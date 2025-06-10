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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176652
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Зотов Сергей


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Госконцерн прибрал к рукам треть гигантского разработчика российских Linux и Android 1
26.03.2024 Готовится массовая скупка разработчиков российских Linux. Они срочно понадобились государству и ИТ-гигантам 1
19.01.2023 У создателя одной из главных российских ОС появился директор по гостайне — специалист по недвижимости 1
02.10.2018 Банк «Санкт-Петербург» внедрил SAS 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Зотов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 815 3
VK - Mail.ru Group 3486 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 340 1
Базальт СПО - BaseALT 707 1
Microsoft Corporation 24874 1
Ростелеком 9955 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4168 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 448 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 142 1
SAS Institute 996 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1124 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 15 1
Unsplash 1045 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2010 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12104 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26088 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6357 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7695 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 929 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2070 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 1
Предпроектное обследование 80 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7092 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7579 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 285 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5022 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2236 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11773 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1070 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1134 2
Linux OS 10271 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 869 1
Microsoft Windows 15927 1
Новые облачные технологии - МойОфис 822 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 81 1
Ред Софт - Ред Адм 57 1
SAS Visual Statistics 4 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 27 1
SAS Visual Analytics 14 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 37 1
Рустамов Рустам 454 2
Веселкин Кирилл 3 2
Митрошин Анатолий 3 2
Коптев Алексей 6 2
Комлев Вячеслав 3 2
Фролов Денис 56 1
Чепко Владимир 4 1
Сивцев Илья 158 1
Сизоненко Григорий 40 1
Петрова Екатерина 20 1
Комиссаров Дмитрий 228 1
Урванов Евгений 1 1
Анисимов Максим 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9182 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5260 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2004 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6375 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2279 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24848 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1770 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 519 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8005 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5034 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7979 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1988 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3312 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2492 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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