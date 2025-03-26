Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для абитуриентов из Омской области

ПАО «МТС» и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ пройдут на цифровой платформе «МТС Линк». Лучшие участники онлайн-тура отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Принять участие в онлайн-консультациях в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М» абитуриенты из Омской области смогут 14-15 апреля 2025 г. Проведет их старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян. Мастер проекта даст рекомендации участникам, поделится профессиональными секретами и ответит на вопросы. Регистрация уже открыта. Абитуриенты из Омской области также могут пройти отбор в очном формате. Его проведет преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Марина Орел в Красноярске 17 апреля 2025 г. Регистрация также уже открыта.

Предварительный отбор абитуриентов на базе «МТС Линк» проходит на актерский факультет. Желающим принять участие необходимо подготовить чтецкую программу: басню, стихотворение, отрывок из прозаического произведения. Дополнительно педагоги проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.

«В Омской области живет много талантливой молодежи, итоги различных конкурсов проекта «Поколение М» это неоднократно подтверждали. Актерское направление – не исключение. В этом году благодаря нашей цифровой платформе «МТС Линк» абитуриенты могут пройти онлайн-консультацию, не выходя из дома. А если кому-то из ребят интересен «живой» формат, то они могут приехать на консультацию в Красноярск. Так или иначе, это уникальная возможность для молодых людей, мечтающих связать свою жизнь со сценой», — сказал директор филиала МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK отказался брать контроль над образовательным онлайн-холдингом, в который вложил больше 2,5 миллиардов

У доверчивых россиянок аферисты под видом салонов красоты крадут деньги через соцсети и мессенджеры

Россия блокирует 11 Telegram-каналов, продающих сведения из госреестра недвижимости

В России появился интернет-аукцион, где работодатели «покупают» будущих работников. Ставки на нем - размер зарплаты и условия труда

В России создается «убийца» Telegram и WhatsApp. Это мощный супермессенджер с госуслугами и платежами – все как у китайского WeChat

Рунет пережил сбой из-за иностранного серверного оборудования

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153