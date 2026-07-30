Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО Свердловская область Новоуральский городской округ Новоуральск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 30, упоминаний - 33
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
|Макаров Вадим 28 2
|Горбатовский Станислав 15 1
|Agrba Djemal - Агрба Джемал 5 1
|Женихов Алексей 61 1
|Дудин Александр 8 1
|Баштовой Алексей 13 1
|Кречетов Николай 25 1
|Сергеев Константин 12 1
|Каменсков Михаил 6 1
|Хрусталев Даниил 7 1
|Гаврицков Виталий 10 1
|Ihringer Michael - Ирингер Михаэль 2 1
|Горобченко Сергей 2 1
|Радченко Елена 3 1
|Малеев Евгений 2 1
|Писцов Евгений 1 1
|Синюгин Михаил 54 1
|Кутырев Константин 1 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Румянцев Антон 47 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Реймер Денис 54 1
|Востриков Юрий 86 1
|Захир Максим 22 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Мантуров Денис 126 1
|Марчева Ирина 4 1
|Давыдов Александр 54 1
|Новиков Сергей 47 1
|Дуб Алексей 1 1
|Елизаров Андрей 17 1
|Горький Максим 21 1
|Гегамов Николай 18 1
|Сафонов Антон 5 1
|Федоров Дмитрий 25 1
|Алексеев Сергей 11 1
|Цветаев Сергей 1 1
|Фокин Денис 8 1
|Низамов Максим 2 1
|Горин Родион 1 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11560 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8613 4
|Gartner - Гартнер 3658 2
|CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
|IDC - International Data Corporation 4973 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461492, в очереди разбора - 728111.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461492, в очереди разбора - 728111.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.