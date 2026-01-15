Разделы

Россия СФО Томская область Колпашевский район Колпашево

Россия - СФО - Томская область - Колпашевский район - Колпашево

СОБЫТИЯ


15.01.2026 «МегаФон» усилил связь на федеральной трассе «Сибирь» вблизи Томска 1
17.11.2025 Рефарминг частот улучшил качество связи в Томской области 2
11.07.2025 МТС обновила сеть в пригороде Томска 1
05.03.2025 МТС обновила сеть во всех районах Томска и в Северске 1
06.11.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G в Томской области 1
06.05.2024 МТС запустила сеть LTE еще в 21 населенном пункте Томской области 1
20.07.2023 В Томской области увеличилось число мест для подключений к мобильной сети 2
07.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие LTE в Томской области 1
31.05.2017 МТС расширил покрытие сети LTE-A в Томской области 1
20.01.2017 Нефтяники Томского региона вновь выбрали МТС 1
14.09.2016 МТС обеспечил связью нефтяников Томского Севера 1
06.10.2015 Томские абоненты МТС каждый пятый терабайт качают в сети 4G 1
07.07.2015 «Ростелеком» установит комплексы фотовидеофиксации на дорогах Томска 1
02.02.2015 МТС расширила территорию покрытия сети 4G в Томской области 1
15.09.2014 МТС запустила в Томске сети 4G 1
11.08.2014 МТС запускает 4G в городе Стрежевой 1
09.07.2014 МТС ускорил мобильный интернет в Стрежевом в два раза 1
21.03.2013 «Ростелеком» увеличил уровнень цифровизации сети в Томской области до 100% 2
20.04.2011 «МегаФон» запустил сеть 3G в городе Стрежевой 1
18.01.2010 Великую русскую реку предложено спрямить 1
03.04.2006 "Сибирьтелеком" запускает сеть IMT-MC-450 в Томске под маркой Wellcom 1
28.01.2004 "Сибирьтелеком" планирует ввести 475 тыс. телефонных номеров 1
12.04.2002 Платежная система "Золотая Корона" подвела итоги первого квартала 2002 г. 1
28.02.2001 В Томске начался Интернет-фестиваль молодых учителей 1

Публикаций - 24, упоминаний - 27

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14374 11
МегаФон 9975 5
Ростелеком 10361 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Huawei Technologies 404 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Транснефть - ТОМЗЭЛ - Томский завод электроприводов 2 1
Межениновская птицефабрика 2 1
Транснефть 324 1
Газпром трансгаз 154 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
Александровский Банк 23 1
Томскнефть ВНК - Стрежевской НПЗ - Стрежевской нефтеперерабатывающий завод 1 1
Томскнефть ВНК 9 1
Роснефть - РН-ТомскНИПИнефть - Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа 3 1
Роснефть - РН-Энергонефть 4 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 45 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9386 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8472 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1282 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1666 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3344 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5173 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5874 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Минцифры РФ - Госключ 187 1
Фещенко Марина 16 3
Семенов Максим 25 3
Малахов Марк 25 3
Махорин Алексей 15 2
Санфиров Вадим 6 2
Гриднев Антон 29 2
Мысин Владимир 1 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 977 20
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 15
Россия - СФО - Томская область - Северск 72 10
Россия - СФО - Томская область - Парабельский район - Парабель - Лугинецкий 14 8
Россия - СФО - Томская область - Стрежевой 16 7
Россия - СФО - Томская область - Каргасокский район - Каргасок 15 7
Россия - СФО - Томская область - Бакчарский район - Бакчар 7 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2686 3
Россия - Молчановский район - Молчаново 8 3
Россия - СФО - Томская область - Кривошеинский район 10 3
Россия - СФО - Томская область - Верхнекетский район - Белый Яр 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 157622 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1549 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1255 2
Россия - СФО - Томская область - Игольско-Таловое месторождение 5 2
Казахстан - Республика 5816 1
Армения - Республика 2375 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1359 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1644 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1889 1
Украина 7802 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1628 1
Россия - СФО - Омская область 737 1
Россия - СФО - Кемеровская область 997 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 224 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 440 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 680 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1436 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 555 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 494 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 252 1
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 43 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Киргизия - Бишкек 137 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 1
Россия - СФО - Алтайский край - Кулунда 14 1
Киргизия - Джалал-Абад - Жалалабат 13 1
Россия - Юдино 5 1
Россия - СФО - Алтайский край - Славгород 27 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Образование в России 2560 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 908 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 33 1
