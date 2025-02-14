Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС присоединила к сети LTE еще пять населенных пунктов в Омской области

ПАО «МТС» обеспечила мобильной связью и быстрым интернетом жителей пяти населенных пунктов Омской области, общая численность населения которых составляет около 4000 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь и мобильный интернет МТС теперь доступны в малых населенных пунктах с численностью от 500 до 1000 человек. Это село Николаевка Черлакского района, село Новоуральское Павлоградского района, село Новологиново Большереченского района, село Степное Марьяновского района и деревня Новоселецк в Таврическом районе. С появлением высокоскоростного мобильного интернета МТС селяне смогут пользоваться современными цифровыми сервисами, государственными финансовыми порталами, интернет-магазинами, онлайн-кинотеатрами и маркетплейсами.

«МТС продолжает расширять зону покрытия 4G в Омской области. В 2024 г. мы подключили к своей сети LTE почти 20 населенных пунктов, которые расположены в самых разных уголках региона. Среди них есть и такие, где МТС стала первым и единственным оператором связи, – это поселок Максима Горького, деревни Покрово-Иртышское и Некрасовка. Мы делаем все возможное, чтобы с каждым годом белых пятен на карте Омской области становилось все меньше», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным
Телеком

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций

Один из старейших операторов мобильного интернета в России прекратил подключения и может отдать сеть МВД

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Хакер признался, что взломал аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы публиковать фейковое посты о биткоине

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще