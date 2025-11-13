Разделы

Петрова Екатерина


СОБЫТИЯ


13.11.2025 «Ростелеком» скупает по кусочкам разработчика знаменитого российского Linux 1
26.03.2024 Готовится массовая скупка разработчиков российских Linux. Они срочно понадобились государству и ИТ-гигантам 1
06.09.2023 В софтверной индустрии 44% рабочего времени сотрудников в 2023 году приходится на удаленный режим работы 1
08.08.2023 Под Москвой появился новый производитель ПК и печатных плат, близкородственный создателям ОС Linux Alt 1
25.07.2023 Зарплата разработчиков ПО в 2022 год выросла в среднем на 11% 1
22.06.2021 «Вымпелком» и Generations приступили к отбору проектов в области персональной безопасности 1
24.07.2019 Российский «убийца» Windows и Office будет продаваться с большой скидкой 1
24.06.2019 «Платформа ОФД» выпустила бесплатное приложение для онлайн-аналитики продаж 1
22.04.2019 ВТБ подвел итоги первого корпоративного акселератора 1
19.04.2019 Ferring и GenerationS начинают поиск ИТ-стартапов в области репродуктивной медицины 1
26.03.2019 АЛРОСА выбрала пять стартапов для сотрудничества 1
26.02.2019 Завершен прием заявок на участие в конкурсе стартапов «Алроса» 1
05.02.2019 ВТБ запустил семь пилотных проектов со стартапами из акселератора банка 1
24.12.2018 170 стартапов претендуют на сотрудничество с ГК «Илим» 1
15.11.2018 РВК начинает отбор технологических стартапов для «Алроса» 1
06.09.2018 «ВТБ» завершил прием заявок от стартапов на участие в акселераторе на базе GenerationS 1
17.07.2018 Unilever запустила в России корпоративный акселератор для FMCG-стартапов 1
26.06.2018 Минкомсвязи потребовало увеличить свой бюджет и штат топ-чиновников наперекор Приходько 1
16.03.2018 Microsoft стала технологическим партнером GenerationS 1
02.12.2016 Бывшая команда «Альт линукс» получила на новый Linux-проект 100 миллионов 1
21.05.2015 Самые богатые чиновники Минкомсвязи и Роскомнадзора основной доход получают за счет жён 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Петрова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25202 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 778 4
ИВК - Информационная внедренческая компания 196 3
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 6 2
Аргус НТЦ - Аргус Научно-Технический Центр 5 2
Synpatic 3 2
WantResult 2 2
Ростелеком 10264 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 242 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 56 1
Открытые технологии 715 1
ВымпелКом - Voca Tech - Вока Тек 10 1
Titan Power Solution - Тайтэн Пауэр Солюшн 4 1
Ростех - Сириус НПП концерн 30 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 349 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 35 1
ИВК - ВН-системы - Высоконадежные системы 3 1
Новые облачные технологии (НОТ) 460 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 345 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 125 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9169 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 61 1
Аурига - Auriga 74 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 106 1
Getmobit - Гетмобит 38 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2418 1
VK - Mail.ru Group 3518 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14056 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4470 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 480 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 380 1
Ред Софт - Red Soft 974 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 21 9
РВК - Российская венчурная компания 555 8
Агентство Финансовой Поддержки 10 3
ВТБ Корпоративный акселератор 26 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2978 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 249 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 1
Mazda Motor Corporation 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ferring Pharmaceuticals 2 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 17 1
Почта России ПАО 2229 1
Unilever - Юнилевер Русь 161 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12752 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6247 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4825 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2913 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5210 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2142 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 780 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72414 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56661 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12953 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22803 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8102 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27037 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31768 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3611 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8032 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6998 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2148 2
Repository - Репозиторий 1023 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1457 2
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 60 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17533 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7347 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25524 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22855 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6640 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9943 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1812 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12265 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12199 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2353 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12158 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 614 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1233 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1180 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1451 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5835 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 154 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4415 1
NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии 22 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 320 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 965 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17756 1
Data monetization - Монетизация данных 1810 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11467 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21877 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5939 1
Новые облачные технологии - МойОфис 873 4
Linux OS 10822 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 214 2
Google Android 14613 2
Microsoft Windows 16265 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 938 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 246 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1202 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 97 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 142 1
Сател - Зиакс - Ziax 9 1
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 1
Toyota Land Cruiser 27 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 31 1
Mitsubishi ASX - Mitsubishi Active Sports Crossover 3 1
FreePik 1388 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 91 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 984 1
Apple iOS 8205 1
Google Play - Google Store - Android Market 3414 1
Apple macOS 2227 1
Microsoft Office 3925 1
Intel x86 - архитектура процессора 1976 1
Apple - App Store 2989 1
Microsoft Azure 1456 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 539 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 245 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 255 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1775 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1502 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1409 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 738 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1322 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1278 1
Сизоненко Григорий 44 4
Чепко Владимир 5 4
Козырев Алексей 326 2
Доронкин Алексей 6 2
Амелькин Дмитрий 2 2
Коровин Иван 8 2
Понькин Александр 31 2
Казанская Мария 4 2
Мин Александра 9 2
Черненко Андрей 73 2
Волин Алексей 122 2
Новодворский Алексей 110 2
Чурсин Игорь 21 1
Приезжева Антонина 20 1
Калугин Сергей 168 1
Авербах Владимир 127 1
Приходько Сергей 28 1
Кузнецов Роман 14 1
Лаптева Ирина 9 1
Клоков Александр 4 1
Чубарь Алексей 15 1
Мысев Максим 2 1
Яцеленко Николай 25 1
Осадчая Екатерина 47 1
Ларина Екатерина 12 1
Фарыгин Владимир 3 1
Фарыгин Антон 5 1
Гречкин Дмитрий 4 1
Левин Дмитрий 46 1
Панышев Дмитрий 12 1
Зотов Сергей 4 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Дегтярева Наталия 19 1
Сивцев Илья 164 1
Васина Светлана 6 1
Камеко Дарья 2 1
Рукавишникова Мария 22 1
Фролов Денис 61 1
Никитин Геннадий 2 1
Козлов Игорь 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 155663 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45487 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18459 4
Канада 4977 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53326 2
Казахстан - Республика 5777 2
Европа 24595 2
Финляндия - Финляндская Республика 3656 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14456 2
Латвия - Латвийская Республика 823 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 1
Армения - Республика 2366 1
Беларусь - Белоруссия 6010 1
Швеция - Королевство 3671 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4246 1
Германия - Федеративная Республика 12917 1
Россия - СФО - Новосибирск 4623 1
Бразилия - Федеративная Республика 2442 1
Евразия - Евразийский континент 626 1
Грузия 1280 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 433 1
Россия - ПФО - Самарская область 1440 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2898 1
Япония 13513 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5474 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50987 6
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 571 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54688 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10125 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7297 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2752 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14962 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17294 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6263 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8886 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 350 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1057 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6301 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 203 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1168 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 987 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 918 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4897 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8302 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31603 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5277 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8036 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6864 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1110 1
Аренда 2573 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2494 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 465 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3189 1
Инфляция 119 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1523 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5238 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6633 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4226 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11675 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25798 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4305 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20220 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4734 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1117 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2129 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8344 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3724 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 257 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2588 1



