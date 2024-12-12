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Цуканов Денис



12.12.2024 Арестован глава Минцифры Омской области 1
20.11.2024 МТС первой обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Некрасовка Кормиловского района 1
11.11.2024 MANGO OFFICE стал продуктом года в категории «Сервисы и решения для бизнеса» 1
29.08.2024 В двух омских селах «взлетели» скорости мобильного интернета 1
04.07.2024 В омских селах мобильный интернет разогнался до 120 Мбит/с 1
20.03.2024 Правительство Омской области переводит инфраструктуру виртуализации на решения «Группы Астра» 1
18.01.2024 МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Покрово-Иртышское Омского района 1
23.11.2023 «БФТ-холдинг» автоматизировал процесс выявления правообладателей объектов недвижимости в Омской области 1
23.11.2023 БФТ-Холдинг автоматизировал процесс выявления правообладателей объектов недвижимости в Омской области 1
26.10.2023 МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Волчанка Москаленского района 1
18.06.2014 Правительство намерено выделить еще 30 млн руб. на технопарк для ИТ-компаний в Москве 1
16.02.2012 «Техносерв» и «Рексофт» разработали портал КЭРППиТ правительства Санкт-Петербурга 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Цуканов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 2
МегаФон 8805 2
Yandex - Яндекс 7340 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
8213 1
Acronis - Акронис 448 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Рексофт - Reksoft 419 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Competentum - Компетентум 20 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
МФТИ - Физтех-Союз НП 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Runa Capital 158 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 14 1
Доброфлот 15 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Альфа-Банк 1769 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Имущество - Saumi 14 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
Linux OS 9937 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
Беззубкин Игорь 20 2
Рейман Леонид 1049 1
Щеголев Игорь 698 1
Белоусов Сергей 241 1
Собянин Сергей 382 1
Шойгу Сергей 89 1
Кудрявцев Николай 21 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Бородянский Борис 24 1
Александров Дмитрий 17 1
Шмулевич Марк 88 1
Кравченко Игорь 11 1
Путин Владимир 3171 1
Синюгин Михаил 35 1
Томин Руслан 1 1
Россия - СФО - Омская область 666 9
Россия - РФ - Российская федерация 144219 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Армения - Республика 2280 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Россия - ПФО - Пензенская область 589 1
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Россия - СФО - Омская область - Москаленский район - Москаленки 3 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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