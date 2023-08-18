У российских госслужащих появится «военизированный» оператор связи

«Воентелеком» занимается созданием оператора сотовой связи, который будет предоставлять услуги органам власти. Он создаст защищенную среду обмена данными, но имеет некоторые неудобства для пользователей.



Новый оператор связи

«Воентелеком» занимается созданием собственного оператора сотовой связи, который будет предоставлять услуги органам власти и спецпотребителям. У нового оператора уже есть название — «ВТК-мобайл», как пишет РБК.

«Воентелеком» — специализированная сервисная компания федерального значения, деятельность которой направлена на обеспечение интересов государства в области информационной безопасности и телекоммуникаций, как заявлено на его сайте.

Лицензию на оказание услуг мобильной связи по модели MVNO (виртуальный оператор) «Воентелеком» получил в марте 2019 г. Тестирование сим-карт с отечественной криптографией он начал в 2021 г., как писал тогда РБК.

Доверенная среда

Сим-карты с отечественной криптографией должны создавать «доверенную среду» для обмена данными. «Мы можем быть уверены, что эти данные неуязвимы для внешних или внутренних атак», сказала ранее РБК гендиректор одного из участников проекта по тестированию сим-карт, компании-разработчика сервисов идентификации IDX Светлана Белова.

Фото: Госдума «Воентелеком» создаст оператора защищенной связи для органов власти

«Воентелеком» не единственный, кто работает над такой задачей. В мае 2023 г. CNews сообщал о том, что АО «ГЛОНАСС» создает для госслужащих нового виртуального оператора связи, сеть которого будет являться доверенной средой.



Для граждан и бизнеса такая сим-карта может быть удобна тем, что не раскрывая данные, позволяет предоставить достоверную информацию. Например, при покупке алкоголя или сигарет можно подтвердить, что вам больше 18 лет, не раскрывая даты рождения.

Среди основных минусов такого решения эксперты ранее называли РБК то, что эти сим-карты нельзя свободно продавать в салонах связи, вывозить за рубеж, криптографические ключи необходимо перевыпускать каждые 15 месяцев и др.

Военный телеком

Как телеком-оператор «Воентелеком» по данным CNews обслуживает более 40 тыс. километров кабельных линий, предоставляет услуги IP-телефонии и доступа к интернету 15 тыс. семей военнослужащих. Как сервисная компания организация обслуживает около 300 тыс. единиц техники на более чем 1,5 тыс. объектах Министерства обороны. Интеграционные услуги организация оказывает органам военного управления и предприятиям Минобороны, а также отвечает за компьютерные классы в 73 военных вузах.

Генеральным директором АО «Воентелеком» совсем недавно, в июле 2023 г., был назначен Александр Артамонов, работавший ранее в Минобороны. Он сменил Александра Якунина, который начал исполнять обязанности на этой должности в 2018 г., после ареста своего предшественника Александра Давыдова. Давыдова арестовали в декабре 2017 г. и в 2022 г. осудили по обвинению в мошенничестве при реализации госконтрактов с Минобороны России на поставки радиотехники и осуществлении авторского надзора за спутниковой связью.