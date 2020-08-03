«М.Видео» начала выпуск дешевых смарт-ТВ под собственной торговой маркой

«М.Видео-Эльдорадо» начала продажи смарт-телевизоров с 4К-дисплеями под собственной торговой маркой Novex. Модели новой серии поставляются с прошивкой «Яндекса» с голосовым поиском и доступом к 200 каналам через «Яндекс.эфир». Линейка включает пока только два телевизора.



Смарт-ТВ российского производства

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи телевизоров в среднем ценовом сегменте под маркой Novex. Как сообщили CNews представители группы, продаваться они будут с предустановленным программным обеспечением «Яндекса» для смарт-ТВ.

Первыми представителями новой линейки смарт-ТВ Novex с платформой «Яндекса» стали модели NVX-43U329MSY на 43 дюйма и 65-дюймовая NVX-65U321MSY стоимостью 18 тыс. руб. и 35 тыс. руб. соответственно. Оба телевизора характеризуются поддержкой разрешения Ultra HD или 4К (3840x2160 точек), IPS-матрицей, частотой обновления 60 Гц и поддержкой режима HDR10.

К преимуществам своих новых смарт-ТВ Novex «М.видео-Эльдорадо» относит их более низкую стоимость в сравнении с конкурентами. По данным компании, средняя цена умных телевизоров с экраном от 30 до 44 дюймов в России составляет в пределах 20-22 тыс. руб.

Novex NVX-43U329MSY

Другими словами, NVX-43U329MSY стоит на 20% дешевле. Представители «М.видео-Эльдорадо» объясняют такую разницу локальной разработкой и производством телевизоров Novex, но где именно собираются эти ТВ, они не уточняют.

Бренд с историей

Novex – это собственная торговая марка «М.Видео-Эльдорадо», которой было решено дать вторую жизнь. Впервые она была запущена в 2006 г., и под ней продавалась различная техника, в том числе и бытовая – микроволновые печи, пылесосы, фены и др., а также телевизоры, на тот момент без приставки «смарт». Впоследствии продажи были остановлены, но по состоянию на 3 августа 2020 г. техника Novex присутствовала в каталоге «М.Видео-Эльдорадо» - к примеру, в нем можно было найти MP3-плеер Novex NFP-2006 с 2 ГБ встроенной памяти и газовую панель Novex ND 6020 B.

По случайному совпадению на момент публикации материала в России существовал интернет-магазин под аналогичным названием - Novex.ru. Его ассортимент включает бытовую технику, товары для автомобилей и домашних животных, а также различные косметические средства и бытовую химию.

Почему именно смарт-ТВ

Стремление в «М.видео-Эльдорадо» выпустить новую линейку смарт-ТВ под своим брендом продиктовано тем, что в России растет спрос подобные телевизоры. Согласно статистике компании, по итогам первой половины 2020 г. отечественный рынок ТВ вырос на 16% в количественном (3,4 млн реализованных телевизоров) и на 7,5% в денежном эквивалентах (выручка достигла 72 млрд руб.). Из всех проданных за этот период моделей на смарт-ТВ пришлось 55%, и они принесли 80% выручки. С поддержкой разрешения 4К в настоящее время продается каждый третий телевизор, тогда как год назад на них приходилась лишь четверть штучных продаж, а 2017 г. – 15%. В денежном выражении на такие модели приходится 60% от суммарного финансового объема рынка.

Смарт-функции «Яндекса»

Свою прошивку для умных телевизоров интернет-гигант «Яндекс» выпустил в конце апреля 2020 г. CNews писал, что в ее основе лежит ОС Google Android (используется открытая версия Android Open Source Project), и в случае телевизоров Novex это Android 7.1 Nougat. Эту прошивку, отметим, можно встретить и на смарт-ТВ других брендов, в том числе Leff и Dexp. С июня 2020 г. прошивку «Яндекса» на свои телевизоры устанавливает и компания Hyundai.

Главная страница платформы «Яндекса»

Интерфейс новой платформы «Яндекса» включает в себя в первую очередь возможность просмотра 200 телеканалов из состава сервиса «Яндекс.эфир». Вместе с ними есть интегрированная поддержка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD», и в дополнение к этому ТВ-платформа позволяет запускать приложения кинотеатров Ivi, Okko, TVzavr, Megogo и Tvigle, плюс есть возможность просмотра YouTube.

Дополнительно в системе имеется функция голосового поиска фильмов, роликов и сериалов по названию, жанру, актеру или автору передачи. Традиционный «буквенный» способ поиска здесь тоже присутствует.

В ТВ-платформе «Яндекса» реализованы рекомендации к просмотру. Рекомендованный контент будет отображаться на главном экране, и для каждого из предложенных, а также найденных самостоятельно фильмов или сериалов платформа покажет детальное описание. Новой платформой «Яндекса» могут пользоваться и взрослые, и дети, но для совсем юных зрителей в ней присутствует так называемый «детский» режим. Его активация позволяет заблокировать доступ, к примеру, к фильмам и сериалам, предназначенным для зрителей старше определенного возраста, а для его отключения потребуется ввести защитный пин-код.

Другие телевизоры Novex

На 3 августа 2020 г. линейка телевизоров Novex состояла из 11 моделей, самая доступная из которых – это 24-дюймовая NVT-24H101W с разрешением 1366х768 точек (HD) и стоимостью 5800 руб. В ассортименте бренда есть и несколько смарт-ТВ, но без прошивки Яндекса – к примеру, на 39-дюймовом NVT-24H101W с HD-разрешением за 14 тыс. руб. установлена оболочка Wildred, тоже российской разработки.

39-дюймовый телевизор Novex с прошивкой Wildred

Wildred – продукт отечественной компании Next Media Group (ООО «Некст Медиа»). Прошивка базируется на Android, и в список ее базовых функций входят голосовой поиск, поддержка 100 телеканалов, радиостанций, доступ в YouTube и др.