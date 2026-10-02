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Белова Светлана

СОБЫТИЯ


02.10.2026 «Первый Бит» завершил проект по автоматизации управленческого и финансового учета для «ДВ Невада» 1
25.11.2025 Компания IDX стала участником Ассоциации больших данных 1
22.04.2024 Торгово-промышленная палата РФ перешла на российское BI-решение Polymatica 1
18.08.2023 У российских госслужащих появится «военизированный» оператор связи 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
10.07.2019 Власти Москвы построили глобальную систему слежки за гражданами 1
28.03.2019 Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить 1
14.11.2018 В России война за большие данные. Сотовые операторы отказываются делиться абонентскими базами с банками 1
30.03.2018 Скандальное приложение GetContact договорилось с властями о легализации в России 1
23.12.2016 ФРИИ инвестировал 70 млн в электронную проверку личности 1
21.02.2011 «Видимакс» предоставит жителям Томска услуги цифрового ТВ 1
21.09.2009 Артем Юхин: 80% наших венчурных денег идут в ИТ 1
21.09.2009 Видео по запросу: «Тройка Диалог» вложила $4,25 млн в российский стартап 3

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Белова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

IDX - Системы управления идентификацией 21 8
iiko - айко 64 2
Ростелеком 11037 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 117 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 59 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Bioscrypt - L-1 Identity Solutions - Viisage Technology - Identix Incorporated 20 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 1
Netville - Нетвиль 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3383 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5720 1
МегаФон 10936 1
Cisco Systems 5382 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16127 1
Meta Platforms - Facebook 4633 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 1
Oracle Corporation 7110 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1924 1
Naumen - Наумен 763 1
Logitech 439 1
ГЛОНАСС АО 283 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис - ВТК-Сервис 170 1
Softline - Polymatica - Полиматика 203 1
Qlik - QlikTech 177 1
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 59 1
Элекард - Elecard 22 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 3
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 11 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Motorola Ventures 6 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13874 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3726 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 406 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2897 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5468 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 53 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3685 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3353 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3604 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5765 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3090 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4018 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 248 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6685 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4982 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1544 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1307 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 879 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 463 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 146 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9685 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26356 3
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7580 3
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8901 2
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USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1103 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 127 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3196 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6390 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1112 2
Bending Spoons - Evernote 200 2
GetContact 5 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 50 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Softline - Polymatica Dashboards 42 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 438 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3588 1
Apple - App Store 3149 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
Qlik Qlikview 122 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1462 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3734 1
Юхин Артем 16 3
Ян Давид 69 2
Ребров Павел 4 2
Легезо Денис 40 1
Якунин Александр 50 1
Артамонов Александр 4 1
Колесникова Дарья 6 1
Данилов Никита 22 1
Петровская Ирина 7 1
Калиниченко Михаил 19 1
Алимбеков Сергей 29 1
Васютинский Дмитрий 13 1
Пачиков Степан 23 1
Кузнецов Виктор 15 1
Суховей Сергей 1 1
Гусев Глеб 13 1
Маслов Владимир 9 1
Севинч Мастафа 1 1
Саглык Бурак Селахаттин 1 1
Муравьев Вячеслав 1 1
Зворыкин Владимир 4 1
Путин Владимир 3471 1
Аксаков Анатолий 164 1
Акимов Максим 192 1
Панков Александр 84 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 322 1
Паршин Максим 323 1
Скоробогатова Ольга 60 1
Варламов Кирилл 42 1
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Давыдов Александр 55 1
Захаров Дмитрий 46 1
Князев Александр 17 1
Меркутов Алексей 7 1
Климов Андрей 88 1
Ликсутов Максим 261 1
Багдасарян Дмитрий 25 1
Казаков Сергей 16 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Россия - РФ - Российская федерация 168339 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48050 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55070 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3507 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13871 2
Казахстан - Республика 6111 1
Европа 25026 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8686 1
Канада 5095 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1947 1
Великобритания - Лондон 2435 1
Турция - Турецкая республика 2644 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1048 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1336 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1712 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1122 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1062 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58410 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54068 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8909 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10985 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8975 3
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2323 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8318 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7586 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5698 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9232 2
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Паспорт - Паспортные данные 2887 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 758 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11966 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5846 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27651 2
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 302 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5160 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6613 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 973 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 855 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3627 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1008 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11761 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16340 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 963 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 222 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 48 1
Физика - Physics - область естествознания 2968 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 802 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34281 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3076 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2215 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 246 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3403 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 506 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1893 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2736 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11594 1
Ведомости 1520 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8675 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
РАН - Российская академия наук 2140 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
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