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Россия СФО Омская область Омский район Ростовка Покрово-Иртышское

Россия - СФО - Омская область - Омский район - Ростовка - Покрово-Иртышское

31.03.2025 МТС улучшила покрытие сети LTE в пригороде Омска 1
14.02.2025 МТС присоединила к сети LTE еще пять населенных пунктов в Омской области 1
06.02.2025 МТС улучшила покрытие LTE в селе Азово Омской области 1
20.11.2024 МТС первой обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Некрасовка Кормиловского района 1
10.09.2024 МТС улучшила связь на въезде в Омск со стороны Черлака 1
15.08.2024 МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Нижняя Ильинка Омского района 3
11.06.2024 МТС подключила к 4G дачи и базы отдыха в Чернолучье 1
18.01.2024 МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Покрово-Иртышское Омского района 4
30.05.2023 МТС обеспечила интернетом популярную у омичей страусиную ферму 1
23.05.2023 МТС обеспечила интернетом старейшую здравницу Омской области 1
22.03.2016 МТС запустила первую в Сибири «технейтральную» сеть LTE 1
09.02.2016 14 тыс. человек может составить население высокотехнологичного городка вокруг ЦОД «Омский» 1
10.08.2015 МТС запустила 4G в крупных райцентрах Омской области 1
21.05.2015 Tele2 запустила сети 3G в Омске и Кемерове 1
25.04.2014 В Омске создается интернет-реестр земель 1
28.10.2013 МТС расширила покрытие сети 3G в Омской области 1
27.08.2013 Ежемесячный объем передачи данных в сети МТС в Омской области вырос в 2 раза за год 1
27.03.2012 «Билайн» увеличил зону покрытия 2G и 3G в Омской области 1
08.09.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в пяти районах Омской области 1
15.03.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Омской области 1
21.12.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Омской области 1
21.04.2008 «Билайн» улучшил связь в четырех районах Омской области 1

Публикаций - 22, упоминаний - 27

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12969 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8813 5
Samsung Electronics 10318 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
Huawei 3979 1
Apple Inc 12199 1
LG Electronics 3628 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
ZTE Corporation 751 1
Sony 6560 1
HTC Corporation 1500 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Иртыш Ривьера - Irtysh Riviera 2 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 44 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7940 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8433 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3550 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6479 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28096 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16175 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12202 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9428 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20887 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5842 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7253 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5367 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2556 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11337 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24737 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14017 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2943 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8567 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11210 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6728 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4704 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8201 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10673 1
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Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 239 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1020 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 669 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13462 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10859 1
HSDPA Dual Carrier 84 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3274 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 307 3
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5336 1
Apple iPhone 5 773 1
Apple iPad mini 420 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 80 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 206 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2530 3
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Россия - СФО - Омская область - Калачинск 10 2
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