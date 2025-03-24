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Тятигачева Эльмира



24.03.2025 МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для абитуриентов из Томской области 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Тятигачева Эльмира и организации, системы, технологии, персоны:

Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 1
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