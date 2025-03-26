Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172012
ИКТ 13389
Организации 10501
Ведомства 1452
Ассоциации 989
Технологии 3412
Системы 25322
Персоны 73794
География 2787
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2598
Мероприятия 848

Оганян Андрей


26.03.2025 МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для абитуриентов из Омской области 1
26.03.2025 МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для абитуриентов из Алтайского края 1
24.03.2025 Образовательная платформа МТС «Поколение М» приглашает кировчан на онлайн-отбор в ГИТИС 1
24.03.2025 Образовательная платформа МТС «Поколение М» приглашает пермяков на онлайн-отбор в ГИТИС 1
24.03.2025 Иркутские подростки пройдут онлайн-отбор в ГИТИС 1
24.03.2025 МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для абитуриентов из Томской области 1
21.03.2025 Абитуриенты из Югры смогут пройти онлайн-отбор в ГИТИС 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Оганян Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 360 7
МТС - Экосистема МТС 32 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12731 1
Заславский Григорий 7 2
Синюгин Михаил 40 1
Зимин Константин 55 1
Цой Иннокентий 46 1
Быков Алексей 42 1
Гриднев Антон 24 1
Кайгородова Оксана 60 1
Торгашин Евгений 22 1
Кузнецов Никита 10 1
Терехов Александр 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1689 3
Россия - РФ - Российская федерация 146794 2
Россия - СФО - Томская область - Северск 68 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 97 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 218 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 203 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 327 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1312 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 597 1
Россия - СФО - Иркутская область 1133 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 945 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1222 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 901 1
Россия - СФО - Омская область 688 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1562 1
Образование в России 2252 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 7
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 547 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2998 3
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 29 7
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 69 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153