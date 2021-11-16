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«Эларскан» послужит образованию сельской молодежи

История развития библиотечного дела в Бакчарском районе начинается в 20-е годы прошлого столетия, в 2022 г. библиотечной системе исполнится 85 лет. В ее состав входит 13 филиалов, включая Центральную и Детскую библиотеки.

С помощью нового «Эларскан» планируется оцифровать местную периодическую печать – газеты «Ленинское знамя», «Бакчарская жизнь», «Бакчарские вести». В библиотеке отмечают, что бумага некоторых изданий настолько низкого качества, которое со временем только ухудшается, что оцифровка – единственный способ избежать утраты материалов. Помимо оцифровки собственных краеведческих материалов, профессиональное сканирующее оборудование даст возможность помочь с оцифровкой документов коллегам из Бакчарского музея.

«Также мы планируем создать объединение, которое позволит развивать творческие способности нашей молодежи. “Эларскан” в этом очень поможет – мы будем оцифровывать на нем различный фотоматериал и использовать полученные копии в создании видеороликов, презентаций с нашими ребятами. Мы живем в сельской местности, и цифровые технологии, к сожалению, есть не в каждом доме, поэтому еще с помощью нового оборудования мы хотим оказывать помощь в подготовке учебных материалов тем, у кого нет возможности делать это дома», – сказала директор Бакчарской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Евгения Доронина.

Эларскан» А2-400 позволит сотрудникам библиотечной системы сканировать с оптимальной скоростью и в высоком качестве не только любые учебные материалы, но и бережно оцифровывать без риска повреждений ветхие и ценные страницы. Так, электронную копию планируется создать для двухтомника «Народоведение» Фридриха Ратцеля, точный возраст изданий сложно определить, но предисловие автора датируется 1894 г. Оцифрованные книги и газеты будут использоваться на библиотечных выставках и мероприятиях, а также будут доступны для пользователей библиотеки.

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