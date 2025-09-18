Разделы

1 из 3 работающих признал, что денежные проблемы снижают его эффективность на работе

Каждый третий работающий россиянин отмечает, что финансовые проблемы напрямую влияют на его производительность труда и снижают эффективность, а каждый пятый (20%), наоборот, отметил, что денежные неурядицы мотивируют работать больше и лучше. Таковы результаты совместного опроса Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России и SuperJob, в котором приняли участие 1 тыс. представителей кадровых служб и 1,6 тыс. трудоустроенных экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Россияне демонстрируют растущий запрос на финансовое просвещение на рабочем месте. Каждый второй опрошенный работник заявил об актуальности таких программ. Со стороны работодателей 59% HR-специалистов согласны с необходимостью повышения финансовой грамотности своих сотрудников.

Польза для бизнеса, по мнению кадровиков, очевидна: снижение финансового стресса сотрудников (36%), повышение лояльности и снижение текучести кадров (26%), а также сокращение потерь рабочего времени (25%).

Наиболее востребованы среди россиян темы сбережений и инвестиций (52%), личного финансового планирования (43%), налоговых вычетов (35%), безопасности (31%) и пенсионных накоплений (29%).

Мужчины больше интересуются инвестициями (54%), а женщины — защитой от мошенников (35%), управлением бюджетом (30%) и обучением детей основам финансовой грамотности (25%).

На предпочтения влияет и возраст. Россияне до 35 хотят хотят узнать больше о вложениях в фондовый рынок (57%), а респонденты старше 45 — о пенсионном обеспечении (42%).

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов
цифровизация

Несмотря на растущий спрос, внедрение корпоративных программ по финансовому просвещению требует большей интенсивности, считает врио директора НИФИ Минфина России (реализует проект «Моифинансы.рф») Глеб Покатович. «Чтобы это изменить по инициативе Минфина России мы разработали комплексную программу «Повышение финансовой грамотности на рабочем месте». Она предусматривает возможность как очного, так и онлайн-обучения, включает проверочное и итоговое тестирование, учебный курс из восьми модулей, а также обратную связь с кадровыми службами. Все материалы ориентированы на взрослую, экономически активную аудиторию. Важно дать ей актуальные знания, сформировать полезные навыки и установки в сфере управления личными финансами», — сказал Глеб Покатович.

Пилотные проекты уже запущены в РАНХиГС, Российской государственной библиотеке, городской клинической больнице № 3 в Томске, администрации Молчановского района Томской области. Как показали результаты опроса, бюджетный сектор испытывает больше трудностей при внедрении программ финансового просвещения, поэтому ему планируется уделить особое внимание при продвижении программы. В 2026 г. она будет внедрена в бюджетных организациях Калининградской, Тульской, Томской и Самарской областей.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 198. Время проведения: 15 июля — 26 августа 2025 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: 1 тыс. респондентов.

