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск

СОБЫТИЯ


30.07.2026 «Росатом» установит на заводах ядерного топлива комплексы машинного зрения, чтобы снизить человеческий фактор 1
14.02.2025 МТС присоединила к сети LTE еще пять населенных пунктов в Омской области 1
13.05.2024 «Мотив» подключил город Верхний Тагил по оптоволокну 1
29.02.2024 «МегаФон» улучшил сигнал на границе Европы и Азии 1
22.12.2023 МТС запустила сеть 4G на родине Оренбургского пухового платка 1
17.04.2023 УЭХК разработал универсальный программный пакет автоматизации технологических процессов для промышленных предприятий 1
16.11.2021 Softline оснастила Кванториум в Новоуральске 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
28.06.2019 «Мегамарт» начал использовать сервис таргетирования рекламных сообщений МТС 1
12.02.2018 В России появился интегратор 3D-печати 1
14.03.2017 Занявшаяся ветряками «дочка» «Росатома» запустила трехлетний проект на «1С» 1
05.09.2016 Mastercard и банк «Открытие» запускают пилотный проект «Школьная карта» в Новоуральске 3
25.07.2016 «Ростелеком» обеспечит связь для Екатеринбургской таможни 1
27.06.2016 «Ростелеком» построил новые оптические сети в Березовском городском округе Свердловской области 1
28.04.2016 МТС в 2,5 раза расширила франчайзинговую сеть на Среднем Урале 1
05.03.2015 МТС обновила сотовую сеть на Урале 1
12.02.2015 Власти опять начнут регулировать тарифы «Ростелекома» 1
18.10.2010 «Контент Мастер» обновил навигационное ПО Shturmann 1
25.01.2010 «Мотив» начал предоставлять услуги фиксированного ШПД в ЯНАО 1
01.12.2009 «Городские электрические сети» внедряют СЭД «Евфрат» 2
11.06.2008 «Мотив» увеличил количество собственных офисов в Свердловской области 1
17.03.2008 «Мотив» увеличил присутствие в Свердловской области 1
30.10.2007 Депутатов Европарламента призвали препятствовать ввозу в РФ ядерных отходов 1
12.09.2007 «Мотив» расширил собственную сеть 1
06.04.2005 "Скайлинк" стартовал в Екатеринбурге 1
03.09.2004 Русские программисты-ядерщики покорили Британию 1
08.06.2004 Российский сегмент бизнеса InterSystems вырос на 103% 1
10.04.2003 Дмитрий Федоров: Основная битва за клиентов разворачивается в регионах 1
16.07.2002 "Телесет" запустила в Челябинске систему высокоскоростного радиодоступа на базе MMDS 1
31.05.2002 "НПФ Беркут" поставит мультистандартный комплекс систем компьютерной телефонии 1

Публикаций - 30, упоминаний - 33

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 304 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15718 5
Ростелеком 10935 3
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 543 1
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 1
АРМ Интеллектуальные Системы 5 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Siemens AG - Siemens Group 2672 1
ВымпелКом - Билайн - Форатек - Форатек Технологии - Форатек Коммуникейшн - Форатек Коммуникейшенс - Форатек Системс - ИнформКом 17 1
Межгорсвязьстрой 8 1
ИнформТелеСеть - Телекомплектсервис-Информ 1 1
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 21 1
РуСат 65 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Комсет 15 1
RTDC Holdings - Russian Telecommunications Development Corporation - RTDMC - РТДМК - РТДК - Рашн Телекоммуникейшнз Девелопмент Корпорейшн 54 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Скай Линк - Екатеринбург - Уралвестком 41 1
G5 Software 13 1
Action Forms 13 1
МегаФон 10708 1
Softline - Софтлайн 3736 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1759 1
9581 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 366 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
HTC Corporation 1512 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
ХайТэк - Hi-Tech 237 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 9 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 2
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 1
Магнит - Дикси Мегамарт 7 1
Лудинг - Luding 11 1
Слобода 33 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Ветро ОГК АО - Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания 1 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Росатом - ОТЭК - Объединенная теплоэнергетическая компания 1 1
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 1
Amtrak - National Railroad Passenger Corporation - Амтрак - Национальная железнодорожная пассажирская корпорация 9 1
Ricardo-AEA - Ricardo Energy & Environment - AEA Technology Plc - AEAT - AEA Europe 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2094 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2940 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2418 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1203 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1899 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Airbnb 101 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 240 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2332 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3298 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3884 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1188 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 257 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
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