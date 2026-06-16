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Next Media Group WildRed
СОБЫТИЯ
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Next Media Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 216 1
|Leff 7 1
|HiTechnic 11 1
|Next Media Group - Некст Медиа 39 1
|Yandex - Яндекс 9052 1
|Apple Inc 13038 1
|DEXP 64 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4840 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163990 2
|Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 957 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1690 1
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