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Ростелеком Сибирьтелеком Wellcom
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 156 дел, на cумму 11 084 878 155 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|23.01.2013
|«Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 250 тыс.
|12.09.2012
|Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 1 млн человек
|10.09.2012
|«Ростелеком-Сибирь» увеличил количество пользователей интерактивного телевидения до 130 тыс.
|20.02.2012
|В 2011 г. «Ростелеком-Сибирь» в результате побед в тендерах заключил контракты на общую сумму около 1,5 млрд руб.
|22.11.2011
|Количество пользователей online-системы поддержки абонентов «Ростелеком-Сибирь» превысило 890 тыс. человек
|04.10.2011
|«Энвижн Груп» завершила создание сетей доступа к услугам «Ростелеком-Сибирь» для корпоративных клиентов
|09.08.2011
|«Ростелеком-Сибирь» подключил к интернету по технологии GPON 75 тыс. абонентов
|21.06.2011
|«Энвижн Груп» внедрила Microsoft Active Directory для «Ростелеком-Сибирь»
|03.03.2011
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«Сибирьтелеком» завершил тестовый проект по организации видеонаблюдения с использованием технологии GPON в Новосибирске
Компания «Сибирьтелеком» завершила тестовый проект по организации видеонаблюдения с использованием техн
|14.02.2011
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«Сибирьтелеком» запускает комплексную услугу «ТВист» в Республике Алтай
«Сибирьтелеком» запускает комплексную услугу под брендом «ТВист» в Республике Алтай. Пакет услуг «ТВист» ориентирован на сегмент массовых клиентов, в рамках которого абоненту будет предложен шир
|18.01.2011
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«Сибирьтелеком» предоставит услуги связи отделению ПФР в Иркутской области
«Сибирьтелеком» предоставит отделению Пенсионного фонда РФ в Иркутской области комплексную усл
|14.01.2011
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«Сибирьтелеком» предоставит цифровые каналы связи Красноярской таможне
Компания «Сибирьтелеком» выиграла конкурс на оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи дл
|12.01.2011
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«Сибирьтелеком» в 2010 г. одержал победу в 256 конкурсах госзаказов на сумму 508,55 млн руб.
По итогам 2010 г. компания «Сибирьтелеком» стала победителем в 256 конкурсах госконтрактов на общую сумму 508,55 млн руб.
|29.12.2010
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«Сибирьтелеком» вложил 1,35 млрд руб. в приобретение отечественного оборудования в 2010 г.
В 2010 г. «Сибирьтелеком» успешно сотрудничал с российскими производителями оборудования, направив 1350
|27.12.2010
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Количество интернет-абонентов «Сибирьтелекома» превысило 800 тыс.
читывая современные требования скоростных каналов и высокого качества соединения, с апреля 2010 г. «Сибирьтелеком», первый в Сибири, приступил к предоставлению интернета по технологии пассивных
|21.12.2010
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«Сибирьтелеком» и «Энвижн Груп» реализовали совместный проект по модернизации головных станций IP-TV
«Сибирьтелеком» и «Энвижн Груп» (NVision Group) завершили совместный проект по модернизации го
|13.12.2010
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«Сибирьтелеком» предоставит каналы VPN-сети для ОПФР и УФНС Кузбасса
Компания «Сибирьтелеком» заключила государственные контракты с отделением Пенсионного фонда Российской
|10.12.2010
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Абоненты «Сибирьтелекома» могут оплатить услуги связи с помощью терминалов Qiwi
Абоненты компании «Сибирьтелеком» получили возможность оплачивать услуги связи с помощью платежного сервиса Qiwi
|07.12.2010
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«Сибирьтелеком» завершил проект по расширению мультисервисной сети в Иркутской области
Компания «Сибирьтелеком» завершила проект по расширению мультисервисной сети в Иркутской области, в рез
|03.12.2010
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«Сибирьтелеком» обеспечит связью «Кемеровский областной перинатальный центр»
Компания «Сибирьтелеком» в Кемеровской области заключила договор на предоставление услуг местной телефо
|02.12.2010
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«Сибирьтелеком» завершил объединение сотовых активов за Байкалом
1 декабря завершился процесс объединения сотовых активов «Сибирьтелекома» за Байкалом. В результате процесса интеграции, компания «Байкалвестком» (100%
|01.12.2010
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Выручка «Сибирьтелекома» за 9 месяцев 2010 г. по МСФО составила 29,3 млрд руб.
«Сибирьтелеком» - оператор телекоммуникационных услуг в Сибирском федеральном округе, представил неаудированную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за 9 месяцев, закончившихся
|30.11.2010
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Капитализация «Сибирьтелекома» за 8 лет увеличилась более чем в 3 раза
олнилось 8 лет со дня объединения 11 региональных операторов электросвязи Сибири в единую компанию «Сибирьтелеком». Как отмечается, за 8 лет существования объединенной компании была проведена б
|29.11.2010
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«Сибирьтелеком» вводит услугу «SMS-информирование»
«Сибирьтелеком» вводит новую услугу на территории Сибирского Федерального округа, позволяющую
|26.11.2010
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«Ростелеком» увеличил на 4 Гбит/с суммарную ширину каналов доступа в интернет для «Сибирьтелекома»
«Ростелеком» увеличил суммарную ширину каналов доступа в сеть интернет для компании «Сибирьтелеком» на 4 Гбит/с. Выполненное «Ростелекомом» расширение позволит существенно увелич
|09.11.2010
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«Сибирьтелеком» запускает пакет HD-каналов
Компания «Сибирьтелеком» в рамках услуги «ТВист» запускает пакет телеканалов высокой четкости. Сегодня
|01.11.2010
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Чистая прибыль «Сибирьтелекома» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ увеличилась на 83,4%
Компания «Сибирьтелеком» представила результаты деятельности за 9 месяцев 2010 г. в соответствии с росс
|01.11.2010
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Абоненты «Сибирьтелекома» в Хакасии могут оплачивать услуги связи в отделениях «Почты России» в режиме on-line
сии завершился процесс перевода отделений ФГУП «Почта России» на прием платежей за услуги компании «Сибирьтелеком» в режиме on-line. Теперь благодаря современным телекоммуникационным технология
|29.10.2010
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«Сибирьтелеком» запускает цифровое телевидение «ТВист» в новых населенных пунктах Алтайского края
С 1 ноября компания «Сибирьтелеком» начнет предоставление услуги цифрового телевидения «ТВист» еще в восьми населе
|26.10.2010
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«Сибирьтелеком» подключил 6 тыс. абонентов GPON в Омске
Компания «Сибирьтелеком» преодолела отметку в 6 тыс. абонентов GPON в городе Омске, а к концу года план
|25.10.2010
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«Сибирьтелеком» начал предоставлять услуги интернет-доступа по технологии GPON в Абакане
Компания «Сибирьтелеком» начала предоставлять услуги интернет-доступа по новой технологии GPON в Абакан
|25.10.2010
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«Ростелеком» и «Сибирьтелеком» организовали сеть VPN для подразделений Росреестра в Кемеровской области
Компании «Ростелеком» и «Сибирьтелеком» реализовали совместный проект по предоставлению услуг организации и сопровожде
|19.10.2010
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«Сибирьтелеком» подключит управление судебных приставов Омской области к интернету
Компания «Сибирьтелеком» обеспечит высокоскоростным доступом в сеть интернет Управление Федеральной слу
|15.10.2010
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«Сибирьтелеком» объединяет сотовые активы в Бурятии
Компания «Сибирьтелеком» проводит объединение своих сотовых активов под брендами сотовых дочерних компа
|14.10.2010
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«Сибирьтелеком» организует VPN-сеть для Пенсионного фонда Бурятии
Компания «Сибирьтелеком» в Бурятии выиграла конкурс по предоставлению каналов связи для региональной ко
|08.10.2010
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«Сибирьтелеком» запускает сервис «Звонок за счет вызываемого абонента»
7 октября 2010 г. компания «Сибирьтелеком» запустила услугу, позволяющую совершать звонки за счет вызываемого абонента. Новая услуга «Давай поговорим» предоставит абонентам возможность всегда быть на связи с близкими на т
|07.10.2010
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«Сибирьтелеком» запускает технологию GPON в Чите
С начала октября 2010 г. компания «Сибирьтелеком» начинает предоставлять услуги интернет-доступа по новой технологии GPON в городе Чите Забайкальского края. Забайкальский край станет еще одним сибирским регионом, жители которого
|04.10.2010
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«Сибирьтелеком» подключил 5 тыс. абонентов GPON в Новосибирской области
Компания «Сибирьтелеком» преодолела отметку в 5 тыс. абонентов по новой технологии высокоскоростного интернета – GPON в Новосибирской области. Запуск сети GPON в этом регионе состоялся в апреле 2010 г. М
|01.10.2010
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«Сибирьтелеком» запускает GPON в Барнауле
С 1 октября компания «Сибирьтелеком» приступает к предоставлению услуг пакетного подключения передачи данных по нов
|30.09.2010
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Сибиряк пойдет в Верховный суд, чтобы не платить провайдеру 230 тыс. руб.
. руб., которые сейчас порционно вычитаются из его зарплаты в пользу МРК «Связьинвеста» — компании «Сибирьтелеком» (предоставляет доступ в интернет под брендом провайдера Webstream). Проблемы А
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Дадыкин Иван 31 29
|Исаев Александр 35 22
|Юрченко Евгений 133 21
|Никулин Анатолий 19 19
|Беленький Валерий 32 16
|Рейман Леонид 1065 15
|Терентьев Юрий 16 13
|Куприянов Юрий 22 12
|Репин Игорь 23 12
|Шейфер Александр 12 12
|Рейхерт Александр 11 9
|Щеголев Игорь 699 9
|Гриб Анатолий 10 8
|Макаренко Виктор 14 8
|Путин Владимир 3454 8
|Иванов Сергей 405 8
|Кудрявцев Максим 43 8
|Изосимов Александр 192 8
|Ширшов Олег 9 7
|Здаров Андрей 17 7
|Брюквин Юрий 300 7
|Киселев Александр 115 7
|Кочетков Владислав 248 7
|Бабаев Кирилл 56 6
|Рыбаков Николай 7 6
|Хвощинская Галина 6 6
|Качурин Александр 7 6
|Селиванов Дмитрий 52 6
|Курилов Дмитрий 11 6
|Яшин Валерий 80 5
|Куликов Павел 27 5
|Ромский Георгий 23 5
|Пшеничников Игорь 19 5
|Лещенко Михаил 33 5
|Крупский Владимир 7 5
|Кудрявцев Геннадий 12 5
|Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 5
|Диркс Яков 14 5
|Борзенко Иван 5 5
|Малофеев Константин 118 5
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