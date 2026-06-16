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Next Media Group WildRed

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.06.2026 VK закупает мощные макбуки для разработчиков мессенджера Max и «VK Видео» 1
03.08.2020 «М.Видео» начала выпуск дешевых смарт-ТВ под собственной торговой маркой 2
18.06.2019 Сеть «Эльдорадо» запустила производство и продажу техники под собственной торговой маркой 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Next Media Group и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 216 1
Leff 7 1
HiTechnic 11 1
Next Media Group - Некст Медиа 39 1
Yandex - Яндекс 9052 1
Apple Inc 13038 1
DEXP 64 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4840 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2885 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
Hyundai Motor Company 432 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 249 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 317 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1163 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1174 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7488 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2732 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1250 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1186 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 756 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 128 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 351 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9626 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21396 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3864 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6428 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27944 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27045 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5804 1
Яндекс.Эфир 18 1
Raspberry Pi B Model 29 1
М.Видео-Эльдорадо - Novex 34 1
Apple iPhone 17 135 1
Google YouTube - Видеохостинг 2978 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7551 1
Google Android 15122 1
Google Android TV 376 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 159 1
Google Android 7 - Android Nougat 224 1
МСОИ - Многофункционального сервиса обмена информацией - госмессенджер 12 1
Ли Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 163990 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 957 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1690 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6092 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26927 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2242 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3798 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52838 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3301 1
Зоология - наука о животных 2852 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1114 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11312 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7667 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2330 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450202, в очереди разбора - 728174.
Создано именных указателей - 196204.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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