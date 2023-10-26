МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Волчанка Москаленского района

ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой из операторов обеспечила устойчивое покрытие 4G на территории деревня Волчанка Москаленского района. После установки новых базовых станций местные жители получили доступ к скоростному мобильному интернету и могут пользоваться современными цифровыми сервисами для работы, учебы и отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Волчанка – небольшая деревня в Омской области, основанная в начале XX века. В настоящее время в ней проживает около 500 человек. До недавнего времени там отсутствовал мобильный интернет стандарта 4G. С появлением сети LTE местные жители могут комфортно общаться и пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, включая государственные и финансовые порталы, получать образование онлайн или заниматься дистанционной работой, делать покупки в интернете и получать консультации специалистов.

«Запуск 4G в селе Волчанка – часть большой программы МТС по развитию сети в Омской области. С начала года мы построили или обновили сеть более чем в десяти малых населенных пунктах: селах Артын, Гауф, Яман, Красноярке, Усть-Заостровке и др. Волчанка – одна из немногих жилых локаций в регионе, где до сих про не было высокоскоростного мобильного интернета, хотя деревня находится всего в часе езды от областного центра. И, наконец, ее жители получили доступ к тем же цифровым возможностям, которые есть у горожан», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

«Приоритетное направление нашей работы - это развитие инфраструктуры связи. Качественная мобильная связь и интернет должны быть доступны как городских, так и для сельских жителей. Отмечу, что их появление в малых населенных пунктах Омской области является очень важным и долгожданным событием. Спасибо МТС за обеспечение стабильной сотовой связью небольших сел и деревень», - отметил заместитель председателя Правительства Омской области – министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.