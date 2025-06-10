Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зотов Сергей
УПОМИНАНИЯ
Зотов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Стриго Кэпитал - Strigo Capital 15 1
|Unsplash 1045 1
|Агентство Финансовой Поддержки 10 1
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 1
|Рустамов Рустам 454 2
|Веселкин Кирилл 3 2
|Митрошин Анатолий 3 2
|Коптев Алексей 6 2
|Комлев Вячеслав 3 2
|Фролов Денис 56 1
|Чепко Владимир 4 1
|Сивцев Илья 158 1
|Сизоненко Григорий 40 1
|Петрова Екатерина 20 1
|Комиссаров Дмитрий 228 1
|Урванов Евгений 1 1
|Анисимов Максим 28 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149593 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.