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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196204
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Xiaomi Mi Box

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.06.2026 VK закупает мощные макбуки для разработчиков мессенджера Max и «VK Видео» 1
31.01.2024 Пользователи «VK Видео» получили быстрый доступ к видеоконтенту на устройствах Xiamo Mi TV, Mi Box и Mi Stick 1
25.11.2019 Лучшие приставки Smart TV 2019 года: выбор ZOOM 4
20.02.2019 Лучшие приставки Smart TV: выбор ZOOM 3
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 2
13.07.2017 Лучшие домашние медиаплееры. Выбор ZOOM 2

Публикаций - 6, упоминаний - 13

Xiaomi Mi Box и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 2175 4
Apple Inc 13038 4
Box inc - box.com - box.net 370 4
Amlogic 57 3
Nvidia Corp 3921 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4840 2
Google LLC 12573 2
Ugoos 1 1
Rombica 14 1
Samsung Electronics 10974 1
X Corp - Twitter 2929 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
ZTE Corporation 800 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9438 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 425 1
ОТР ГК - ОТР 2000 226 1
Dune HD - HDI Dune 32 1
Импроком - Импровизаторы 4 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 521 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1507 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7488 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9626 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13365 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3864 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10529 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6428 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27944 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4171 4
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 867 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3871 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7864 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26449 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22322 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60713 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4162 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1174 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1250 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18173 3
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 178 2
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1147 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15327 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10187 2
Dolby Vision 278 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27045 2
S/PDIF - S/P-DIF - SPDIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 370 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6800 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4730 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4754 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11426 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1967 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1147 2
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 92 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7832 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2410 2
USB mini 338 1
USB micro 973 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 540 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 638 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2765 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 834 1
Google Android 15122 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 4
Google Android TV 376 4
Google YouTube - Видеохостинг 2978 3
Apple Siri - Голосовой помощник 433 3
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 326 3
Apple tvOS 49 3
Nvidia Shield 26 3
Nvidia Shield TV 9 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 3
Apple AirPlay 132 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1585 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3519 2
Apple - App Store 3075 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 2
Google Chromecast 90 2
Apple iTunes Store 1118 2
Google Cast 13 2
Nvidia GeForce NOW 19 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 427 2
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 81 2
Nvidia GameStream Technology 3 2
Ugoos AM 1 1
Rombica Smart Box 4K 1 1
МСОИ - Многофункционального сервиса обмена информацией - госмессенджер 12 1
Apple iPhone 17 135 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7551 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 1
Microsoft Windows 16756 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 1
Apple iCloud 306 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 1
Google Android 7 - Android Nougat 224 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 66 1
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 68 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 863 1
TCL Plex - Смартфон 20 1
Пушной Александр 8 1
Мусагалиев Азамат 6 1
Харламов Игорь - Харламов Гарик 6 1
Старый Андрей 2 1
Дибров Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 163990 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18896 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54340 1
Европа 24879 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47177 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1211 1
Африка - Африканский регион 3624 1
Китай - Тайвань 4221 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1060 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 669 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1055 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 574 1
Россия - УФО - Тюменская область 1347 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 623 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 627 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1043 1
Россия - ПФО - Пензенская область 632 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 962 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1034 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 709 1
Россия - УФО - Курганская область 634 1
Россия - ДФО - Амурская область 925 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 732 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 373 1
Россия - ДФО - Магаданская область 525 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 649 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 782 1
Россия - ЦФО - Костромская область 470 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 384 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 362 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11623 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6643 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5447 2
Металлы - Серебро - Silver 819 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1870 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11312 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56940 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 309 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33240 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7362 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2330 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 165 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 313 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 139 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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