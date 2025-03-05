Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СФО Томская область Северск
СОБЫТИЯ
|05.03.2025
|
МТС обновила сеть во всех районах Томска и в Северске
ПАО «МТС» обновила мобильную сеть во всех районах города Томска, включая микрорайоны Зеленые горки, Солнечный и Каштак, а также в Северске. В результате перевода частот 2G на более современный стандарт LTE скорость интернета у горожан выросла более чем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Техническое решение
|11.09.2013
|
«ТТК-Западная Сибирь» реализовал проект «Безопасная школа» в Северске Томской области
мер в рамках проекта «Безопасная школа», реализованного в микрорайоне VII образовательного округа в Северске Томской области. В рамках проекта специалистами компании было размещено 12 веб-камер
|21.08.2012
|
ТТК запустил услуги ШПД в Северске Томской области
ранстелеком» (ТТК) объявил о начале предоставления услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Северске Томской области. В результате реализации проекта домашний интернет от «ТТК-Западная
|26.04.2012
|
«Элар» создала электронный архив Управления имущественных отношений ЗАТО Северск
Корпорация «Элар» завершила проект по созданию электронного архива Управления имущественных отношений ЗАТО Северск. В рамках проекта был установлен программно-аппаратный комплекс на основе системы управления электронным архивом «Элар Саперион», а также комплекс сканирования «Элар ПланСкан» А1-Ц3Р. Ц
|15.09.2009
|
Северск и СХК переведены на традиционное теплоснабжение
14 сентября в Северске (Томск-7) Томской области с вводом в работу котельной установки № 18 завершены работ
|29.05.2009
|
Концерн Энергоатом проходит процедуру лицензирования размещения Северской АЭС
руется в 30 км севернее г. Томска в пределах закрытого административно-территориального образования Северск. Энергоблоки АЭС будут сооружены по проекту "АЭС-2006" и полностью удовлетворяют треб
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловьев Александр 107 5
|Семенов Максим 25 4
|Малахов Марк 26 4
|Гриднев Антон 29 3
|Санфиров Вадим 6 2
|Ноздрин Алексей 9 2
|Фещенко Марина 16 2
|Холодов Андрей 45 2
|Чупров Владимир 4 1
|Сливяк Владимир 1 1
|Гюнтер Виктор 3 1
|Экимов Иван 1 1
|Синяткина Анна 3 1
|Оганян Андрей 9 1
|Шаляпина Ксения 1 1
|Коноваленко Константин 1 1
|Тятигачева Эльмира 1 1
|Орел Марина 3 1
|Иванченко Олеся 1 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Мишустин Михаил 746 1
|Поляков Сергей 75 1
|Кузяев Андрей 69 1
|Евтушенков Владимир 212 1
|Вахрушев Дмитрий 8 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Махорин Алексей 15 1
|Зинченко Владимир 4 1
|Суслов Сергей 3 1
|Ройтберг Павел 40 1
|Ласкавый Сергей 20 1
|Яковлева Елена 20 1
|Морейнис Аркадий 19 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Шамзон Светлана 32 1
|Клебанов Илья 23 1
|Зданович Сергей 8 1
|Клевцов Владимир 1 1
|Максимова Елена 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413234, в очереди разбора - 730279.
Создано именных указателей - 188919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.