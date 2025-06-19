Получите все материалы CNews по ключевому слову
|19.06.2025
|
В России наладят выпуск смартфонов с гибким экраном на российском Android. Они будут дорогими
ому сегменту По словам собеседника «Ведомостей» в неназванной крупной ИТ-компании, «Ред ОС М» – это AOSP «четырехлетней давности без каких-либо глубоких изменений». Он добавил также, что «даже
|24.02.2025
|
ФСТЭК выступила против использования AOSP-систем в государственном секторе из-за угроз кибербезопасности
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) сочли, что выстроенные на Android Open Source Project (AOSP) мобильные операционные системы (ОС) несут риски, если применять их в российских государ
|22.11.2023
|
«Ростелеком» потребовал удалить из реестра ПО известную мобильную ОС за связь с Android. Это прямой конкурент «Авроры»
этой системы лежит бесплатная и полностью открытая версия ОС Android – Android Open Source Project (AOSP). «Ред ОС М» – это детище компании «Ред софт», более известной другой своей системой – н
|30.06.2023
|
Google удаляет приложения для звонков и SMS из бесплатной версии Android. Это ударит по России
т-гигант Google прекратил поддержку двух ключевых приложений в составе Android Open Source Project (AOSP) – открытой и бесплатной версии всем известной ОС Android. Речь о программах, которыми м
|03.04.2023
|
Российская национальная мобильная ОС под угрозой из-за США
е опасения у российских разработчиков вызывает использование платформы Android Open Source Project (AOSP), условно бесплатной и поставляющейся без мобильных сервисов Google. Правовые риски испо
|23.05.2022
|
Глупая инициатива Xiaomi лишит Android главного преимущества перед iPhone, а россиян оставит без банковских приложений
годаря усилиям одного из ее инженеров под псевдонимом duguowei (он использует его на форуме проекта AOSP, Android Open Source Project, нефирменная версия Android без включения сервисов Google)
|12.07.2016
|
Мошенники подписывали пользователей Android на платные контент-услуги посредством уязвимости в браузере AOSP
зи МТС раскрыла схему, при которой мошенники могли подписывать абонентов на платные контент-услуги без их ведома. В группе риска оказались владельцы смартфонов Android, пользующиеся штатным браузером AOSP, который на сегодняшний день применяется в операционных системах, не обновленных до версии Android 5.0, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». Для реализации мошеннической схемы кибер
