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NASA TRLs NASA Technology readiness levels Уровень готовности технологии

NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.07.2026 На Сахалине создают топливный элемент нового поколения 1
30.09.2025 В России запущен проект морских пассажирских беспилотников с инвестициями 100 миллионов 1
14.07.2025 В России создается миллиардный фонд для инвестиций в БПЛА на ранних рискованных стадиях 1
07.07.2025 «Свеза» разработала поисковую систему для анализа технологий переработки балансовой древесины 1
06.06.2024 Сбербанк в партнерстве со стартап-студией МФТИ запускают стартап-студию для развития DeepTech-проектов 1
22.06.2021 «Вымпелком» и Generations приступили к отбору проектов в области персональной безопасности 1
26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 2
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 1
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 1
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 6
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 8
09.09.2019 России нужно 54 миллиарда на торжество виртуальной реальности 9
26.08.2019 России нужен 51 миллиард на вторую квантовую революцию 4
19.02.2019 Власти выделят миллиарды на большие данные, искусственный интеллект и блокчейн 2
07.04.2015 НП «ГЛОНАСС» возглавило рабочую группу по разработке правил ООН 1
22.10.2010 Гибридный грузовик станет базой для лазерного оружия 1
10.07.2007 Технология лазерной спутниковой связи готова к внедрению 3
12.09.2006 Услуги навигации пользуются популярностью среди владельцев 3G-телефонов 1
16.05.2006 MTV откроет продажу музыки и видео в интернете 1
07.04.2003 Венчурный капитал - основа технологического превосходства в войне 1

Публикаций - 23, упоминаний - 50

NASA TRLs и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9684 6
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 149 5
Google LLC 12628 5
Ростелеком 10888 3
Intel Corporation 12787 3
Квантом 11 2
ЦБСТ АНО - Центр беспилотных систем и технологий 7 2
Yandex - Яндекс 9133 2
Восход ФГБУ НИИ 718 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3440 2
Microsoft Corporation 25723 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3006 2
Honeywell 308 2
Quantum Technologies Flagship 3 2
QDTI - Quantum Diamond Technologies 1 1
RealNetworks Products and Services 355 1
Тинфотоника 1 1
Сенсорные Системы 77 1
Rhapsody 59 1
Siemens AG - Siemens Group 2667 1
Fieldbit 1 1
Wave Systems - Safend 12 1
Беспилотные авиационные системы 92 1
Dephan - Дефан 2 1
Amazon Inc - Amazon.com 3260 1
Apple Inc 13095 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
Autodesk 639 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 263 1
Fujitsu 2101 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 595 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9485 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1909 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Epic Games 171 1
Dassault Systemes 234 1
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 126 1
Квант-Телеком 11 1
Captoglove 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8778 4
РВК - Российская венчурная компания 571 3
ГПБ - Газпромбанк 1264 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
РЖД - Российские железные дороги 2086 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Газпром ПАО 1485 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 613 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 909 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 530 2
Северсталь ПАО - Severstal 620 2
Роснефть НК - нефтяная компания 559 2
Татнефть 241 2
Volkswagen Group - VW 307 2
ПСБ - Промсвязьбанк 956 2
Газпром нефть 716 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 2
Airbus Group - Airbus Industries 246 2
Транснефть 335 2
Сконтел 10 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Новатэк Новафининвест 72 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Lockheed Martin 777 2
General Dynamics 60 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1721 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 23 1
Арикапитал УК 6 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
UPS 216 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 484 1
TÜV Rheinland Group 179 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 85 1
Alpari - Альпари 67 1
Venture Capital 40 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 112 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 35 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2319 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3420 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13684 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3189 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5939 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 408 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3621 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3574 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3848 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5401 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1928 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 311 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
Минтранс РФ - НИИАТ - Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта 10 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1677 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1890 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 88 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 182 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1403 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 78 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 72 1
Национальная квантовая лаборатория 9 5
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13810 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25935 10
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1567 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25358 9
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 685 8
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 284 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64503 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11475 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21979 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22466 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24232 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27244 6
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10145 4
Субтехнологии 21 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13146 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3565 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3635 4
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 540 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6395 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10714 3
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5139 3
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 285 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13425 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4999 3
9-мм пистолет Макарова 7 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 2
Linux OS 11462 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2967 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 520 2
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 9 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
Schneider Electric - Aveva AVP - Aveva Activity Visualization Platform 1 1
Интеррос - Восход - Flymar - автономное судно 3 1
Google Chrome - браузер 1691 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 1
Apple - App Store 3092 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 136 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 853 1
Microsoft Hololens 76 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1547 1
Apple iPod 1553 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 247 1
Dassault Systemes - 3DExperience 76 1
Dassault Systemes - SolidWorks 130 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 1
Autodesk Revit 125 1
Oculus Quest 13 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 973 1
TP-Link Tether 53 1
Epic Games - Unreal Engine 337 1
Apple iTunes Store 1118 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 1
Autodesk 3ds Max 86 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
Intel RealSense 31 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 466 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 1
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 24 1
Садовничий Виктор 64 1
Саркисов Руслан 14 1
Гулькин Павел 14 1
Даббах Арсений 22 1
Мейлихов Евгений 4 1
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 1
Tether Tony - Тефер Тони 5 1
Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 1
Бушуева Анна 2 1
Tompson Loren - Томсон Лорен 10 1
Гибало Константин 2 1
Marshall Matt 4 1
Мишустин Михаил 783 1
Чернышенко Дмитрий 580 1
Паршин Максим 323 1
Ведяхин Александр 177 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Лихачев Алексей 44 1
Евтушенков Владимир 216 1
Мантуров Денис 126 1
Петрова Екатерина 21 1
Потанин Владимир 90 1
Котельников Владимир 2 1
Вахтеров Сергей 3 1
Емельянов Сергей 8 1
Попова Мария 141 1
Hellman Martin - Хеллман Мартин 3 1
Shannon Claude - Шеннон Клод 8 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 1
Merkle Ralph - Меркле Ральф 5 1
Красников Геннадий 73 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 165078 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54544 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4186 6
Европа 24912 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19008 5
Япония 13772 4
Франция - Французская Республика 8148 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 3
Германия - Федеративная Республика 13168 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47374 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13773 2
Южная Корея - Республика 7027 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3559 2
Ирак - Республика 707 2
Ближний Восток - Месопотамия 23 1
Земля - планета Солнечной системы 10839 1
Азия - Азиатский регион 5898 1
Ирландия - Республика 1044 1
Дания - Королевство 1332 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19428 1
Сингапур - Республика 1946 1
Индия - Bharat 5846 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3445 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3649 1
Канада 5063 1
Израиль 2849 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2599 1
Африка - Африканский регион 3634 1
Ближний Восток 3142 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 1
Россия - СФО - Новосибирск 4850 1
Испания - Королевство 3824 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1215 1
Нидерланды 3727 1
Египет - Арабская Республика 1090 1
Китай - Пекин - Beijing 1090 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3331 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 621 1
Куба - Республика 415 1
США - Мэриленд 298 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33499 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57321 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4412 11
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2321 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5733 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3010 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18050 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6680 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21481 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53148 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9091 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1222 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8781 5
Образование в России 2767 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10247 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2300 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4623 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11233 4
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 313 4
Физика - Physics - область естествознания 2926 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2261 3
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