«Вымпелком» и Generations приступили к отбору проектов в области персональной безопасности

GenerationS и «Вымпелком» приступили к отбору технологических проектов в области персональной безопасности. Принять участие в отборе смогут стартапы, предлагающие решения по следующим ключевым направлениям.

Системы и сервисы, помогающие предотвратить мошенничество в отношении клиентов компании, построенное на основе техник социального инжиниринга; системы обучения клиентов (физических лиц), формирующие навыки препятствия мошенничеству на основе социального инжиниринга; системы антифишинга; средства аутентификации клиента; продукты и решения для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных клиентов; решения, применяющиеся для безопасности имущества в условиях развития Интернета вещей (IoT); решения, предназначенные для обеспечения социальной и физической безопасности клиентов и их близких; решения для устранения цифровых следов, в т.ч. с использованием Context-Aware Behavioural Analytics и Breach Detection Systems.

Подать заявку могут стартапы со всего мира с уровнем готовности решения не ниже TRL 5-6 до 22 июля в личном кабинете на сайте GenerationS.

Всего планируется отобрать не менее 25 инновационных решений в области персональной безопасности для дальнейшего пилотирования в компании. Лучшие проекты смогут получить финансовую поддержку при выходе в новые регионы, а также экспертизу «Билайн».

Екатерина Петрова, директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS, сказала: «Сегодня телеком-рынок в России и мире особенно активен и открыт к инновационным решениям, что рождает интересные, порой уникальные предложения от стартапов. Для GenerationS, который уже имеет опыт работы в телеком-секторе, совместный проект с Билайн станет еще одной интересной вехой, которая откроет возможности роста для многих российских и международных проектов. Обладая широкой сетью экосистемных партнёров по всему миру, мы уверены, что найдем подходящие технологии, отвечающие современным требованиям и запросам компании. Для российских проектов – это отличная возможность включить в свое портфолио клиентов такого крупного игрока и лидера рынка, как Билайн, а для зарубежных – выйти на российский рынок».

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн», сказал: «Персональная безопасность клиента – приоритет в работе Билайн, поэтому все, что связано с предотвращением мошенничества, обеспечением защиты конфиденциальных данных наших пользователей, антифишингом и т.д., является для нас крайне важной задачей. Мы уверены, что сотрудничество с GenerationS поможет найти команды со свежим взглядом, горящими глазами и желанием изменить мир, которые помогут нам преуспеть в нелегкой борьбе с мошенничеством. А мы, в свою очередь, поможем им финансированием и экспертизой Билайна».