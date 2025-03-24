МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для абитуриентов из Томской области

ПАО «МТС» и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ пройдут на цифровой платформе «МТС Линк». Лучшие участники онлайн-тура отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Принять участие в онлайн-консультациях в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М» жители Томска смогут 14-15 апреля 2025 г. Проведет их старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян. Мастер проекта даст рекомендации участникам, поделится профессиональными секретами и ответит на вопросы. Регистрация уже открыта. Абитуриенты из Томска также могут пройти отбор в очном формате. Его проведет преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Марина Орел в Красноярске 17 апреля 2025 г. Регистрация также уже открыта.

Предварительный отбор абитуриентов на базе «МТС Линк» проходит на актерский факультет. Желающим принять участие необходимо подготовить чтецкую программу: басню, стихотворение, отрывок из прозаического произведения. Дополнительно, педагоги в рамках первого тура проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.

«В Томской области много талантливой молодежи. Это подтверждает успешный опыт участия наших ребят в кастинге ГИТИС. Два года назад в число лучших вошли Эльмира Тятигачева, Ксения Шаляпина и Константин Коноваленко из Томска, а также Платон Костылев из Северска. Им было зачтено прохождение первого тура отборочных прослушиваний на актерский факультет и предложено очное участие во втором туре прослушиваний. Надеюсь, их успех вдохновит и других ребят, которые хотят связать свою жизнь со сценой», — сказал директор филиала МТС в Томской области Антон Гриднев.