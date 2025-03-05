Россия - СФО - Томская область - Северск

МТС обновила сеть во всех районах Томска и в Северске ПАО «МТС» обновила мобильную сеть во всех районах города Томска, включая микрорайоны Зеленые горки, Солнечный и Каштак, а также в Северске. В результате перевода частот 2G на более современный стандарт LTE скорость интернета у горожан выросла более чем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Техническое решение