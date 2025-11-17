Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185918
ИКТ 14415
Организации 11184
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3530
Системы 26377
Персоны 80160
География 2983
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Россия СФО Томская область Бакчарский район Бакчар

Россия - СФО - Томская область - Бакчарский район - Бакчар

СОБЫТИЯ


17.11.2025 Рефарминг частот улучшил качество связи в Томской области 1
06.11.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G в Томской области 1
06.05.2024 МТС запустила сеть LTE еще в 21 населенном пункте Томской области 1
20.07.2023 В Томской области увеличилось число мест для подключений к мобильной сети 1
16.11.2021 «Эларскан» послужит образованию сельской молодежи 2
28.11.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 60 населенных пунктах Сибири 1
03.04.2006 "Сибирьтелеком" запускает сеть IMT-MC-450 в Томске под маркой Wellcom 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9809 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Huawei Technologies 404 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9175 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14070 1
Александровский Банк 23 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56722 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8697 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9182 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25486 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6681 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9587 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8323 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28869 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21886 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3909 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7669 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3060 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3244 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1843 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8830 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4054 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1643 1
Оцифровка - Digitization 4901 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72484 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3313 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3965 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13292 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12172 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8136 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5125 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1239 1
Минцифры РФ - Госключ 183 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5785 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 100 1
ЭЛАР ЭларСкан 162 1
Малахов Марк 21 2
Гриднев Антон 27 1
Доронина Евгения 1 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 959 5
Россия - СФО - Томская область - Колпашевский район - Колпашево 23 4
Россия - СФО - Томская область - Северск 71 2
Россия - СФО - Томская область - Кривошеинский район 10 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2651 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 990 2
Россия - СФО - Томская область - Каргасокский район - Каргасок 15 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1526 2
Россия - СФО - Томская область - Парабельский район - Парабель - Лугинецкий 14 2
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 31 1
Россия - СФО - Алтайский край - Тюменцевский район - Тюменцево 5 1
Россия - СФО - Томская область - Верхнекетский район - Белый Яр 6 1
Россия - СФО - Алтайский край - Солтонский район 6 1
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово - Инголь 29 1
Россия - СФО - Алтайский край - Мамонтово 10 1
Россия - СФО - Алтайский край - Кулунда 14 1
Россия - Павловск 36 1
Россия - Алексеевка 30 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Карасукский район - Карасук 19 1
Россия - Молчановский район - Молчаново 8 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бурлинский район - Бурла 5 1
Россия - СФО - Красноярский край - Крутояр 5 1
Россия - СФО - Алтайский край - Солонешенский район - Солонешное 12 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 98 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 483 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1849 1
Россия - СФО - Новосибирск 4624 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1586 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1806 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1629 1
Россия - РФ - Российская федерация 155780 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 246 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1405 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1227 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54716 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10480 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3149 1
Паспорт - Паспортные данные 2711 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 321 1
Образование в России 2532 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14971 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20237 1
Бакчарские вести 1 1
Бакчарская жизнь 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400238, в очереди разбора - 732479.
Создано именных указателей - 185918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/