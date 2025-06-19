Разделы

Google AOSP Android Open Source Project Android Open Source Platform


СОБЫТИЯ

19.06.2025 В России наладят выпуск смартфонов с гибким экраном на российском Android. Они будут дорогими

ому сегменту По словам собеседника «Ведомостей» в неназванной крупной ИТ-компании, «Ред ОС М» – это AOSP «четырехлетней давности без каких-либо глубоких изменений». Он добавил также, что «даже

24.02.2025 ФСТЭК выступила против использования AOSP-систем в государственном секторе из-за угроз кибербезопасности

техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) сочли, что выстроенные на Android Open Source Project (AOSP) мобильные операционные системы (ОС) несут риски, если применять их в российских государ
22.11.2023 «Ростелеком» потребовал удалить из реестра ПО известную мобильную ОС за связь с Android. Это прямой конкурент «Авроры»

этой системы лежит бесплатная и полностью открытая версия ОС Android – Android Open Source Project (AOSP). «Ред ОС М» – это детище компании «Ред софт», более известной другой своей системой – н
30.06.2023 Google удаляет приложения для звонков и SMS из бесплатной версии Android. Это ударит по России

т-гигант Google прекратил поддержку двух ключевых приложений в составе Android Open Source Project (AOSP) – открытой и бесплатной версии всем известной ОС Android. Речь о программах, которыми м
03.04.2023 Российская национальная мобильная ОС под угрозой из-за США

е опасения у российских разработчиков вызывает использование платформы Android Open Source Project (AOSP), условно бесплатной и поставляющейся без мобильных сервисов Google. Правовые риски испо
23.05.2022 Глупая инициатива Xiaomi лишит Android главного преимущества перед iPhone, а россиян оставит без банковских приложений

годаря усилиям одного из ее инженеров под псевдонимом duguowei (он использует его на форуме проекта AOSP, Android Open Source Project, нефирменная версия Android без включения сервисов Google)

12.07.2016 Мошенники подписывали пользователей Android на платные контент-услуги посредством уязвимости в браузере AOSP

зи МТС раскрыла схему, при которой мошенники могли подписывать абонентов на платные контент-услуги без их ведома. В группе риска оказались владельцы смартфонов Android, пользующиеся штатным браузером AOSP, который на сегодняшний день применяется в операционных системах, не обновленных до версии Android 5.0, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». Для реализации мошеннической схемы кибер

Публикаций - 138, упоминаний - 211

CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
CNews AWARDS - награда 549 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

