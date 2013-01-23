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Ростелеком
Сибирьтелеком
Wellcom



23.01.2013 «Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 250 тыс.
12.09.2012 Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 1 млн человек
10.09.2012 «Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 130 тыс.
20.02.2012 В 2011 г. «Ростелеком-Сибирь» в результате побед в тендерах заключил контракты на общую сумму около 1,5 млрд руб.
22.11.2011 Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 890 тыс. человек
04.10.2011 «Энвижн Груп» завершила создание сетей доступа к услугам «Ростелеком-Сибирь» для корпоративных клиентов
09.08.2011 «Ростелеком-Сибирь» подключил к интернету по технологии GPON 75 тыс. абонентов
21.06.2011 «Энвижн Груп» внедрила Microsoft Active Directory для «Ростелеком-Сибирь»
03.03.2011 «Сибирьтелеком» завершил тестовый проект по организации видеонаблюдения с использованием технологии GPON в Новосибирске
14.02.2011 «Сибирьтелеком» запускает комплексную услугу «ТВист» в Республике Алтай
18.01.2011 «Сибирьтелеком» предоставит услуги связи отделению ПФР в Иркутской области
14.01.2011 «Сибирьтелеком» предоставит цифровые каналы связи Красноярской таможне
12.01.2011 «Сибирьтелеком» в 2010 г. одержал победу в 256 конкурсах госзаказов на сумму 508,55 млн руб.
29.12.2010 «Сибирьтелеком» вложил 1,35 млрд руб. в приобретение отечественного оборудования в 2010 г.
27.12.2010 Количество интернет-абонентов «Сибирьтелекома» превысило 800 тыс.
21.12.2010 «Сибирьтелеком» и «Энвижн Груп» реализовали совместный проект по модернизации головных станций IP-TV
13.12.2010 «Сибирьтелеком» предоставит каналы VPN-сети для ОПФР и УФНС Кузбасса
10.12.2010 Абоненты «Сибирьтелекома» могут оплатить услуги связи с помощью терминалов Qiwi
07.12.2010 «Сибирьтелеком» завершил проект по расширению мультисервисной сети в Иркутской области
03.12.2010 «Сибирьтелеком» обеспечит связью «Кемеровский областной перинатальный центр»
02.12.2010 «Сибирьтелеком» завершил объединение сотовых активов за Байкалом
01.12.2010 Выручка «Сибирьтелекома» за 9 месяцев 2010 г. по МСФО составила 29,3 млрд руб.
30.11.2010 Капитализация «Сибирьтелекома» за 8 лет увеличилась более чем в 3 раза
29.11.2010 «Сибирьтелеком» вводит услугу «SMS-информирование»
26.11.2010 «Ростелеком» увеличил на 4 Гбит/с суммарную ширину каналов доступа в интернет для «Сибирьтелекома»
09.11.2010 «Сибирьтелеком» запускает пакет HD-каналов
01.11.2010 Чистая прибыль «Сибирьтелекома» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ увеличилась на 83,4%
01.11.2010 Абоненты «Сибирьтелекома» в Хакасии могут оплачивать услуги связи в отделениях «Почты России» в режиме on-line
29.10.2010 «Сибирьтелеком» запускает цифровое телевидение «ТВист» в новых населенных пунктах Алтайского края
26.10.2010 «Сибирьтелеком» подключил 6 тыс. абонентов GPON в Омске
25.10.2010 «Сибирьтелеком» начал предоставлять услуги интернет-доступа по технологии GPON в Абакане
25.10.2010 «Ростелеком» и «Сибирьтелеком» организовали сеть VPN для подразделений Росреестра в Кемеровской области
19.10.2010 «Сибирьтелеком» подключит управление судебных приставов Омской области к интернету
15.10.2010 «Сибирьтелеком» объединяет сотовые активы в Бурятии
14.10.2010 «Сибирьтелеком» организует VPN-сеть для Пенсионного фонда Бурятии
08.10.2010 «Сибирьтелеком» запускает сервис «Звонок за счет вызываемого абонента»
07.10.2010 «Сибирьтелеком» запускает технологию GPON в Чите
04.10.2010 «Сибирьтелеком» подключил 5 тыс. абонентов GPON в Новосибирской области
01.10.2010 «Сибирьтелеком» запускает GPON в Барнауле
28.09.2010 «Сибирьтелеком» запускает сети GPON в Томске

Публикаций - 730, упоминаний - 1528

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1696 136
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7885 121
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 119
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7581 100
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8583 90
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 513 88
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 78
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 445 69
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 68
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 67
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6334 52
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 194 46
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 43
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 90 37
Telenor - Теленор 719 37
Киевстар - Kyivstar 466 35
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 30
СМАРТС Компания 508 27
Альфа-Телеком ГК - Megacom 193 26
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2262 22
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1261 21
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 20
Электросвязь 195 20
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1263 19
Центел - Центральный телеграф 380 18
АФК Система ПАО 1636 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1478 16
NVision Group - Энвижн Груп 656 16
Синтерра - Synterra 776 13
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 12
UMC - United Microelectronics Corporation 282 12
Ситроникс - Sitronics 916 11
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 172 10
Мотив - Екатеринбург-2000 133 9
Turkcell 313 9
Открытые технологии 506 9
Siemens AG - Siemens Group 2219 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1417 8
Huawei 3052 7
Укртелеком 234 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 895 32
РТС - Фондовая биржа 328 17
Альфа-Групп 592 15
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 888 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4956 10
Гипросвязь ПАО 70 8
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1981 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1789 6
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 93 5
Почта России ПАО 1812 4
Атон Инвестиционная компания 64 4
Интер РАО ПАО 269 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 157 4
Связь-банк 103 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 419 4
Альфа-Банк 1328 3
UBS AG 288 3
IPOC 121 3
Marshall Capital Partners 66 3
МДМ Банк 195 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 108 3
РЖД - Российские железные дороги 1360 3
ПСБ - Промсвязьбанк 642 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 414 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 239 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 2
Merrill Lynch 427 2
Евросеть 1368 2
Газпром ПАО 863 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 342 2
Daewoo 73 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 2
Continental AG 57 2
Протон ООО 2 2
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 28 1
Алтапресс 3 1
Сибагромаш ГК 1 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7486 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1805 23
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2077 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2158 11
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 149 11
Правительство РФ 4828 10
Верховный суд Российской Федерации 471 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4662 7
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 145 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1257 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2055 6
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 573 5
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 5
ПФР Департамент информационных технологий 118 5
Районный суд Краснодара 7 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 721 4
Президент Российской Федерации 2442 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2522 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 527 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2148 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2862 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 761 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 3
World Bank Group - Всемирный банк 270 3
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 88 3
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 378 3
Правительство Москвы 1318 2
Администрация Томской области 15 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 255 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2382 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 2
Счётная палата РФ 571 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 484 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1828 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1307 2
Администрация Кемеровской области 8 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 42
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 11
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2475 10
TIA - Telecommunications Industry Association 66 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 22338 25
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 923 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2755 20
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 831 16
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 16
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 776 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4061 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12439 8
Родительский контроль - Детский режим 417 8
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 60 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2355 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3098 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2608 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 6
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 288 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 803 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6718 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1022 5
QWERTY-клавиатура 636 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4072 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 294 5
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 127 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10173 5
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 90 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 650 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 500 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 4249 4
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 3
Softswitch - программный коммутатор 66 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1668 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 653 3
Virtual office - Виртуальный офис 72 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 127 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 228 2
FTTH - Fiber To The Home 122 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 847 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 674 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1187 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 142 18
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 8
МТС Джинс 27 4
Dr.Web Антивирус 260 2
Dr.Web AV-Desk 132 2
Siemens Softswitch 4 2
Космодром Байконур 1004 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 10 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 64 1
Cisco Codian 24 1
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 9 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 605 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 73 1
Gilat SkyEdge VSAT 16 1
CBOSS icq2sms 2 1
Huawei GPON 2 1
МегаФон ЦОД 4 1
CBOSS sms 17 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 55 1
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 1
HPE ArcSight 58 1
Apple iPad 3560 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1635 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 183 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 362 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 187 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 157 1
Microsoft Skype 1887 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 489 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 814 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 506 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 572 1
InterTrust - CompanyMedia 165 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 50 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5945 1
Oracle Java - язык программирования 2455 1
Дадыкин Иван 30 27
Исаев Александр 30 22
Юрченко Евгений 131 20
Никулин Анатолий 17 17
Беленький Валерий 32 16
Рейман Леонид 1002 15
Куприянов Юрий 20 10
Терентьев Юрий 13 10
Репин Игорь 18 9
Путин Владимир 2456 8
Изосимов Александр 192 8
Иванов Сергей 356 8
Гриб Анатолий 9 8
Макаренко Виктор 14 8
Ширшов Олег 9 7
Кочетков Владислав 247 7
Киселев Александр 104 7
Брюквин Юрий 280 7
Щеголев Игорь 684 7
Рыбаков Николай 6 6
Здаров Андрей 17 6
Курилов Дмитрий 10 6
Бабаев Кирилл 54 6
Селиванов Дмитрий 51 6
Лещенко Михаил 32 5
Кудрявцев Максим 38 5
Крупский Владимир 7 5
Хвощинская Галина 5 5
Рейхерт Александр 8 5
Колпаков Антон 55 5
Греф Герман 344 5
Резникович Алексей 58 5
Ромский Георгий 18 5
Lunder Jo - Лундер Джо 68 4
Гоков Дмитрий 33 4
Куликов Павел 22 4
Хасьянова Гульнара 116 4
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 42 4
Приданцев Сергей 143 4
Мотлях Константин 6 4
Россия - Российская федерация - РФ 94639 184
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1074 94
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 969 87
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1148 84
Россия - СФО - Иркутская область 777 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 29771 82
Россия - Сибирь 1427 81
Россия - СФО - Новосибирск 3054 79
Россия - СФО - Республика Алтай 903 78
Россия - СФО - Кемеровская область 664 72
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 604 66
Россия - СФО - Хакасия Республика 333 60
Россия - ДФО - Бурятия Республика 393 52
Украина 5710 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11810 46
Россия - СФО - Омская область 491 43
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1281 42
Россия - СФО - Омская область - Омск 874 40
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 105 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 37530 26
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 435 24
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12149 22
Россия - СФО - Томская область - Томск 662 22
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 193 19
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 501 18
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 254 18
Россия - ДФО - Забайкальский край 405 16
Украина - Киев 910 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2007 14
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 79 12
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 247 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4625 10
Украина - Одесса 176 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1101 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2913 10
Украина - Днепр - Днепропетровск 160 10
Казахстан - Республика 4189 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1894 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1958 9
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 421 35
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1114 26
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 15
Образование в России 1090 14
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 839 10
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 575 9
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 513 8
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 164 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 640 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 566 4
Информационное общество - Государственная программа 959 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 471 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3673 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 195 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 325 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1512 3
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 19 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5451 2
Федеральное законодательство 815 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 406 2
Великая Отечественная война 199 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1877 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5096 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 112 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 58 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 330 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 28 1
Private Banking 19 1
Истец 54 1
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 21 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 640 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 224 1
СИЗО - Следственный изолятор 73 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 220 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 57 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10372 118
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 13
Thomson Reuters - Рейтер 5697 8
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 6
Прайм - Агентство экономической информации 647 5
РИА Новости 750 2
Коммерсантъ - Издательский дом 804 2
Стрим-ТВ - телекомпания 143 2
NYT - The New York Times 947 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 260 1
ComNews - Медиа-бизнес 88 1
Радио России - радиостанция 44 1
Discovery Channel 33 1
Вести 24 - Российский информационный канал 27 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Euronews - телеканал 46 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 17
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2730 12
S&P - Standard and Poor’s 468 6
Dow Jones & Company - Доу Джонс 128 5
Gartner 3211 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 617 1
S&P 500 226 1
Current Analysis 24 1
Wainhouse Research 1 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 29 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 547 3
РАН - Российская академия наук 1070 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
ТГУ - Томский государственный университет 87 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 64 1
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 4 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 49 1
ПВО КВКУРЭ ПВО - Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники 1 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
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