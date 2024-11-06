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«МегаФон» расширил покрытие 4G в Томской области

Около 2000 сельчан впервые получили доступ к мобильному интернету и голосовой связи «МегаФона». Оператор развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE) в шести районах Томской области, куда вошли малочисленные и труднодоступные населенные пункты, в которых проживает от 90 до 400 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря участию в государственном проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого при участии регионального министерства информационного развития и связи, в программу улучшений попала деревня Сугот Колпашевского района, в которой проживает менее 100 человек.

Теперь жителям этого населенного пункта и еще семи деревень стали доступны все возможности LTE-сети «МегаФона»: мобильный интернет четвертого поколения и голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

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Емкость сети позволяет абонентам компании передавать большой объем данных на комфортных скоростях. Используя гаджеты, сельчане могут звонить по видеосвязи родным и близким, получать государственные услуги, в удобное время оплачивать счета и совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях. Педагогам и воспитателям будет проще готовиться к занятиям, ученикам – пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома. Работники фельдшерско-акушерского пункта смогут оперативно проконсультировать жителей не только на своем рабочем месте, но и, например, находясь на вызове.

«Стабильная сотовая связь и быстрый интернет уже давно стали базовыми потребностями современного человека наряду, например, с транспортной доступностью, чистой питьевой водой, отоплением, электроэнергией. И наша компания стремится к тому, чтобы создать равные «цифровые» возможности для всех абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне. Развитие инфраструктуры идет за счет собственных технологических решений или, как в этом случае, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, когда мы «включаемся» на базовых станциях других операторов. Такое решение позволило обеспечить сотовой связью «МегаФона» деревни Сугот и села Новоильинка Колпашевского района, сел Чернышевка Бакчарского района, Окунеево Зыряновского района и Сарафановка Молчановского района, деревни Березкино Томского района, поселков Белый Яр и Четь-Конторка Тегульдетского района. В общей сложности в этих населенных пунктах проживают около 2000 человек», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

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