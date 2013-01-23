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Ростелеком Сибирьтелеком Wellcom

Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 156 дел, на cумму 11 084 878 155 ₽*

Судебные дела (156) на сумму 11 084 878 155 ₽*
в качестве истца (99) на сумму 10 296 335 996 ₽*
в качестве ответчика (33) на сумму 297 639 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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23.01.2013 «Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 250 тыс.
12.09.2012 Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 1 млн человек
10.09.2012 «Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 130 тыс.
20.02.2012 В 2011 г. «Ростелеком-Сибирь» в результате побед в тендерах заключил контракты на общую сумму около 1,5 млрд руб.
22.11.2011 Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 890 тыс. человек
04.10.2011 «Энвижн Груп» завершила создание сетей доступа к услугам «Ростелеком-Сибирь» для корпоративных клиентов
09.08.2011 «Ростелеком-Сибирь» подключил к интернету по технологии GPON 75 тыс. абонентов
21.06.2011 «Энвижн Груп» внедрила Microsoft Active Directory для «Ростелеком-Сибирь»
03.03.2011 «Сибирьтелеком» завершил тестовый проект по организации видеонаблюдения с использованием технологии GPON в Новосибирске

Компания «Сибирьтелеком» завершила тестовый проект по организации видеонаблюдения с использованием техн
14.02.2011 «Сибирьтелеком» запускает комплексную услугу «ТВист» в Республике Алтай

«Сибирьтелеком» запускает комплексную услугу под брендом «ТВист» в Республике Алтай. Пакет услуг «ТВист» ориентирован на сегмент массовых клиентов, в рамках которого абоненту будет предложен шир
18.01.2011 «Сибирьтелеком» предоставит услуги связи отделению ПФР в Иркутской области

«Сибирьтелеком» предоставит отделению Пенсионного фонда РФ в Иркутской области комплексную усл
14.01.2011 «Сибирьтелеком» предоставит цифровые каналы связи Красноярской таможне

Компания «Сибирьтелеком» выиграла конкурс на оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи дл
12.01.2011 «Сибирьтелеком» в 2010 г. одержал победу в 256 конкурсах госзаказов на сумму 508,55 млн руб.

По итогам 2010 г. компания «Сибирьтелеком» стала победителем в 256 конкурсах госконтрактов на общую сумму 508,55 млн руб.
29.12.2010 «Сибирьтелеком» вложил 1,35 млрд руб. в приобретение отечественного оборудования в 2010 г.

В 2010 г. «Сибирьтелеком» успешно сотрудничал с российскими производителями оборудования, направив 1350

27.12.2010 Количество интернет-абонентов «Сибирьтелекома» превысило 800 тыс.

читывая современные требования скоростных каналов и высокого качества соединения, с апреля 2010 г. «Сибирьтелеком», первый в Сибири, приступил к предоставлению интернета по технологии пассивных
21.12.2010 «Сибирьтелеком» и «Энвижн Груп» реализовали совместный проект по модернизации головных станций IP-TV

«Сибирьтелеком» и «Энвижн Груп» (NVision Group) завершили совместный проект по модернизации го
13.12.2010 «Сибирьтелеком» предоставит каналы VPN-сети для ОПФР и УФНС Кузбасса

Компания «Сибирьтелеком» заключила государственные контракты с отделением Пенсионного фонда Российской

10.12.2010 Абоненты «Сибирьтелекома» могут оплатить услуги связи с помощью терминалов Qiwi

Абоненты компании «Сибирьтелеком» получили возможность оплачивать услуги связи с помощью платежного сервиса Qiwi
07.12.2010 «Сибирьтелеком» завершил проект по расширению мультисервисной сети в Иркутской области

Компания «Сибирьтелеком» завершила проект по расширению мультисервисной сети в Иркутской области, в рез
03.12.2010 «Сибирьтелеком» обеспечит связью «Кемеровский областной перинатальный центр»

Компания «Сибирьтелеком» в Кемеровской области заключила договор на предоставление услуг местной телефо
02.12.2010 «Сибирьтелеком» завершил объединение сотовых активов за Байкалом

1 декабря завершился процесс объединения сотовых активов «Сибирьтелекома» за Байкалом. В результате процесса интеграции, компания «Байкалвестком» (100%
01.12.2010 Выручка «Сибирьтелекома» за 9 месяцев 2010 г. по МСФО составила 29,3 млрд руб.

«Сибирьтелеком» - оператор телекоммуникационных услуг в Сибирском федеральном округе, представил неаудированную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за 9 месяцев, закончившихся

30.11.2010 Капитализация «Сибирьтелекома» за 8 лет увеличилась более чем в 3 раза

олнилось 8 лет со дня объединения 11 региональных операторов электросвязи Сибири в единую компанию «Сибирьтелеком». Как отмечается, за 8 лет существования объединенной компании была проведена б
29.11.2010 «Сибирьтелеком» вводит услугу «SMS-информирование»

«Сибирьтелеком» вводит новую услугу на территории Сибирского Федерального округа, позволяющую

26.11.2010 «Ростелеком» увеличил на 4 Гбит/с суммарную ширину каналов доступа в интернет для «Сибирьтелекома»

«Ростелеком» увеличил суммарную ширину каналов доступа в сеть интернет для компании «Сибирьтелеком» на 4 Гбит/с. Выполненное «Ростелекомом» расширение позволит существенно увелич
09.11.2010 «Сибирьтелеком» запускает пакет HD-каналов

Компания «Сибирьтелеком» в рамках услуги «ТВист» запускает пакет телеканалов высокой четкости. Сегодня

01.11.2010 Чистая прибыль «Сибирьтелекома» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ увеличилась на 83,4%

Компания «Сибирьтелеком» представила результаты деятельности за 9 месяцев 2010 г. в соответствии с росс
01.11.2010 Абоненты «Сибирьтелекома» в Хакасии могут оплачивать услуги связи в отделениях «Почты России» в режиме on-line

сии завершился процесс перевода отделений ФГУП «Почта России» на прием платежей за услуги компании «Сибирьтелеком» в режиме on-line. Теперь благодаря современным телекоммуникационным технология
29.10.2010 «Сибирьтелеком» запускает цифровое телевидение «ТВист» в новых населенных пунктах Алтайского края

С 1 ноября компания «Сибирьтелеком» начнет предоставление услуги цифрового телевидения «ТВист» еще в восьми населе
26.10.2010 «Сибирьтелеком» подключил 6 тыс. абонентов GPON в Омске

Компания «Сибирьтелеком» преодолела отметку в 6 тыс. абонентов GPON в городе Омске, а к концу года план
25.10.2010 «Сибирьтелеком» начал предоставлять услуги интернет-доступа по технологии GPON в Абакане

Компания «Сибирьтелеком» начала предоставлять услуги интернет-доступа по новой технологии GPON в Абакан
25.10.2010 «Ростелеком» и «Сибирьтелеком» организовали сеть VPN для подразделений Росреестра в Кемеровской области

Компании «Ростелеком» и «Сибирьтелеком» реализовали совместный проект по предоставлению услуг организации и сопровожде
19.10.2010 «Сибирьтелеком» подключит управление судебных приставов Омской области к интернету

Компания «Сибирьтелеком» обеспечит высокоскоростным доступом в сеть интернет Управление Федеральной слу
15.10.2010 «Сибирьтелеком» объединяет сотовые активы в Бурятии

Компания «Сибирьтелеком» проводит объединение своих сотовых активов под брендами сотовых дочерних компа
14.10.2010 «Сибирьтелеком» организует VPN-сеть для Пенсионного фонда Бурятии

Компания «Сибирьтелеком» в Бурятии выиграла конкурс по предоставлению каналов связи для региональной ко
08.10.2010 «Сибирьтелеком» запускает сервис «Звонок за счет вызываемого абонента»

7 октября 2010 г. компания «Сибирьтелеком» запустила услугу, позволяющую совершать звонки за счет вызываемого абонента. Новая услуга «Давай поговорим» предоставит абонентам возможность всегда быть на связи с близкими на т
07.10.2010 «Сибирьтелеком» запускает технологию GPON в Чите

С начала октября 2010 г. компания «Сибирьтелеком» начинает предоставлять услуги интернет-доступа по новой технологии GPON в городе Чите Забайкальского края. Забайкальский край станет еще одним сибирским регионом, жители которого
04.10.2010 «Сибирьтелеком» подключил 5 тыс. абонентов GPON в Новосибирской области

Компания «Сибирьтелеком» преодолела отметку в 5 тыс. абонентов по новой технологии высокоскоростного интернета – GPON в Новосибирской области. Запуск сети GPON в этом регионе состоялся в апреле 2010 г. М
01.10.2010 «Сибирьтелеком» запускает GPON в Барнауле

С 1 октября компания «Сибирьтелеком» приступает к предоставлению услуг пакетного подключения передачи данных по нов
30.09.2010 Сибиряк пойдет в Верховный суд, чтобы не платить провайдеру 230 тыс. руб.

. руб., которые сейчас порционно вычитаются из его зарплаты в пользу МРК «Связьинвеста» — компании «Сибирьтелеком» (предоставляет доступ в интернет под брендом провайдера Webstream). Проблемы А

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Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 150
Ростелеком 10948 125
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 121
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 108
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 96
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 91
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 80
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 80
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 74
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 71
МегаФон 10742 59
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 57
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 48
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 43
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 37
Киевстар - Kyivstar 569 35
Электросвязь 268 35
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 32
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 31
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 28
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 27
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 26
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 25
Ростелеком - Сибирьтелеком - Webstream - Вебстрим 27 24
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 21
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 20
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 19
NVision Group - Энвижн Груп 699 19
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 16
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 16
Ростелеком - Сибирьтелеком - Сtek GSM - СТеК Джи Эс Эм - Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм - Кедр РМС - Кузбасские системы Джи Эс Эм 20 15
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком - УУСС - Улан-Удэнская сотовая сеть 16 15
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 15
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 14
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 14
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 13
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 13
Huawei 4677 12
UMC - United Microelectronics Corporation 339 12
Ростелеком - Сибирьтелеком - Алтайтелеком - Алтайская телефонно-телеграфная компания 15 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
Альфа-Групп 745 17
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 17
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 15
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 13
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 8
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 7
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 7
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 7
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 6
EY - Эрнст энд Янг 81 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 6
Почта России ПАО 2370 5
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 5
Альфа-Банк 1979 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 4
Daewoo 104 3
МГТС Финанс - MGTS Finance S. A. 18 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 3
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 3
ИК АВК - Инвестиционная компания АВК 11 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 3
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 34
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
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