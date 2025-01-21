Синюгин Михаил
Синюгин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 34
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
|Ульянов Михаил 7 1
|Пономаренко Сергей 11 1
|Цуканов Денис 12 1
|Деденева Мария 1 1
|Кирпун Екатерина 1 1
|Пашнин Георгий 3 1
|Лендель Андрей 1 1
|ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 1
|РАСХН - СибНИИСХоз ГНУ - Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства - 1 1
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