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Россия Молчановский район Молчаново


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 В библиотеках Приангарья появился этнокомикс с функцией изучения бурятского языка от МТС 1
06.11.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G в Томской области 1
31.05.2017 МТС расширил покрытие сети LTE-A в Томской области 1
12.04.2016 МТС определила самых активных пользователей телеком-услуг в Томской области 1
28.01.2004 "Сибирьтелеком" планирует ввести 475 тыс. телефонных номеров 1
04.03.2003 Российские операторы ввели в эксплуатацию 23,8 тыс. км оптоволоконных линий 1
04.03.2003 Минсвязи РФ: на качество услуг связи стали больше жаловаться 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 3
МегаФон 9236 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2813 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24888 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4726 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10918 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8075 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8587 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3808 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21081 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3095 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1787 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28235 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1097 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7796 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1509 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2249 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8334 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8626 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3278 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9393 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 376 1
Рейман Леонид 1052 2
Малахов Марк 14 1
Семенов Максим 25 1
Фещенко Марина 16 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 955 5
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 910 4
Россия - СФО - Томская область - Колпашевский район - Колпашево 21 3
Россия - РФ - Российская федерация 148545 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 736 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 439 2
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 85 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 455 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 721 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1543 2
Россия - СФО - Томская область - Северск 68 2
Россия - СФО - Томская область - Каргасокский район - Каргасок 11 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2810 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 536 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3197 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1518 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2036 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 303 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 864 2
Россия - СФО - Томская область - Парабельский район - Парабель 9 1
Россия - СФО - Омская область - Черлакский район - Черлак 16 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Венгеровский район - Венгерово 9 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 628 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1735 1
Россия - СФО - Омская область 696 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 525 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1332 1
Россия - СФО - Томская область - Герасимовское нефтегазоконденсатное месторождение 1 1
Россия - СФО - Кемеровская область 941 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 617 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2560 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1439 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Могочинский район - Могоча - Амазар 17 1
Россия - СФО - Омская область - Калачинск 10 1
Россия - СФО - Алтайский край - Славгород 26 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2482 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19154 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2940 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1770 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1727 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10160 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11302 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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