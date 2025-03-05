Разделы

Россия СФО Томская область Северск

Россия - СФО - Томская область - Северск

СОБЫТИЯ


05.03.2025 МТС обновила сеть во всех районах Томска и в Северске

ПАО «МТС» обновила мобильную сеть во всех районах города Томска, включая микрорайоны Зеленые горки, Солнечный и Каштак, а также в Северске. В результате перевода частот 2G на более современный стандарт LTE скорость интернета у горожан выросла более чем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Техническое решение

11.09.2013 «ТТК-Западная Сибирь» реализовал проект «Безопасная школа» в Северске Томской области

мер в рамках проекта «Безопасная школа», реализованного в микрорайоне VII образовательного округа в Северске Томской области. В рамках проекта специалистами компании было размещено 12 веб-камер
21.08.2012 ТТК запустил услуги ШПД в Северске Томской области

ранстелеком» (ТТК) объявил о начале предоставления услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Северске Томской области. В результате реализации проекта домашний интернет от «ТТК-Западная

26.04.2012 «Элар» создала электронный архив Управления имущественных отношений ЗАТО Северск

Корпорация «Элар» завершила проект по созданию электронного архива Управления имущественных отношений ЗАТО Северск. В рамках проекта был установлен программно-аппаратный комплекс на основе системы управления электронным архивом «Элар Саперион», а также комплекс сканирования «Элар ПланСкан» А1-Ц3Р. Ц
15.09.2009 Северск и СХК переведены на традиционное теплоснабжение

14 сентября в Северске (Томск-7) Томской области с вводом в работу котельной установки № 18 завершены работ
29.05.2009 Концерн Энергоатом проходит процедуру лицензирования размещения Северской АЭС

руется в 30 км севернее г. Томска в пределах закрытого административно-территориального образования Северск. Энергоблоки АЭС будут сооружены по проекту "АЭС-2006" и полностью удовлетворяют треб

Публикаций - 73, упоминаний - 84

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14413 14
МегаФон 9991 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 3
Ростелеком 10369 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3137 2
Cisco Systems 5229 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 338 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 2
ЭР-Телеком Холдинг - ТОМТЕЛ - Томтелеком 3 2
МТС - Томская сотовая связь 9 1
Avicom TeckNowHow - Авиком Бизнес Технологии 9 1
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 20 1
Газпром Тех 7 1
ИТ-Планета ЦРИТ АНО - Центр развития информационных технологий 12 1
G5 Software 13 1
Action Forms 13 1
Microsoft Corporation 25289 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
ИКС 402 1
9060 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 656 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1223 1
БАРС Груп 561 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 80 1
АйТи 1440 1
ИКС - Цитадель ГК 102 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 374 1
Этлас Софт - Atlas Soft 135 1
Inline Group - Инлайн Груп 101 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
Монолит-Инфо 126 1
Элекард - Elecard 22 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 13
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 5
Ricardo-AEA - Ricardo Energy & Environment - AEA Technology Plc - AEAT - AEA Europe 7 4
Наукоград - технопарк 150 3
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 10 3
ТМК СТЗ - Северский трубный завод 5 2
Orano - Areva 24 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 2
ТМК СинТЗ - Синарский трубный завод 11 2
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 2
Росатом - Северская АЭС- атомная электростанция 2 1
Росатом - ОТЭК - Объединенная теплоэнергетическая компания 1 1
Межениновская птицефабрика 2 1
Газпром ПАО 1423 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 406 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Ветро ОГК АО - Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания 1 1
Александровский Банк 23 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Телефон.Ру 92 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2187 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6316 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 3
Администрация Томской области - органы государственной власти 45 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12943 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 2
Администрация Томска 7 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1090 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3478 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Администрация Красноярска - Красноярский Городской Совет Депутатов - органы государственной власти 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 3
Greenpeace - Гринпис 129 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9395 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1286 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4358 4
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 295 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8958 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7310 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5175 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Google YouTube - Видеохостинг 2904 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 277 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 426 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 512 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1118 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1355 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1785 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 161 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 255 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 434 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 101 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Google Earth - Google Планета Земля 483 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 31 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
Монолит-Инфо - Монолит SQL - 11 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
Барс.Мониторинг родовспоможения 5 1
ЭЛАР Саперион 43 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
Avaya Definity УАТС 103 1
Polycom MGC MCU - сервер конференцсвязи 9 1
Polycom ViewStation 4 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 1
Минцифры РФ - Госключ 188 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 143 1
Symantec Service Desk 5 1
Соловьев Александр 107 5
Семенов Максим 25 4
Малахов Марк 26 4
Гриднев Антон 29 3
Санфиров Вадим 6 2
Ноздрин Алексей 9 2
Фещенко Марина 16 2
Холодов Андрей 45 2
Чупров Владимир 4 1
Сливяк Владимир 1 1
Гюнтер Виктор 3 1
Экимов Иван 1 1
Синяткина Анна 3 1
Оганян Андрей 9 1
Шаляпина Ксения 1 1
Коноваленко Константин 1 1
Тятигачева Эльмира 1 1
Орел Марина 3 1
Иванченко Олеся 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Мишустин Михаил 746 1
Поляков Сергей 75 1
Кузяев Андрей 69 1
Евтушенков Владимир 212 1
Вахрушев Дмитрий 8 1
Дубовсков Андрей 89 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Махорин Алексей 15 1
Зинченко Владимир 4 1
Суслов Сергей 3 1
Ройтберг Павел 40 1
Ласкавый Сергей 20 1
Яковлева Елена 20 1
Морейнис Аркадий 19 1
Толкачева Екатерина 43 1
Шамзон Светлана 32 1
Клебанов Илья 23 1
Зданович Сергей 8 1
Клевцов Владимир 1 1
Максимова Елена 2 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 979 51
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 37
Россия - РФ - Российская федерация 157735 30
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 13
Россия - СФО - Томская область - Колпашевский район - Колпашево 24 11
Россия - СФО - Томская область - Стрежевой 16 11
Европа 24657 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1645 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1553 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53516 7
Россия - СФО - Новосибирск 4681 7
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 7
Уран - планета Солнечной системы 547 7
Россия - СФО - Томская область - Каргасокский район - Каргасок 15 6
Россия - СФО - Томская область - Парабельский район - Парабель - Лугинецкий 14 6
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 6
Россия - СФО - Кемеровская область 999 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1440 6
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 307 6
Франция - Французская Республика 7986 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2089 5
Россия - СФО - Томская область - Верхнекетский район - Белый Яр 6 4
Россия - СФО - Алтайский край - Алейск 17 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13573 4
Италия - Итальянская Республика 4432 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1895 4
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1257 4
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 40 4
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 455 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 315 4
Россия - СФО - Томская область - Кривошеинский район 10 4
Россия - СФО - Алтайский край - Каменский район - Камень-на-Оби 21 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 57 3
Россия - СФО - Томская область - Бакчарский район - Бакчар 7 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18710 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8179 3
Германия - Федеративная Республика 12947 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1828 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 12
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 5
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 4
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 3
Образование в России 2560 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3786 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15198 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 3
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 38 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 190 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 2
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 292 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 4
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 33 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 2
Северский Промышленный колледж ОГБПОУ 1 1
НИЯУ МИФИ СТИ - Северский технологический институт 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1281 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 323 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 75 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
НИУ ВШЭ - ИМИ - Институт менеджмента инноваций 5 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
МТС - Телеком Идея 52 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
