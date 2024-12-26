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Комлев Вячеслав



26.12.2024 «Ред Софт» и Passion объявили о сотрудничестве 1
26.03.2024 Готовится массовая скупка разработчиков российских Linux. Они срочно понадобились государству и ИТ-гигантам 1
19.01.2023 У создателя одной из главных российских ОС появился директор по гостайне — специалист по недвижимости 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Комлев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 700 3
Ростелеком 9701 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Microsoft Corporation 24625 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Unsplash 763 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Linux OS 9937 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
Microsoft Windows 15657 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 71 1
Веселкин Кирилл 3 2
Зотов Сергей 3 2
Рустамов Рустам 412 2
Комиссаров Дмитрий 223 1
Фролов Денис 54 1
Сизоненко Григорий 39 1
Сивцев Илья 140 1
Анисимов Максим 27 1
Коптев Алексей 6 1
Митрошин Анатолий 3 1
Урванов Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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