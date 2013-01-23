Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
Сибирьтелеком
Wellcom
Публикаций - 730, упоминаний - 1528
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дадыкин Иван 30 27
|Исаев Александр 30 22
|Юрченко Евгений 131 20
|Никулин Анатолий 17 17
|Беленький Валерий 32 16
|Рейман Леонид 1002 15
|Куприянов Юрий 20 10
|Терентьев Юрий 13 10
|Репин Игорь 18 9
|Путин Владимир 2456 8
|Изосимов Александр 192 8
|Иванов Сергей 356 8
|Гриб Анатолий 9 8
|Макаренко Виктор 14 8
|Ширшов Олег 9 7
|Кочетков Владислав 247 7
|Киселев Александр 104 7
|Брюквин Юрий 280 7
|Щеголев Игорь 684 7
|Рыбаков Николай 6 6
|Здаров Андрей 17 6
|Курилов Дмитрий 10 6
|Бабаев Кирилл 54 6
|Селиванов Дмитрий 51 6
|Лещенко Михаил 32 5
|Кудрявцев Максим 38 5
|Крупский Владимир 7 5
|Хвощинская Галина 5 5
|Рейхерт Александр 8 5
|Колпаков Антон 55 5
|Греф Герман 344 5
|Резникович Алексей 58 5
|Ромский Георгий 18 5
|Lunder Jo - Лундер Джо 68 4
|Гоков Дмитрий 33 4
|Куликов Павел 22 4
|Хасьянова Гульнара 116 4
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 42 4
|Приданцев Сергей 143 4
|Мотлях Константин 6 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru