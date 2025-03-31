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Россия СФО Омская область Омский район Ростовка Покрово-Иртышское
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
|Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 44 1
|Синюгин Михаил 40 9
|Сергиенко Андрей 14 3
|Цуканов Денис 12 2
|Урванцев Константин 1 1
|Горький Максим 17 1
|Mozart Wolfgang Amadeus - Моцарт Вольфганг Амадей 15 1
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