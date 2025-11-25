Разделы

Dune HD HDI Dune

25.11.2025 Рынок подарков в Telegram вырос до $292 млн в 2025 году 1
02.10.2024 Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж 1
14.03.2019 Кинотеатр у вас дома: руководство по обустройству 2
15.11.2018 От чужих Dune к своим Zappiti 1
13.07.2017 Лучшие домашние медиаплееры. Выбор ZOOM 2
25.07.2016 Сервис Divan.TV стал доступен для 2 млн пользователей Dune HD во всем мире 3
09.02.2016 Dune Case - собери свой "Mac Pro" 2
04.11.2015 Важный шаг в изучении призрачных частиц 1
17.01.2014 Мобильное ТВ «МегаФона» теперь доступно абонентам всех операторов 1
11.12.2013 ivi.ru и Dune HD выпустили специальную версию медиаплеера TV-102 4
10.09.2013 Миниатюризация от Dune HD 3
03.04.2013 ZOOM.CNews рекомендует: подробный обзор флагманского медиаплеера Dune HD Base 3D 5
24.01.2013 Dune HD выпустила два бытовых медиаплеера с поддержкой 3D 5
11.09.2012 Dune HD Connect: Full HD-медиаплеер размером с USB-флешку 5
05.09.2012 Opera Software расширит возможности устройств Dune HD 2
20.10.2011 Выбор ZOOM: лучшие медиаплееры 4
08.09.2011 HDI Dune представила топовый медиацентр 5
02.09.2011 Компактные универсалы Dune HD 4
25.08.2011 Обзор медиацентра Western Digital TV Live Hub: победитель войны форматов 1
28.07.2011 Обзор Dune HD Duo: универсальный выбор киномана 6
23.09.2010 HDi Dune представила новый медиаплеер Pro 3
18.08.2010 Samsung UE55C9000SW: тест 3D-LED телевизора по цене автомобиля 1
09.08.2010 Медиаплеер: лучший друг пирата? Правила выбора 2
16.12.2009 Песнь пустыни, возможно, создаётся акустическими лазерами 1
05.12.2008 Выбор Zoom: сетевые медиаплееры на жестких дисках 3
29.10.2008 Лучшие источники видеосигнала осени 3
15.10.2008 Dune BD Prime: сетевой Blu-ray-плеер с расширениями 2
18.09.2008 Новый миниатюрный плеер Dune на российском рынке 5
14.12.2007 RusHD обменяет старый плеер Dune на новый 3
01.06.2007 Dune HD One: DVD-плеер с поддержкой Full HD и Wi-Fi 3
16.01.2007 Dune выпустила на рынок новый видеопроцессор с поддержкой HD 2
18.12.2006 RusHD представила универсальный проигрыватель 3

Публикаций - 32, упоминаний - 89

Dune HD и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12222 5
Apple Inc 12601 4
Sigma Designs 18 3
Samsung Electronics 10605 3
BBK Electronics Corp 324 3
LG Electronics 3671 2
Sony 6629 2
Western Digital Corporation - WDC 573 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 342 2
DViCO 12 2
iconBIT 38 2
Gmini 20 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 83 1
Xiaomi 1955 1
МегаФон 9847 1
Nvidia Corp 3716 1
Haier Group 205 1
Philips 2075 1
Realtek Semiconductor 64 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 199 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 262 1
Otello Corporation - Opera Software 337 1
Meta Platforms - Facebook 4524 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2656 1
Sharp Corporation 1049 1
Seagate Technology 754 1
Yahoo! 3707 1
Verbatim 68 1
Crestron 100 1
VAIO 475 1
Lenovo EMC - Iomega 175 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
IDX - Системы управления идентификацией 20 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 428 1
Xoro Eectronics 80 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 401 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 2
101Hotels.com 456 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 35 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
Композит 97 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Стример НПО 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8128 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10306 23
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4662 22
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4020 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12951 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6303 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9506 14
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3291 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25999 13
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1518 12
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3783 11
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4375 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56960 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5604 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9689 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7686 10
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7365 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4814 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2177 8
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1829 8
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 950 7
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 239 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6164 7
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 405 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11168 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21781 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14970 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4156 6
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 810 6
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 349 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5786 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12694 6
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 213 6
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 861 5
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 827 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3704 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1614 5
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1100 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14351 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5401 5
Google YouTube - Видеохостинг 2875 7
Google Android 14641 5
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 421 5
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 5
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 200 4
Google Play - Google Store - Android Market 3422 3
Google Android TV 350 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 327 3
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 133 3
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 313 3
BBK Popcorn TV 17 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1383 2
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки 34 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7344 2
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 273 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 398 2
Apple Siri - Голосовой помощник 416 2
Google Chromecast 86 2
Apple AirPlay 122 2
Google Picasa Web Albums 156 2
Nvidia Shield TV 9 2
Apple iTunes Store 1115 2
Xiaomi Mi Box 5 1
Logitech Harmony 10 1
Lenovo EMC - Iomega ScreenPlay 6 1
Western Digital - WD Scorpio 9 1
Xiaomi Mi TV Stick 3 1
ArcSoft MediaConverter 1 1
Western Digital - WD HDTV HD 1 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 265 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4090 1
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 1
Microsoft DirectX 717 1
Linux OS 10849 1
BBK DV - серия DVD-плееров. 13 1
Apple iOS 8224 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1901 1
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 1
Дышлевой Константин 1 1
Алексеев Юрий 21 1
Песков Дмитрий 113 1
Россия - РФ - Российская федерация 156163 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53390 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18142 3
Франция - Французская Республика 7971 2
Южная Корея - Республика 6849 2
Земля - планета Солнечной системы 10643 1
Китай - Тайвань 4127 1
Германия - Берлин 729 1
Марокко - Королевство 213 1
Израиль 2782 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3042 1
Африка - Сахара - пустыня 90 1
Египет - Арабская Республика 1044 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11408 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3159 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2952 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5890 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4357 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5270 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1288 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1827 2
Ergonomics - Эргономика 1683 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51102 2
Английский язык 6863 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6369 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3177 2
Физика - Physics - область естествознания 2823 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5824 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1502 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 656 1
Физика - Нейтрино - Neutrino - Геонейтрино - антинейтрино - Geo-Neutrinos 33 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1190 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1824 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1014 1
Видеокамера - Видеосъёмка 704 1
Физика - Осцилляция - Колебания 24 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5296 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5252 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3270 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11713 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4929 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 686 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8511 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6064 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7320 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5371 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6928 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2477 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5973 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2942 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6764 1
CNews - ZOOM.CNews 1853 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 665 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
HFS Research 49 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 61 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
