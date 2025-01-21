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Синюгин Михаил



21.01.2025 МТС усилила сеть LTE в Омске 1
20.11.2024 МТС первой обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Некрасовка Кормиловского района 1
10.09.2024 МТС улучшила связь на въезде в Омск со стороны Черлака 1
15.08.2024 МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Нижняя Ильинка Омского района 1
28.06.2024 МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей поселка Максима Горького Тарского района 1
19.06.2024 МТС запустила сеть LTE еще в 13 населенных пунктах Омской области 1
11.06.2024 МТС подключила к 4G дачи и базы отдыха в Чернолучье 1
04.04.2024 МТС включила 4G-интернет в промышленной зоне Омска 1
07.03.2024 МТС разогнала скорость мобильного интернета в микрорайоне Амурский-2 1
25.01.2024 МТС прокачала интернет в районе Левобережья 1
18.01.2024 МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Покрово-Иртышское Омского района 1
11.01.2024 МТС поддержит юных музыкальных талантов из Омской области 1
12.12.2023 МТС запустила сеть LTE почти в 90 селах Омской области 1
11.12.2023 Омская ИТ-компания оценит автомобилизацию Казани при помощи облака CloudMTS 1
14.11.2023 Омичи стали в два с половиной раза чаще использовать интернет-звонки 1
02.11.2023 Жители почти 1,5 тыс. домов Омска получили доступ к домашнему интернету МТС 1
26.10.2023 МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Волчанка Москаленского района 1
15.09.2023 МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в Омске 1
18.07.2023 МТС улучшила покрытие 4G для омских грибников 1
12.07.2023 Омский государственный технический университет перевел онлайн-коммуникации на платформу Webinar 1
30.05.2023 МТС обеспечила интернетом популярную у омичей страусиную ферму 1
23.05.2023 МТС обеспечила интернетом старейшую здравницу Омской области 1
04.05.2023 МТС подключила к мобильному интернету базу отдыха «Артын» в Муромцевском районе 1
24.03.2023 МТС обновила городскую систему видеонаблюдения в Омске 1
15.03.2023 Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность на заводе «Омскшина» 1
10.03.2023 МТС прокачала сеть для жителей и гостей Тюкалинска 1
29.12.2022 МТС запустила базовые станции LTE в селе Хорошки Омской области 1
28.09.2022 В микрорайоне Амурский-2 МТС разогнала скорости мобильного интернета 1
26.08.2022 МТС обеспечила связью ТК «Квадро» и гипермаркет «Окей» в Омске 1
05.08.2022 МТС обеспечит «цифровой комфорт» для гостей Сибирского международного марафона SIM-2022 1
26.07.2022 Потомки первых пахарей Омской области впервые получили доступ к LTE 1
09.06.2022 МТС закрыла «белые пятна» на двух ключевых автотрассах Омской области 1
26.05.2022 МТС запустила LTE на озере Эбейты к началу летнего турсезона 1
28.04.2022 МТС улучшила связь для путешествующих в Тару 1
19.04.2022 МТС запустила высокоскоростной интернет у озера Кадал 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Синюгин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 34
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Иртыш Ривьера - Irtysh Riviera 2 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
МТС Медиа - МТС Лейбл 13 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27847 29
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 24
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 24
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5252 23
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 23
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6935 14
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12010 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 6
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8196 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3463 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1739 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 526 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7575 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6039 1
Умные платформы 1682 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 6
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 197 3
МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
МТС Big Data 265 1
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