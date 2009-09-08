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РАН ИТМиВТ ФГУП Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук
СОБЫТИЯ
|08.09.2009
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Александр Князев назначен генеральным директором ИТМиВТ им. Лебедева
ОАО Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) им. С.А. Лебедева сообщило о том, что, в соответствии с решением общего собрания акци
|14.08.2009
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«Открытые технологии» осваивают науку
ФГУП Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) им. С.А.Лебедева РАН прекратил сущ
|16.04.2009
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Коммерциализация науки: основателю «Открытых технологий» не удалось одолеть государство
Как стало известно CNews, директор Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева (ИТМиВТ) Сергей Калин на
|02.07.2008
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Российские супервычислители: итоги конференции
верии 60-летнего юбилея института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева РАН (ИТМиВТ) при поддержке Федерального агентства по промышленности РФ (Роспром), Российской акаде
|01.07.2008
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В Москве прошла конференция «Перспективы развития высокопроизводительных вычислительных архитектур»
ь и будущее отечественного компьютеростроения». Тема мероприятия неотделимо связана с деятельностью ИТМиВТ. Благодаря достижениям ученых тех лет в кратчайшие сроки фактически с нуля была создан
|26.06.2008
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В Москве проходит конференция, посвященная 60-летию ИТМиВТ
хитектур. История, современность и будущее отечественного компьютеростроения». Конференцию проводит Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН. Основные темы конфер
|07.06.2008
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Сергей Калин: Пора создавать отечественный супервычислитель
R&D.CNews. Сергей Владимирович, Институт точной механики и вычислительной техники, директором которого Вы являетесь, стоял у
|16.05.2008
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ИТМиВТ выпустит узел беспроводной передачи данных для промышленного мониторинга
В ИТМиВТ (Институте точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева) разработано устройство
|30.04.2008
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Разработан бортовой вычислительный модуль на основе системы QNX
На конференции «QNX Россия - 2008» ИТМиВТ им. С.А. Лебедева РАН представил доклад о применении операционной системы реального вр
|30.04.2008
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ИТМиВТ внедрил ОСРВ QNX в бортовую авиационную систему управления
ться на изменении ситуации в этом вопросе. Для разработки авиационных систем управления специалисты ИТМиВТ провели анализ имеющихся ОСРВ и установили, что QNX является наиболее совершенной ОС с
|14.06.2007
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ИТМиВТ обеспечит РЖД спутниковой навигацией
Как сообщает пресс-служба Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева, ИТМиВТ победил в конкурсе на заключение государственного контракта на разработку «Системы мон
|13.04.2007
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Новый радиоэлектронный модуль для боевой авиации разработан в России
10 апреля 2007 года ИТМиВТ им. С.А. Лебедева РАН в специальном пресс-релизе объявил о создании процессорного моду
|29.01.2007
|ИТМиВТ создал сопроцессор с плавающей запятой
РАН ИТМиВТ ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Калин Сергей 31 15
|Ким Александр 45 7
|Лебедев Сергей 66 7
|Путин Владимир 3443 5
|Солдатов Алексей 104 5
|Северов Дмитрий 41 5
|Жаров Александр 181 4
|Суворов Александр 21 4
|Маслов Александр 39 4
|Бабаян Борис 15 4
|Мардер Наум 116 4
|Гизатуллин Олег 16 4
|Бурцев Всеволод 3 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Фрадков Михаил 161 3
|Рыжов Николай 9 3
|Рейман Леонид 1064 2
|Генс Георгий 79 2
|Князев Александр 17 2
|Иванников Виктор 23 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Пройдаков Эдуард 12 2
|Массель Людмила 3 1
|Гребнев Андрей 2 1
|Сметанин Юрий 1 1
|Маркушкин Дмитрий 6 1
|Ловцов Дмитрий 1 1
|Бородько Сергей 4 1
|Шумилин Сергей 4 1
|Клыпа Сергей 1 1
|Серебров Александр 6 1
|Фишер Александр 3 1
|Столяров Лев 4 1
|Волконский Владимир 1 1
|Агафонов Леонид 3 1
|Эйсымонт Леонид 1 1
|Филиппов Константин 4 1
|Жданов Александр 1 1
|Мартиросян Лусинэ 3 1
|Бабаян Евгений 4 1
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