Индексная книга (каталог) CNews*
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Белова Светлана
СОБЫТИЯ
Публикаций - 13, упоминаний - 15
Белова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 146 1
|Юхин Артем 16 3
|Ян Давид 69 2
|Ребров Павел 4 2
|Легезо Денис 40 1
|Якунин Александр 50 1
|Артамонов Александр 4 1
|Колесникова Дарья 6 1
|Данилов Никита 22 1
|Петровская Ирина 7 1
|Калиниченко Михаил 19 1
|Алимбеков Сергей 29 1
|Васютинский Дмитрий 13 1
|Пачиков Степан 23 1
|Кузнецов Виктор 15 1
|Суховей Сергей 1 1
|Гусев Глеб 13 1
|Маслов Владимир 9 1
|Севинч Мастафа 1 1
|Саглык Бурак Селахаттин 1 1
|Муравьев Вячеслав 1 1
|Зворыкин Владимир 4 1
|Путин Владимир 3471 1
|Аксаков Анатолий 164 1
|Акимов Максим 192 1
|Панков Александр 84 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 322 1
|Паршин Максим 323 1
|Скоробогатова Ольга 60 1
|Варламов Кирилл 42 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Давыдов Александр 55 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Князев Александр 17 1
|Меркутов Алексей 7 1
|Климов Андрей 88 1
|Ликсутов Максим 261 1
|Багдасарян Дмитрий 25 1
|Казаков Сергей 16 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
Создано именных указателей - 202273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
Создано именных указателей - 202273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.