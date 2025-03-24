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Шаляпина Ксения
|24.03.2025
|МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для абитуриентов из Томской области 1
Шаляпина Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 362 1
|Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
|Гриднев Антон 24 1
|Оганян Андрей 7 1
|Образование в России 2258 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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