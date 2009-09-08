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РАН ИТМиВТ ФГУП Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук

РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук

СОБЫТИЯ


08.09.2009 Александр Князев назначен генеральным директором ИТМиВТ им. Лебедева

ОАО Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) им. С.А. Лебедева сообщило о том, что, в соответствии с решением общего собрания акци
14.08.2009 «Открытые технологии» осваивают науку

ФГУП Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) им. С.А.Лебедева РАН прекратил сущ
16.04.2009 Коммерциализация науки: основателю «Открытых технологий» не удалось одолеть государство

Как стало известно CNews, директор Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева (ИТМиВТ) Сергей Калин на
02.07.2008 Российские супервычислители: итоги конференции

верии 60-летнего юбилея института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева РАН (ИТМиВТ) при поддержке Федерального агентства по промышленности РФ (Роспром), Российской акаде
01.07.2008 В Москве прошла конференция «Перспективы развития высокопроизводительных вычислительных архитектур»

ь и будущее отечественного компьютеростроения». Тема мероприятия неотделимо связана с деятельностью ИТМиВТ. Благодаря достижениям ученых тех лет в кратчайшие сроки фактически с нуля была создан
26.06.2008 В Москве проходит конференция, посвященная 60-летию ИТМиВТ

хитектур. История, современность и будущее отечественного компьютеростроения». Конференцию проводит Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН. Основные темы конфер
07.06.2008 Сергей Калин: Пора создавать отечественный супервычислитель

R&D.CNews. Сергей Владимирович, Институт точной механики и вычислительной техники, директором которого Вы являетесь, стоял у

16.05.2008 ИТМиВТ выпустит узел беспроводной передачи данных для промышленного мониторинга

В ИТМиВТ (Институте точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева) разработано устройство
30.04.2008 Разработан бортовой вычислительный модуль на основе системы QNX

На конференции «QNX Россия - 2008» ИТМиВТ им. С.А. Лебедева РАН представил доклад о применении операционной системы реального вр
30.04.2008 ИТМиВТ внедрил ОСРВ QNX в бортовую авиационную систему управления

ться на изменении ситуации в этом вопросе. Для разработки авиационных систем управления специалисты ИТМиВТ провели анализ имеющихся ОСРВ и установили, что QNX является наиболее совершенной ОС с
14.06.2007 ИТМиВТ обеспечит РЖД спутниковой навигацией

Как сообщает пресс-служба Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева, ИТМиВТ победил в конкурсе на заключение государственного контракта на разработку «Системы мон
13.04.2007 Новый радиоэлектронный модуль для боевой авиации разработан в России

10 апреля 2007 года ИТМиВТ им. С.А. Лебедева РАН в специальном пресс-релизе объявил о создании процессорного моду
29.01.2007 ИТМиВТ создал сопроцессор с плавающей запятой

Публикаций - 71, упоминаний - 144

РАН ИТМиВТ ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12758 11
Открытые технологии 729 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 7
Ростелеком 10844 5
IBM - International Business Machines Corp 9669 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1663 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2379 4
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 4
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 4
BlackBerry - QNX Software Systems 49 4
Cadence Design Systems - cādence 71 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15493 3
Oracle Corporation 7047 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9448 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1446 3
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 3
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 3
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 13 2
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 491 2
SAP SE 5568 2
Microsoft Corporation 25675 2
HP Inc. 5868 2
AMD - Advanced Micro Devices 4613 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1263 2
Red Hat 1370 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1087 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 2
АйТи 1515 2
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 2
ПроСофт - ProSoft 82 2
Питерская группа связистов 441 2
Демос - Демос Датаком 60 2
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 2
RealFlex Technologies 3 2
IBM Telelogic - Quality Systems & Software, QSS 15 2
Возрождение - Коммерческий банк 353 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1691 2
Транснефть 334 2
EPIC Telecom Invest 211 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 2
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 2
РОСПАК 4 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 1
Технобанк - Белорусский Индустриальный Банк 8 1
РТСБ - Российская товарно-сырьевая биржа 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8708 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 136 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2383 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 226 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 444 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 103 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 1
Верный - торговая сеть 323 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Держава АКБ 44 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 1
ЭГА НПП - Электронная гидроавтоматика 2 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 110 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13585 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5383 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5918 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3801 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6492 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4924 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 263 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3601 3
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 2
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 208 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5574 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5520 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 718 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2315 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 957 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 149 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Cyprus-Russian Business Association - Ассоциация российских бизнесменов на Кипре 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation 196 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 33 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 280 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 79 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25064 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60817 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22357 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27973 18
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1245 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63940 14
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1908 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4722 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15842 13
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1810 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33062 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8660 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22691 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35625 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27069 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5058 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4332 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10195 6
USN - Ubiquitous Sensor Networks - Сенсорные сети 61 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13021 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10214 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9774 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29518 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8487 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10688 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34206 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10092 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1389 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5330 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12689 4
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 73 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2472 4
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1086 3
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 381 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1458 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4291 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16886 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9150 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7709 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 604 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1035 19
РАН ИТМиВТ ФГУП - Эльбрус-1 МВК 9 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-3 МВК 8 5
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 226 5
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 57 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2354 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-3М 10 4
Linux OS 11396 4
Intel x86 - архитектура процессора 2135 4
Microsoft Windows 16766 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 18 4
БЭСМ - Большая электронно-счётная машина - Быстродействующая электронно-счётная машина 4 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2000 E2K 12 2
FreePik 1782 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6165 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Stafory - робот Вера 370 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
Intel Itanium 649 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 38 2
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 2
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Urban 5 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Studio 5 1
СВД ВС - SWD TimeMaster 7 1
Dell Latitude On 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 636 1
SiCortex 1 1
BlackBerry QNX Momentics 5 1
IBM Eclipse IDE 11 1
Cohesity DataPlatform 2 1
Google Android 15129 1
Apple iOS 8525 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 1
Калин Сергей 31 15
Ким Александр 45 7
Лебедев Сергей 66 7
Путин Владимир 3443 5
Солдатов Алексей 104 5
Северов Дмитрий 41 5
Жаров Александр 181 4
Суворов Александр 21 4
Маслов Александр 39 4
Бабаян Борис 15 4
Мардер Наум 116 4
Гизатуллин Олег 16 4
Бурцев Всеволод 3 3
Щеголев Игорь 699 3
Фрадков Михаил 161 3
Рыжов Николай 9 3
Рейман Леонид 1064 2
Генс Георгий 79 2
Князев Александр 17 2
Иванников Виктор 23 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Пройдаков Эдуард 12 2
Массель Людмила 3 1
Гребнев Андрей 2 1
Сметанин Юрий 1 1
Маркушкин Дмитрий 6 1
Ловцов Дмитрий 1 1
Бородько Сергей 4 1
Шумилин Сергей 4 1
Клыпа Сергей 1 1
Серебров Александр 6 1
Фишер Александр 3 1
Столяров Лев 4 1
Волконский Владимир 1 1
Агафонов Леонид 3 1
Эйсымонт Леонид 1 1
Филиппов Константин 4 1
Жданов Александр 1 1
Мартиросян Лусинэ 3 1
Бабаян Евгений 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 164163 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47208 29
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3119 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54380 14
Европа 24891 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19346 8
Земля - планета Солнечной системы 10825 5
Минобороны РФ - Сары-Шаган - полигон 12 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 959 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4179 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8467 3
Германия - Федеративная Республика 13137 3
Китай - Тайвань 4224 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14748 3
Украина 7903 3
ЛНР - Луганская Народная Республика 199 3
Украина - Киев 1150 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 255 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18920 2
Казахстан - Республика 5990 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1419 2
Америка - Американский регион 2204 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1061 2
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