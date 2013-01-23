«Сибирьтелеком» завершил тестовый проект по организации видеонаблюдения с использованием технологии GPON в Новосибирске Компания «Сибирьтелеком» завершила тестовый проект по организации видеонаблюдения с использованием техн

«Сибирьтелеком» запускает комплексную услугу «ТВист» в Республике Алтай «Сибирьтелеком» запускает комплексную услугу под брендом «ТВист» в Республике Алтай. Пакет услуг «ТВист» ориентирован на сегмент массовых клиентов, в рамках которого абоненту будет предложен шир

«Сибирьтелеком» предоставит услуги связи отделению ПФР в Иркутской области «Сибирьтелеком» предоставит отделению Пенсионного фонда РФ в Иркутской области комплексную усл

«Сибирьтелеком» предоставит цифровые каналы связи Красноярской таможне Компания «Сибирьтелеком» выиграла конкурс на оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи дл

«Сибирьтелеком» в 2010 г. одержал победу в 256 конкурсах госзаказов на сумму 508,55 млн руб. По итогам 2010 г. компания «Сибирьтелеком» стала победителем в 256 конкурсах госконтрактов на общую сумму 508,55 млн руб.

«Сибирьтелеком» вложил 1,35 млрд руб. в приобретение отечественного оборудования в 2010 г. В 2010 г. «Сибирьтелеком» успешно сотрудничал с российскими производителями оборудования, направив 1350

Количество интернет-абонентов «Сибирьтелекома» превысило 800 тыс. читывая современные требования скоростных каналов и высокого качества соединения, с апреля 2010 г. «Сибирьтелеком», первый в Сибири, приступил к предоставлению интернета по технологии пассивных

«Сибирьтелеком» и «Энвижн Груп» реализовали совместный проект по модернизации головных станций IP-TV «Сибирьтелеком» и «Энвижн Груп» (NVision Group) завершили совместный проект по модернизации го

«Сибирьтелеком» предоставит каналы VPN-сети для ОПФР и УФНС Кузбасса Компания «Сибирьтелеком» заключила государственные контракты с отделением Пенсионного фонда Российской

Абоненты «Сибирьтелекома» могут оплатить услуги связи с помощью терминалов Qiwi Абоненты компании «Сибирьтелеком» получили возможность оплачивать услуги связи с помощью платежного сервиса Qiwi

«Сибирьтелеком» завершил проект по расширению мультисервисной сети в Иркутской области Компания «Сибирьтелеком» завершила проект по расширению мультисервисной сети в Иркутской области, в рез

«Сибирьтелеком» обеспечит связью «Кемеровский областной перинатальный центр» Компания «Сибирьтелеком» в Кемеровской области заключила договор на предоставление услуг местной телефо

«Сибирьтелеком» завершил объединение сотовых активов за Байкалом 1 декабря завершился процесс объединения сотовых активов «Сибирьтелекома» за Байкалом. В результате процесса интеграции, компания «Байкалвестком» (100%

Выручка «Сибирьтелекома» за 9 месяцев 2010 г. по МСФО составила 29,3 млрд руб. «Сибирьтелеком» - оператор телекоммуникационных услуг в Сибирском федеральном округе, представил неаудированную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за 9 месяцев, закончившихся

Капитализация «Сибирьтелекома» за 8 лет увеличилась более чем в 3 раза олнилось 8 лет со дня объединения 11 региональных операторов электросвязи Сибири в единую компанию «Сибирьтелеком». Как отмечается, за 8 лет существования объединенной компании была проведена б

«Сибирьтелеком» вводит услугу «SMS-информирование» «Сибирьтелеком» вводит новую услугу на территории Сибирского Федерального округа, позволяющую

«Ростелеком» увеличил на 4 Гбит/с суммарную ширину каналов доступа в интернет для «Сибирьтелекома» «Ростелеком» увеличил суммарную ширину каналов доступа в сеть интернет для компании «Сибирьтелеком» на 4 Гбит/с. Выполненное «Ростелекомом» расширение позволит существенно увелич

«Сибирьтелеком» запускает пакет HD-каналов Компания «Сибирьтелеком» в рамках услуги «ТВист» запускает пакет телеканалов высокой четкости. Сегодня

Чистая прибыль «Сибирьтелекома» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ увеличилась на 83,4% Компания «Сибирьтелеком» представила результаты деятельности за 9 месяцев 2010 г. в соответствии с росс

Абоненты «Сибирьтелекома» в Хакасии могут оплачивать услуги связи в отделениях «Почты России» в режиме on-line сии завершился процесс перевода отделений ФГУП «Почта России» на прием платежей за услуги компании «Сибирьтелеком» в режиме on-line. Теперь благодаря современным телекоммуникационным технология

«Сибирьтелеком» запускает цифровое телевидение «ТВист» в новых населенных пунктах Алтайского края С 1 ноября компания «Сибирьтелеком» начнет предоставление услуги цифрового телевидения «ТВист» еще в восьми населе

«Сибирьтелеком» подключил 6 тыс. абонентов GPON в Омске Компания «Сибирьтелеком» преодолела отметку в 6 тыс. абонентов GPON в городе Омске, а к концу года план

«Сибирьтелеком» начал предоставлять услуги интернет-доступа по технологии GPON в Абакане Компания «Сибирьтелеком» начала предоставлять услуги интернет-доступа по новой технологии GPON в Абакан

«Ростелеком» и «Сибирьтелеком» организовали сеть VPN для подразделений Росреестра в Кемеровской области Компании «Ростелеком» и «Сибирьтелеком» реализовали совместный проект по предоставлению услуг организации и сопровожде

«Сибирьтелеком» подключит управление судебных приставов Омской области к интернету Компания «Сибирьтелеком» обеспечит высокоскоростным доступом в сеть интернет Управление Федеральной слу

«Сибирьтелеком» объединяет сотовые активы в Бурятии Компания «Сибирьтелеком» проводит объединение своих сотовых активов под брендами сотовых дочерних компа

«Сибирьтелеком» организует VPN-сеть для Пенсионного фонда Бурятии Компания «Сибирьтелеком» в Бурятии выиграла конкурс по предоставлению каналов связи для региональной ко

«Сибирьтелеком» запускает сервис «Звонок за счет вызываемого абонента» 7 октября 2010 г. компания «Сибирьтелеком» запустила услугу, позволяющую совершать звонки за счет вызываемого абонента. Новая услуга «Давай поговорим» предоставит абонентам возможность всегда быть на связи с близкими на т

«Сибирьтелеком» запускает технологию GPON в Чите С начала октября 2010 г. компания «Сибирьтелеком» начинает предоставлять услуги интернет-доступа по новой технологии GPON в городе Чите Забайкальского края. Забайкальский край станет еще одним сибирским регионом, жители которого

«Сибирьтелеком» подключил 5 тыс. абонентов GPON в Новосибирской области Компания «Сибирьтелеком» преодолела отметку в 5 тыс. абонентов по новой технологии высокоскоростного интернета – GPON в Новосибирской области. Запуск сети GPON в этом регионе состоялся в апреле 2010 г. М

«Сибирьтелеком» запускает GPON в Барнауле С 1 октября компания «Сибирьтелеком» приступает к предоставлению услуг пакетного подключения передачи данных по нов