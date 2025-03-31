Россия - СФО - Омская область - Омский район - Ростовка - Покрово-Иртышское

МТС улучшила покрытие сети LTE в пригороде Омска 1

МТС присоединила к сети LTE еще пять населенных пунктов в Омской области 1

МТС улучшила покрытие LTE в селе Азово Омской области 1

МТС первой обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Некрасовка Кормиловского района 1

МТС улучшила связь на въезде в Омск со стороны Черлака 1

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Нижняя Ильинка Омского района 3

МТС подключила к 4G дачи и базы отдыха в Чернолучье 1

МТС обеспечила интернетом популярную у омичей страусиную ферму 1

МТС обеспечила интернетом старейшую здравницу Омской области 1

МТС запустила 4G в крупных райцентрах Омской области 1

Tele2 запустила сети 3G в Омске и Кемерове 1

МТС расширила покрытие сети 3G в Омской области 1