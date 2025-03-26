Получите все материалы CNews по ключевому слову
Оганян Андрей
Оганян Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 7
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 360 7
|МТС - Экосистема МТС 32 1
|Заславский Григорий 7 2
|Синюгин Михаил 40 1
|Зимин Константин 55 1
|Цой Иннокентий 46 1
|Быков Алексей 42 1
|Гриднев Антон 24 1
|Кайгородова Оксана 60 1
|Торгашин Евгений 22 1
|Кузнецов Никита 10 1
|Терехов Александр 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.