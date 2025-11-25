Разделы

IDX Системы управления идентификацией

IDX - Системы управления идентификацией

ООО «Системы управления идентификацией» (IDX) – российский провайдер услуг удаленного удостоверения личности, верификации персональных данных и эксперт в сфере доверенного онлайн-взаимодействия, созданный Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 7 500 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 7 500 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 7 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


25.11.2025 Компания IDX стала участником Ассоциации больших данных 1
12.03.2024 Мошенники попытались запугать CNews, притворившись сотрудниками ФСБ с фальшивыми документами 1
09.11.2023 Представлена платформа цифрового доверия для подтверждения персональных данных 1
18.08.2023 У российских госслужащих появится «военизированный» оператор связи 1
21.03.2022 Какие изменения ждут кадровый рынок в России 1
09.03.2022 IDX расскажет, как быстро проверять соискателей при массовом наборе персонала на конференции CNews «Цифровизация HR 2022» 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
10.07.2019 Власти Москвы построили глобальную систему слежки за гражданами 1
08.07.2019 В России введут уголовную ответственность за неправильную выдачу электронной подписи 1
28.03.2019 Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить 1
29.11.2018 «Российский хакер» потребовал от Reuters прекратить продавать его персональные данные 1
14.11.2018 В России война за большие данные. Сотовые операторы отказываются делиться абонентскими базами с банками 1
29.10.2018 «Тринити» представила комплексные решения для банков 1
30.03.2018 Скандальное приложение GetContact договорилось с властями о легализации в России 1
23.12.2016 ФРИИ инвестировал 70 млн в электронную проверку личности 2
15.09.2014 Система проектирования печатных плат OrCAD PCB Designer предлагается всего за 99 тыс. руб. 1
03.04.2013 ZOOM.CNews рекомендует: подробный обзор флагманского медиаплеера Dune HD Base 3D 1
31.10.2011 R2-D2: Обзор TimeZone Fixer - программы для исправления временных зон на Android-устройствах 1
17.03.2008 TViX HD 5100 – HD-источник для вашего дома 1
31.05.2006 СА объявила о выпуске Introscope 7 1

Ростелеком 10284 2
SAP SE 5419 2
InfoWatch - Инфовотч 1085 2
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 68 1
Tibco Software 84 1
Sparkle 9 1
Broadvision 69 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 56 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 383 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 210 1
OpenText - Vignette 61 1
OpenText - Actuate 9 1
Dune HD - HDI Dune 32 1
Azul Systems 3 1
IBM - Bowstreet 5 1
Invoq Systems 1 1
CA Technologies - Netegrity 26 1
Oracle - Sun Microsystems - SeeBeyond Technology 7 1
Yantra 1 1
Vitria Technology 8 1
Cadence Design Systems - cādence 69 1
Sigma Designs 18 1
HP Autonomy - Interwoven 32 1
Oracle - Retek 35 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 120 1
МегаФон 9847 1
Meta Platforms - Facebook 4524 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1244 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14118 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3104 1
Oracle Corporation 6860 1
Amdocs 133 1
Microsoft Corporation 25220 1
8928 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2249 1
KPMG 270 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4497 1
Naumen - Наумен 681 1
Комус 104 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Линзмастер 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1395 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8128 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Assist - Ассист 215 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2981 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 401 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 476 1
Русагро Группа Компаний 338 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 202 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 209 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12786 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5212 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3108 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3518 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5759 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5219 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3346 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6251 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3446 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2913 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1479 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1275 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Федеральное казначейство России 1876 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 732 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 231 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3396 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3106 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8667 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12241 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56960 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72731 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31509 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4144 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12323 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5868 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25507 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8901 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9733 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1829 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21932 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12951 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5140 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5327 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33827 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7572 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7365 2
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 349 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 535 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3648 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1757 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2829 2
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 213 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12998 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5604 2
MKV - медиаконтейнер 186 2
Xvid - видеокодек 188 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 2
VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 66 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4662 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11507 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12881 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11168 2
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 239 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 793 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9506 2
Вентилятор - Fan 1027 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3922 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1047 2
Google Play - Google Store - Android Market 3422 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5799 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 398 2
SAP NetWeaver 156 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3431 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 919 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Oracle Collaboration Suite - OCS 42 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
SAP Sybase 291 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 421 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 1
GetContact 5 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 139 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 60 1
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки 34 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
VK HR Tek 52 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Cadence OrCAD/Allegro - Cadence Silicon-Package-Board 4 1
Adobe Macromedia JRun 5 1
Fujitsu Interstage 3 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 384 1
Apple - App Store 2999 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 117 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
SAP Ariba 301 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1776 1
Calypso 24 1
Белова Светлана 12 7
Тевс Михаил 3 2
Казаков Сергей 13 2
Дарбинян Саркис 37 1
Варламов Кирилл 42 1
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Давыдов Александр 51 1
Князев Александр 16 1
Муллахметова Гузель 11 1
Меркутов Алексей 7 1
Ликсутов Максим 176 1
Пономарев Михаил 18 1
Кравченко Владимир 2 1
Королев Сергей 44 1
Нагорнов Иван 7 1
Попова Анна 18 1
Глебова Любовь 5 1
Процко Максим 2 1
Хачатуров Вартан 11 1
Салихова Елена 4 1
Якунин Александр 49 1
Артамонов Александр 4 1
Ширшов Павел 76 1
Колесникова Дарья 6 1
Данилов Никита 18 1
Петровская Ирина 7 1
Алимбеков Сергей 29 1
Цыбин Андрей 8 1
Ворогушин Егор 6 1
Исаков Довар 4 1
Максимова Марина 11 1
Гоголев Владимир 1 1
Обидина Наталия 1 1
Русадзе Нина 2 1
Севинч Мастафа 1 1
Финкель Марина 1 1
Саглык Бурак Селахаттин 1 1
Шуваева Виктория 5 1
Williams Dick - Уильямс Дик 2 1
Бокова Людмила 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 156163 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45571 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13556 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53390 2
Казахстан - Республика 5783 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4088 1
Великобритания - Лондон 2406 1
Турция - Турецкая республика 2481 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1068 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1224 1
Европа 24614 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8078 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54822 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51102 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8511 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8328 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4234 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15032 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10501 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8071 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6650 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1288 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6232 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 428 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 942 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2778 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7540 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7250 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5290 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6334 2
Паспорт - Паспортные данные 2721 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2688 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3205 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 257 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2533 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3022 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20291 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 2
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 271 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 729 1
Конституция Российской Федерации 60 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 762 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 282 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6312 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11408 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 836 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 232 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 740 1
HRM - HR брендинг 116 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17357 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2061 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11400 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6009 1
Ведомости 1215 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
РАН - Российская академия наук 2006 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 2
Intel Developer Forum - IDF 278 1
День молодёжи - 27 июня 989 1
