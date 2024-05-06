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МТС запустила сеть LTE еще в 21 населенном пункте Томской области

ПАО «МТС» сообщает о масштабном расширении LTE-покрытия на территории Томской области. Голосовую связь и быстрый мобильный интернет МТС впервые получили жители 21 населенного пункта, в большинстве из которых проживают менее 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной доступ в Сеть появился в деревнях и селах сразу в девяти районах Томской области: Томском (деревни Аркашево, Головина, Березкино); Колпашевском (село Старокороткино, деревни Волково, Могильный Мыс, Сугот); Кривошеинском (село Белосток, деревня Новоисламбуль и Вознесенка); Зырянском (село Окунеево деревни Туендат и Гормышевка); Кожевниковском (село Елгай, деревня Аптала); Тегульдетском (поселок Белый Яр, деревня Четь-Конторка); Асиновском (поселок Первопашенск); Бакчарском (село Чернышевка); Молчановском (село Сарафановка).

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Теперь еще около 10 тыс. жителей области смогут на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами: слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет, пользоваться порталами государственных услуг.

«В Томской области доля сельского населения составляет около 30% жителей, и пока не все из них имеют доступ к стабильной связи и скоростному мобильному интернету. В основном речь, конечно же, идет о совсем небольших населенных пунктах. Но даже их немногочисленным жителям должны быть доступны те же цифровые возможности, что и горожанам, а потому мы продолжаем поэтапно развивать свою сеть в регионе», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

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