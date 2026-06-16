VK закупает мощные макбуки для разработчиков мессенджера Max и «VK Видео»

Холдинг VK запустил сразу несколько масштабных закупок техники в рамках обновления оборудования и тестирования собственных продуктов, в том числе для работы над созданием национальных платформ. В поле зрения компании — почти 1200 Apple MacBook на новых процессорах M5 за почти $3 млн (более 200 млн руб.) и другая новейшая техника американской корпорации. В планах приобретение разнообразных экземпляров телевизоров, ТВ-приставок, AV-оборудования и пультов управления на сотни миллионов рублей. Техника будет поставляться в офисы разработчиков мессенджера «Макс» и «VK Видео».



Ставка на Apple

Холдинг VK в июне 2026 г. объявил о проведении масштабных закупок техники. Его интересуют устройства Apple, а также разнообразная телевизионная техника. Закупки проводятся в пользу не только ООО «ВК», но и ООО «Единое видео» и ООО «Мах», развивающих будущую национальную видеоплатформу и нацмессенджер Max. На эти цели в 2025 г. они получили от государства 40 млрд руб.

Так, на платформе «Росэлторг» в настоящее время проводится масштабная закупка Apple MacBook для «ВК», «Единое видео» и «Мах». Общая стоимость техники превышает $2,8 млн, а число потребовавшихся устройств в рамках данной закупки — почти 1200 единиц.

Photogenica - Vadymvdrobot VK активно обновляет технику

Речь идет о ноутбуках MacBook Air и MacBook Pro. Закупка разбита на шесть лотов, в каждом из которых представлены разные модели и конфигурации.

Вся закупаемая техника работает на новейших процессорах Apple серии M5 — это третье поколение собственных чипов Apple, построенных по 3-нанометровому техпроцессу. Главная «фишка» новых чипов — Neural Accelerator в каждом ядре GPU. Ноутбуки оптимизированы для работы с искусственным интеллектом «на устройстве»: запуск больших языковых моделей (LLM), генерация изображений, работа с нейросетями. Они позвляют работать локально, без отправки данных в облако, что гарантирует скорость и конфиденциальность.

Самый крупный лот — это приобретение сразу почти 700 MacBook. Из них 607 ноутбуков нужны головной компании VK, 29 — для «Мах» и 60 — для «Единого видео». Начальная цена — $1,2 млн.

Среди устройств есть и заметные экземпляры. Например, 65 ноутбуков — это флагманские MacBook Pro 14" и 16" на процессоре M5 Max. На базе этих рабочих станций — 18‑ядерный центральный процессор, 40‑ядерный графический процессор, 64 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ сверхбыстрого SSD с пропускной способностью 614 ГБ/с. Такая конфигурация позволяет одновременно работать с несколькими потоками 8K-видео, сложными 3D-сценами и тяжелыми моделями искусственного интеллекта. У ноутбуков эталонный дисплей Liquid Retina XDR, порты Thunderbolt 5 и до 24 часов автономной работы. Они необходимы холдингу VK и «Единому видео». При этом варианты попроще предназначены для компании «Мах».

Росэлторг В лотах представлены разные типы устройств

Для участия в отборе поставщики должны подтвердить опыт поставок ноутбуков Apple за последний год на суммы от $65 тыс. до $600 тыс. в зависимости от лота. Победители определяются по минимальной цене.

Еще одно направление закупок — iPhone различных конфигураций. Так, компания закупает эту техники для нужд «Мах», который непосредственно разрабатывает нацмессенджер. Правда, одна из последних закупок — 7 Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ — была отменена по неназванным причинам.

Скупка телевизоров

Еще одно направление для трат – приобретение телевизионной техники. Как следует из материалов, размещенных в базе закупок «Росэлторг», компания приобретает в том числе телевизоры старых годов выпуска для нужд ООО «Единое видео».

В закупочном лоте соседствуют телевизоры совершенно разных брендов, диагоналей и поколений — от бюджетного 43‑дюймового WildRed с разрешением Full HD до премиального 75‑дюймового Samsung 2023 г., а также модели «Сбера» с голосовым ассистентом GigaChat, новинки Xiaomi 2026 г., техника LG с webOS разных версий, Toshiba на VIDAA и даже малоизвестный Whale TV на собственной ОС. В списке представлены экземпляры 2022–2025 гг. выпуска, работающие как минимум на семи различных платформах («Салют ТВ», Tizen, webOS, VIDAA, Google TV, whaleOS и ОС WildRed, разработанная на базе Android для российских телевизоров).

Еще одна закупка проводится также для «Единое видео». В составе лота — приставки и аксессуары для ТВ-оборудования. Целый набор устройств для управления ими и расширения их функционала: от флагманского стримингового плеера Apple TV 4K с 128 ГБ памяти и Ethernet до компактных Android-приставок вроде Xiaomi Mi Box S, Movix Go и Tanix W2 Ultra, а также специализированного IPTV-ресивера TVIP S-Box v.706V и даже одноплатного компьютера Raspberry Pi 3 Model B.

К ним прилагаются пульты дистанционного управления — LG Magic Motion с микрофоном и Apple Siri Remote первого поколения. Все эти устройстватак или иначе транслируют контент на экран и поддерживают 4K.

Также VK объявил о масштабной закупке широкого спектра цифровых устройств одни лотом — от смартфонов и планшетов до телевизионных и игровых приставок, AV-оборудования (ресиверов, колонок, усилителей) и гарнитур. Общая сумма поставки — 183 млн руб. Она планируется на пять адресов в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно техническому заданию, весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, с гарантией не менее 12 месяцев. При этом заказчик допускает вскрытие упаковки для нанесения гравировки на клавиатуру ноутбуков или предустановки отечественного ПО.

Обновление и технические эксперименты

В VK прокомментировали масштабные закупки техники в 2026 г. В компании проходит обновление.

«Закупка офисной техники и мобильных устройств — стандартный процесс для российских ИТ-компаний. Парк техники в VK обновляется раз в несколько лет. Это делается, чтобы повседневная работа сотрудников холдинга была комфортной и эффективной», — заявили CNews в пресс-службе компании.

В VK отметили, что техника также закупается для тестирования приложений на всех платформах, операционных системах и самых популярных устройствах пользователей.

«Мы должны быть уверены, что сервисы VK работают стабильно даже на старых моделях смартфонов, планшетов, приставок, SmartTV. По итогу открытого конкурса VK выберет несколько победителей, которые предложат наиболее комфортные и выгодные условия поставки», — заявили в компании.

Нацплатформы на базе VK

Для проведения масштабных у VK есть средства. В апреле 2025 г. «Коммерсант» сообщал, что Минцифры выделило 4 млрд руб. на создание и развитие «многофункционального сервиса обмена информацией». Эти средства были направлены в уставный капитал компании «Единое видео», которая входит в экосистему VK. Как выяснило издание, под этим проектом подразумевается разработка корпоративного мессенджера Max, который развивает ООО «Мах».

Помимо этого, «Единое видео» получило от государства 39,5 млрд рублей — на создание, развитие, эксплуатацию и продвижение национальной видеоплатформы. Этот проект реализуется на базе «VK Видео» — флагманского видеосервиса холдинга, который призван стать одной из альтернатив Youtube.

Примечательно, что 3 июня 2026 г. Apple без официальных объяснений удалила из App Store российский национальный мессенджер Max. Теперь легально установить приложение на iPhone или iPad невозможно — App Store является единственным официальным источником приложений для устройств Apple.

Холдинг VK тогда подтвердил факт удаления, заявив, что ранее установленные версии продолжают работать, но компания уже направила запрос в Apple о причинах и работает над устранением проблемы.